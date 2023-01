Armor. Christophe Huchet photographie les Traits de côtes bretons

Christophe Huchet est un photographe rennais. Cependant, son lieu de prédilection est le littoral breton car depuis son enfance il aime immortaliser la vie entre terre et mer dans l’armor. Depuis 2019, il écrit un recueil composé de 3 livres intitulé Traits de côtes bretons. Le troisième consacré aux Côtes d’Armor vient de paraître chez Brizh Editions à Rennes.

Le photographe Christophe Huchet voit publier son dernier livre dédié à la photographie, avec des vues du ciel, de la mer et de la terre, enrichies de témoignages de personnalités. Il s’intitule Les Côtes d’Armor.

Il s’agit d’un ouvrage de 260 pages illustré de 190 photographies grand format dédié au littoral des Côtes d’Armor afin de découvrir ou redécouvrir ce trait de côte. C’est le troisième tome de Christophe Huchet, issu de la collection Traits de côtes bretons, après : la Côte d’Émeraude et le Golfe du Morbihan. Les photos vues du ciel, de la mer et de la terre, s’étendent sur 200 km entre Lancieux et Plestin-Les-Grèves, au fil des baies, des estuaires, des îles et des plages. Toutes les facettes du rivage du département des Côtes d’Armor sont à découvrir. En outre, neuf personnalités témoignent de leur attachement particulier à ce trait de côte.

Christophe Huchet

Depuis une trentaine d’années, Christophe Huchet est photographe graphiste. Il aime la Bretagne, la mer et la voile. Déjà à l’âge de 7 ans, il s’initie à l’optimist sur la côte d’Emeraude, puis pratique la planche à voile, le catamaran, puis le dériveur et le voilier habitable à moteur à Saint-Briac-sur-Mer en Ille-et-Vilaine. Il aime naviguer sur l’eau, mais a toujours garder à portée de main son appareil-photos.

Ses premières photographies, il les met sous cadre, les offre à ses proches et dans son entourage puis les vend dans un cercle restreint, comme quand il les expose dans les bars et restaurants de la côte. Un événement change la donne lorsqu’une de ses photographie est achetée au cours d’une exposition à Saint-Briac-sur-Mer. On lui propose alors de réaliser un livre de photos. C’est ainsi qu’est né le premier livre de Christophe Huchet.

Le photographe est aussi vidéaste et télépilote de drone. C’est ainsi qu’en 2016, il est récompensé du 1er Prix du public de la plus belle photographie de voile de l’année, au concours Mirabaud Yacht Racing Image, grâce à son travail : Au fil de l’eau et De vues verticales.

Le studio de Christophe Huchet se situe à Rennes. Avec une hauteur de plafond de 4,50 m, il dispose d’un éclairage sur rails suspendus qui lui offre un éclairage continu. Le photographe y réalise des portraits, des clichés culinaires, des packshots de grande qualité sur fond uni et des vidéos.

Christophe Huchet publie en 2019 La Côte d’Emeraude, le premier tome de la série Traits de côtes bretons. De Cancale au cap Fréhel, la soixantaine de km de côtes sont photographiés depuis les airs en autogire, depuis la mer ou la terre, avec des angles inexplorés avec la mer en ligne de mire. La rencontre d’une quinzaine de personnes fait découvrir les secrets des villas dinardaises, la cuisine corsaire, les embarquements pour la grande pêche, les surfeurs avides d’absolu, l’émerveillement depuis les falaises du cap Fréhel. Ce sont des habitants, des professionnels de la mer, des peintres, des conchyliculteurs, etc.

Au fil des 256 pages, entre photos et témoignages, la côte d’Emeraude attachante se dévoile, une côte en perpétuel changement, bercée par les marées. Une côte qui invite à prendre le temps de se poser, de contempler et savourer sa beauté unique.

En 2021, le photographe publie Le Golfe du Morbihan. 250 pages de photos et de rencontres proposent un voyage au fil de la côte, en suivant le trait de côte du golfe du Morbihan et de ses îles. Sur un territoire de 115 m2, qui s’étend du phare de Port-Navalo à la pointe de Kerpenhir, le lecteur se laisse guider par les photos de Christophe Huchet. Elles sont prises depuis les airs en autogire et hélicoptère, depuis la mer et la terre avec toujours des angles et des cadrages inexplorés. Avec la mer en ligne de mire, le livre va à la rencontre de 20 témoins qui vivent autour du golfe et le lecteur découvre les histoires qui les lient si intimement à la petite mer.

Infos pratiques :

Livre Les Côtes d’Armor, Christophe Huchet, Brizh Éditions, 39 €

Studio photos de Christophe Huchet : 74, rue de Paris à Rennes (35) (dans les locaux de l’ancienne imprimerie Oberthur)

Contact : 02 99 35 11 00 ou contact@christophe-huchet.fr

Boutique en ligne : vente de livres et d’agendas