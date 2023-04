Pleine-Fougères. Un camp viking gardé par des bergers disponible à la location

À Pleine-Fougères, près du Mont-Saint-Michel (Ille-et-Vilaine) Roger Bouzic a passé un an à construire une hutte viking entourée d’un élevage de bergers yougoslaves ! Première construction en châtaignier d’un camp à venir, cette hutte va être prochainement disponible pour les vacanciers.

A Pleine-Fougères (Ille-et-Vilaine), vous pouvez (un peu) vivre comme au temps des Vikings. Laetitia Bussard et Roger Bouzic réalisent peu à peu leur rêve : un camp médiéval viking gardé par une meute de bergers yougoslaves. Cette race peu répandue en France, fière, élancée et protectrice, aurait été une compagnie prisée des Vikings de l’est du continent. Ils étaient utilisés comme chiens de garde de troupeaux contre les loups et les ours »

Laetitia Bussard et Roger Bouzic et leur chienne Oushka (DR)

Laetitia et Roger ont démarré fin 2020 avec les petits de leur chienne Oushka et adopté Roy. Il sont désormais une petite vingtaine de quadrupèdes. Une belle meute qui assurera la protection du second projet du ménage : les trois huttes du camp médiéval en bois de châtaignier, toits en chaume et tavaillons et entourées de menhirs. A venir également, une forge animée par des ateliers de démonstration et de travail du cuirréalisées par le frère de Roger. Une atmosphère nordique et insolite qui devrait séduire les amateurs de froide féérie.