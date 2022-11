Phoner, le magasin de téléphones s’installe à Rennes

Née à Vitré il y a 2 ans, l’entreprise Phoner – Réparer, acheter et protéger son smartphone continue son développement et s’installera prochainement à Rennes. Son coeur de métier : réparer et reconditionner des téléphones. Avec un atout non négligeable : une garantie reconditionnement de 2 ans comme un appareil neuf.

Les trois jeunes fondateurs ont réussi à gagner une part d’un gâteau fort convoité. Le secret d’Adelin Revault, Francois Bestue et Kevin Jego ? Le contact et le conseil. Et une garantie de 2 ans. Comme ils l’expliquent :

Site internet

Adresse à Vitré : 11 rue du 70ème Régiment d’infanterie, Vitré

Adresse à Rennes : bientôt…