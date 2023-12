Depuis 1999, une tradition s’est instituée à Pleucadeuc dans le Morbihan. Les habitants fabriquent leurs crèches de Noël, le plus souvent avec des matériaux de récupération. Elles sont exposées dans le bourg et les villages. Les visiteurs de Noël 2022 avaient compté 210 crèches, toutes plus étonnantes et originales les unes que les autres. Combien cette année ?

Pleucadeuc, commune d’environ 1800 habitants, est surtout connue dans notre pays pour être le Village des Jumeaux avec son rassemblement du 15 août. Pourtant, la commune se distingue une fois encore pour la création de ses crèches de Noël, une belle histoire qui s’est écrite à Noël 1999. À cette époque, les habitants souhaitaient marquer le coup à l’approche du nouveau millénaire. L’idée d’une exposition de crèches avait séduit suffisamment de personnes pour se lancer. Les habitants espéraient une vingtaine de réalisations pour représenter les 20 siècles écoulés : il y en a eu 36 ! Depuis, chaque année, la tradition se perpétue pour atteindre 200 crèches en 2017 et un record l’an dernier avec 210 crèches.

Au gré d’une balade dans la commune de Pleucadeuc, l’exposition des crèches de Noël est gratuite et ouverte aux enfants, aux familles, à tous, partout dans le bourg, et dans les villages. Pour la grande majorité, le public les retrouvera à l’extérieur : dans les espaces publics, dans les jardins, en bordure de route, dans les lavoirs, mais aussi à l’intérieur : dans le hall de la mairie, dans l’église, dans les chapelles Saint-Joseph, Saint-Marc et Saint-Barthélémy, dans les vitrines des commerçants, devant les maisons ou à leurs fenêtres, dans les fermes, etc.

Outre la crèche traditionnelle, les autres crèches ont la particularité d’être toutes faites maison, confectionnées avec des produits recyclés et beaucoup d’imagination de la part d’une centaine de Pleucadeuciens. Leurs idées de composition sont très variées, mais toutes ont un petit Jésus, une Marie, un Joseph, un bœuf et un âne, parfois aussi des rois mages et des anges ! Certains habitants ont pris l’habitude de créer plusieurs crèches, mettant à contribution toute la famille pour la conception et l’installation. Cela va de la crèche réalisée en peinture ou en mosaïque, à celle avec des coquillages ou des galets, à celles fabriquées avec des haricots, des cuillères, des volants de badminton, des capsules de bouteilles, des tissus, de la laine tricotée, des boutons, des outils, des boulons, avec des jeux de cartes, et même avec des masques depuis les années Covid…

Au-delà de la créativité des habitants, il y a aussi tous les participants en charge du nettoyage, de la préparation et de l’installation des lieux de l’exposition, qui veillent chaque jour sur elle pour qu’elle soit appréciée jusqu’au dernier jour. Ce sont eux qui portent et transportent les petits abris placés en extérieur, qui placent les panneaux de direction pour faciliter le parcours. Tous ces liens d’entraide et d’échanges se tissent autour des crèches de Noël et rendent heureux les organisateurs et les visiteurs. Les habitants de Pleucadeuc aiment aussi raconter, à ceux qui s’arrêtent, l’histoire de leurs crèches et parler de cet événement qu’ils font vivre à Noël et qui contribue à la notoriété de Pleucadeuc.

Les crèches originales de Pleucadeuc (56) attisent la curiosité, elles sont visibles tous les jours à partir du dimanche 10 décembre et jusqu’au lundi 8 janvier 2024.

Plan de la balade disponible à l’église et à la mairie. Informations sur crechesdenoel.fr.