RENNES. PIRATE PATATE PAR LE STUDIO FANTOME DIMANCHE 6 MARS

Quatrième spectacle à destination du jeune public créé et produit par Le Studio Fantôme, Pirate Patate croise le conte, la chanson, les musiques actuelles, le dessin, l’animation, la vidéo, le théâtre et le jeu d’ombres, revisitant le genre du concert de dessin pour l’adapter au jeune public. L’histoire est racontée à travers une scénographie multimédia complète et une mise en scène travaillée autour de l’univers des pirates.