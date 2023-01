Art polisson. Pierre La Police remet Rennes à Lendroit

Pierre La Police est un artiste et auteur de bandes dessinées français. Pierre La Police s’adonne à différents médiums comme la peinture, le collage, l’installation, la vidéo et la sculpture. Son travail se développe aussi sous la forme d’imprimés (estampes, livres, sérigraphies). Pour son exposition Another Green World à Lendroit éditions de Rennes du 13 janvier au 25 mars 2023, Pierre La Police a choisi de lever le soir sur une idylle qu’il entretient avec une intelligence artificielle… Découvrez La Police policée et polissonne…

Reconnu depuis plus de trente ans par le monde de l’art, Pierre La Police a préféré s’effacer au bénéfice de ses œuvres et a ainsi communiqué peu d’informations biographiques au cours de ses entretiens. Dans son travail, Pierre La Police construit des récits imprévisibles où le décalage règne en maître. Son langage graphique est un mélange de raccourcis et d’approximations teinté d’un laisser-aller volontaire et maîtrisé, qui pourrait relier son travail à une esthétique de la malfaçon.

Am I going to die

La science-fiction est un élément récurrent dans ses travaux, les situations dans lesquelles sont plongées ses personnages d’apparence monstrueuse et humaine vont jusqu’à l’absurde. Le travail artistique de Pierre La Police explore la place de la bande dessinée dans l’art et la bêtise comme sujet artistique et littéraire contemporain. L’artiste joue d’une sape des codes narratifs et développe une dimension iconoclaste nourrie d’éléments de la culture de masse.

Another Green World

À l’occasion de son exposition Another Green World à Lendroit éditions du 13 janvier au 25 mars 2023, Pierre La Police propose une série d’images, reflet d’une idylle qu’il entretient avec une intelligence artificielle. Elle et lui ont beaucoup de points communs dans leur manière de construire des univers. Ces interactions ont donné naissance à une famille d’aquarelles de petits formats ainsi qu’à une série d’instantanés capturés dans un monde qui n’existe pas mais pourrait presque l’être.

Scènes de la vie du monde : Kissing or what

Dans le cadre des 4×3 avec Scènes de la vie du monde, Pierre La police présente six dessins réalisés à l’aquarelle sur des formats carte postale. L’artiste aime regarder des films et en capturer des images, souvent anodines, qui l’interpellent. Il les redessine ensuite en les réinterprétant. Juxtaposées, ces scènes convoquent des fragments de récits embryonnaires dans l’esprit de la personne qui regarde. On est pas loin de la rêverie occasionnée par la promenade en solitaire, d’où son intérêt pour présenter ces images sur un parcours de déambulation dans la ville.

EXPOSITION – Galerie Lendroit

Du 13 janvier au 25 mars 2023

Vernissage le 12.01 à 18h

Ouvert du mercredi au samedi de midi à 18h

Une sélection de livres, bande-dessinées, estampes et goodies de l’artiste est proposée à la librairie de janvier à avril.

LENDROIT ÉDITIONS

À la fois maison d’édition, librairie et galerie, Lendroit éditions est reconnue pour son travail singulier dans le domaine de l’édition d’artistes. Espace ouvert au public depuis 2003, lieu de production et d’exposition pour les artistes, structure dédiée à la reconnaissance de l’édition d’artiste contemporaine, Lendroit éditions est un lieu unique dans le paysage artistique. Ses activités se développent sur le territoire local et national mais aussi au gré des invitations à New- York, Berlin, Singapour, Londres…

Création de l’artiste Batia Suter pour les 4×3 à Rennes

LE PROJET 4X3

4X3 est un projet artistique porté par l’association Lendroit éditions. 4X3 propose trois panneaux grands formats installés sur le domaine public. Le public peut ainsi découvrir tout au long de l’année, 7 jours sur 7 et à ciel ouvert, le travail d’artistes contemporains. 4X3 a été inauguré en septembre 2019 sur l’avenue Aristide Briand à Rennes.

La fabrication des panneaux 4×3 a été réalisée dans le cadre du budget participatif de la Ville de Rennes. Le budget de fonctionnement de 4×3 est pris en charge par l’association Lendroit éditions.