RENNES. MÉTAMORPHÉES OU L’ÉLOGE DE L’AUTRE PAR ANNE-CÉCILE ESTEVE

Les Tombées de la Nuit, en partenariat avec le Centre social des Champs Manceaux, présentent Métamorphées ou l’éloge de l’aube, une exposition photographique de Anne-Cécile Esteve au Centre social des Champs Manceaux. Du dimanche 10 avril 2022 au vendredi 09 Septembre 2022. Gratuit.

Un an après sa première édition, Métamorphées, projet photographique sur le rapport à l’image de soi à travers la phase de réveil, s’installe à Bréquigny. Après l’exposition sur les abribus de la ville en 2021, les portraits de Rennais au réveil, ces visages “hors controle” et remplis de sommeil seront, cette fois, exposés sur la façade du Centre social des Champs Manceaux après une séance de collage sauvage sur les panneaux associatifs du quartier.

Pendant quelques semaines, la photographe Anne-Cécile Esteve s’invite à nouveau à dormir chez des inconnus pour les photographier au saut du lit. Un dispositif simple installé dans le salon – un fond noir, deux flashs, un tabouret – lui permet de recueillir au petit matin le portrait d’un visage entre deux états de conscience, passage furtif pendant lequel les fragilités et les sensualités, pudiques interprètes de l’âme, osent s’exprimer, et avant que l’esprit ne reprenne le dessus.

Ce projet, Anne-Cécile Esteve le vit comme un voyage. Pousser la porte d’un ou d’une inconnue, c’est poser ses valises le temps d’une soirée. C’est écouter un récit de vie en partageant un repas. C’est la découverte de la richesse d’un univers et la rencontre de l’autre dans sa différence.

“Pendant quelques mois, je me suis amusée à photographier, au saut du lit et équipée de mon téléphone, les amis et la famille de passage à la maison. Je me suis vite rendu compte que cet exercice pouvait être compliqué pour la personne photographiée, voire impossible. ​L’idée m’est alors venue de réaliser un travail photographique sur le rapport à l’image de soi à travers la phase de réveil. Je souhaitais saisir des visages « hors contrôle », ceux-là même qu’on ne dévoile que dans la sphère intime. J’avais en tête des portraits en noir et blanc sur fond noir et une jolie lumière de studio, ces visages pleins de sommeil méritant d’être éclairés tels les glamoureux portraits Harcourt. Enfin, pour peaufiner le dispositif, mon téléphone a laissé place à mon appareil photo. Mes proches, mais aussi des inconnus, se laissent prendre au jeu; je dors chez eux, monte un studio photo et cale mes lumières avant la nuit pour que la phase de réveil opère devant mon objectif. Ce que je découvre au fil des matins m’ouvre à tout autre chose. J’effleure un instant de profonde intimité, passage très bref d’un état de conscience à un autre pendant lequel l’esprit n’a plus le contrôle. Le corps exprime, se contorsionne; les mains touchent, frottent, caressent. Ce spectacle sensuel s’apparente à une métamorphose. C’est une mue au sortir de la phase paradoxale… Témoin de ce moment fugace, je tente de toucher du bout des doigts cette grâce fragile en chacun de nous.”

Centre social des Champs Manceaux, 15 rue des Frères Moine • Gratuit • Renseignements au 02 99 32 56 56 et sur www.lestombeesdelanuit.com

Crédit photos : Anne-Cécile Esteve