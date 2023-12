La friperie de Sonia Bourboulon-Caugant et la boutique des Ch’tites Bretonnes de Séverine Robin viennent de s’associer. A la fois boutique et atelier, les Ch’tites Bretonnes accueillent la clientèle à Plélan-le-Grand en Ille-et-Vilaine. L’offre des deux professionnelles de la couture propose une gamme d’articles diversifiée : du vintage à une confection rare et plus contemporaine en passant par les retouches, la confection faite maison et la vente d’accessoires. Ik y en a pour tous les goûts !

Sonia Bourboulon-Caugant et Séverine Robin sont toutes les deux originaires du Nord-Pas-de-Calais et toutes les deux ont suivi des études dans l’informatique. Des points communs, elles en ont d’autres : elles ont les mêmes idées, les mêmes envies et surtout la même passion autour de la couture. Elles se rencontrent sur les réseaux sociaux et font connaissance pour la première fois aux Journées Européennes des Métiers d’Art. Ensemble, elles décident de s’investir pour les autres. Leur aventure débute pendant la période des confinements liée à l’épidémie de Covid. Elles confectionnent ensemble des masques pour les professionnels de santé et les commerçants locaux et rencontrent vite le succès : en une semaine 680 masques sont écoulés via leur page Facebook et le bouche-à-oreilles. Les commandes explosent auprès des particuliers et de la municipalité, à tel point que leur stock de tissus est épuisé. Sonia et Séverine lancent alors un appel auprès des habitants qui répondent présents en apportant des draps et des rideaux anciens.

Pour toutes celles et ceux qui recherchent le vintage, des pièces rares ou simplement l’élégance et le confort pour leurs vêtements, que l’on soit branché style 40’s ou même années 2000, pour celles et ceux qui souhaitent commander une pièce artisanale unique confectionnée par des créateurs d’accessoires made in France, ou encore pour les personnes qui ont besoin d’une retouche, d’une réparation sur leur vêtement préféré, pour relooker leur canapé usé, ou refaire des poches détruites, des coudes de pulls usés, des cols de chemise, des ourlets, il y a maintenant une adresse à Plélan-Le-Grand : Les Ch’tites Bretonnes et son extension Les Ch’tites Rétros, installées dans le local commercial de la commune, qui abritait auparavant le salon de coiffure Gueule de loup. Sonia s’est associée avec Séverine pour créer la boutique vintage de seconde main.

Comme la période froide s’installe, la boutique Les Ch’tites Bretonnes des deux jeunes femmes s’est refaite une petite beauté pour accueillir sa clientèle pour ses achats de Noël. Elle est invitée à découvrir de la robe 50’s au pull-over 90’s à gogo (de l’Irlandais, du fait-maison et du plus actuel), du streetwear, des petites jupes en laine, des pantalons, des jeans, de la petite robe à paillettes pour les fêtes de fin d’année et du blazer pour homme, etc. il y en a pour tout le monde. La boutique a aussi le plaisir d’accueillir les créations de nouveaux artisans en plus des nombreuses fripes, des vintages et de la jolie seconde main actuelle, à prix raisonnable toute l’année. On y trouve des idées cadeaux personnalisés, comme une confection de cartes brodées, dont plusieurs modèles originaux sont disponibles.

coup de cœur pour ce rosé poudré en laine à bouclette des années 60

Et comme Noël est avant tout une fête pour les enfants, Les Ch’tites Bretonnes sont heureuses d’annoncer que les plus jeunes pourront déposer leur lettre pour le Père Noël dans la boîte aux lettres magique située dans la vitrine et à l’adresse : Maison du Père Noël, rue des Nuages – Pôle Nord.

D’autres projets sont à l’étude, comme celui de développer ultérieurement une partie location de costumes et de déguisements, soit une collection de plus de 3000 pièces qui pourront servir aussi pour le tournage de films. Actuellement seuls quelques costumes sont proposés à la location notamment des tenues historiques, comme la collection autour de la Grande guerre qui a décoré la vitrine à l’occasion du 11 novembre dernier. Il y a aussi des costumes de la Belle époque et des tenues de la Seconde Guerre mondiale qui ont servi au tournage du film La Colonne infernale de Michel Mihami.

A noter cependant : attention, une friperie n’est pas un dépôt vente !

Nous ne prenons donc pas vos vêtements de seconde main pour les vendre à votre place .

Infos Pratiques

Les Ch’tites Bretonnes : Mode – Création – Friperie – Animations d’ateliers et cours

30-32 rue nationale à Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine)

Lundi de 15h à 19h

Mardi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h

Mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h

Vendredi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h

Samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h

Dimanche de 9h à 13h

Contact : 07 69 84 33 32 ou leschtitesbretonnes@gmail.com

Une opération kilo shop aura lieu en janvier 2024. La période qui sera mise à l’honneur début 2024 sera la mode des années 40 jusqu’à celle des années 80 maximum : chapeaux, robes originales et moult évocations…