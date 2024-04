Afin de faciliter les voyages loisirs, la SNCF Voyageurs garantit aux voyageurs occasionnels du TER BreizhGo une place pour leur vélo durant tout l’été. Du 1er mai au 1er septembre 2024, pour être en conformité, il leur faudra détenir conjointement un billet voyageur et un billet vélo (classique ou électrique, et/ou remorque pliée) pour tout voyage sur le réseau TER. Les réservations des billets vélos sont ouvertes à partir de ce début du mois d’avril sur le site TER BreizhGo.

Pour répondre à la demande croissante de voyageurs avec vélos, la SNCF Voyageurs, en lien étroit avec le Collectif Bretagne Bicyclette, reconduit ce dispositif qui a été expérimenté la première fois en 2021. Un service de réservation est en effet proposé aux usagers du réseau TER BreizhGo qui désirent embarquer avec leur vélo.

Réservation obligatoire dans tous les trains

Pour permettre aux cyclistes de voyager sereinement, le service TER BreizhGo + vélo revient, avec un mois d’avance par rapport aux années précédentes, du 1er mai au 1er septembre. La réservation d’un billet vélo est obligatoire pour les voyageurs occasionnels. Le tarif unique d’1€ le billet par vélo/remorque pliée et par train reste inchangé.

Les abonnés TER continueront d’embarquer leur vélo gratuitement, dans la limite des places disponibles et sur le parcours de leur abonnement.

Le nombre de places vélo/remorque pliée est limité par train et l’emport est soumis à certaines règles (les remorques non pliées, les vélos de type cargo et tandem ne sont pas acceptés).

Il est conseillé de réserver son emplacement vélo avant son titre de voyage, le plus tôt possible et au minimum 48 h avant le voyage. Les réservations s’effectuent sur le site SNCF TER Bretagne.

Pour mémoire, 39 000 réservations avaient été enregistrées au cours de l’été 2023.

Investissements massifs pour le vélo dans les gares et TER

Pour accompagner l’essor des mobilités douces et notamment celle du vélo, on note que 46 gares bretonnes sont désormais équipées d’abris vélos fermés (2 138 places disponibles) et près de 300 places vélos pérennes ont été aménagées à bord des trains.

Du 6 juillet au 1er septembre, les capacités d’emport de vélos dans les rames seront à nouveau augmentées grâce à la mise en place d’espaces dédiés à bord.

Une quarantaine de trains sera ainsi aménagée chaque semaine pour pouvoir accueillir, en plus des emplacements vélos pérennes déjà présents, 16 places vélos supplémentaires. Du personnel sera présent pour aider les voyageurs-cyclistes à la montée et à la descente du train et permettre à chacun de voyager dans les meilleures conditions. Les axes ferroviaires concernés sont Rennes <> Saint-Malo, Rennes <> Brest, Rennes <> Quimper et Quimper <> Nantes.