Photo à Rennes. Maxime Voidy collectionne les maisons endormies

Elles sont nombreuses sur le littoral breton : les résidences secondaires sont la source d’inspiration de Maxime Voidy, photographe. Depuis 5 ans, il photographie ces « maisons endormies » pour en faire une exposition visible 30 rue Vaneau à Rennes, jusqu’au 16 octobre.

Passionné par la photographie de paysage et d’architecture, Maxime Voidy tente de proposer un autre regard sur les diverses formes architecturales, qu’elles soient dans un paysage urbain ou rural. Il axe ma recherche sur des territoires inhabités ou inhabitables et tente de révéler leurs spécificités. Il a tendance à parler de l’homme et de son impact sur l’environnement à travers la trace qu’il laisse derrière lui. Dans ce nouveau projet, il pointe un problème qui est au coeur de l’actualité depuis plusieurs mois : la difficulté de (travailleurs) locaux à trouver à se loger dans des zones balnéaires où les prix de l’immobilier se sont envolés et où certaines maisons sont ouvertes quelques semaines dans l’année.

La Sleeping House Agency est actuellement présentée à Rennes au 30 rue Vaneau dans le cadre du festival Georges organisé par la Maison de l’Architecture et des Espaces de Bretagne et ce jusqu’au 16 octobre inclus.

Un atelier artistique et une table ronde ont eu lieu le samedi 1er octobre. Ce temps d’échange, au côté de Maxime Sorin, membre de Droit à la ville Douarnenez, à permis la mise en place d’une discussion collective avec le public autour des questions de droit au logement et de mise en tourisme du littoral.

