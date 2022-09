Le Petit Hanoi, le goût du Vietnam à Rennes

Depuis 2019, le restaurant Le Petit Hanoi, 11 boulevard de la Tour d’Auvergne, ravit les papilles des Rennais et Rennaises en sublimant des recettes vietnamiennes traditionnelles et populaires. Embarquez dans un bateau panier avec Unidivers pour une balade gourmande d’ici et d’ailleurs…

Depuis trois ans, l’emplacement 11 boulevard de la Tour d’Auvergne s’est mis aux couleurs et saveurs de l’Asie du Sud-Est. Tirant son nom de la capitale du Vietnam, Le Petit Hanoi propose de savourer des plats traditionnels et vous accueille aux petits oignons pour un dépaysement gustatif.

Avant de pénétrer dans cet antre où règnent en maître les saveurs vietnamiennes, la vitrine ne peut que donner l’eau à la bouche avec le slogan alléchant « Tout est fait maison ». La promesse sera-t-elle tenue ? Les quatre marches gravies, un sol orné de petites mosaïques colorées vous mènera à une des tables de ce restaurant intimiste où le cadre est sympathique et la décoration sobre et sophistiquée.

Aux commandes du Petit Hanoi, le gérant Do Manh Ha qui mène la danse dans ce petit commerce du centre-ville. Est proposée entre ces quatre murs blancs la cuisine authentique et typique d’un pays dont les propriétés gustatives varient en fonction des régions, à la différence d’autres cuisines asiatiques (chinoise, japonaise ou thaïlandaise).

En attendant vos plats, vous vous laisserez facilement tenter par la citronnade maison ou la bière vietnamienne Saigon, une exclusivité difficilement trouvable ailleurs, en apéritif. Celle-là est à l’image des bières asiatiques, légère et rafraîchissante, idéale pour la pause midi. En entrée, les incontournables de la cuisine asiatique faits maison font la part belle de la carte. Parmi eux, les Goi Cuôn, plus connus sous le nom français « rouleaux de printemps », allient un croquant et une fraîcheur agréable en bouche. Les nems, au porc ou végétariens, sont quant à eux un véritable coup de cœur. La dorure de la brique qui nous faisait de l’œil à peine l’assiette posée sur la table confirme un croustillant aussi indiscutable et réussi que la saveur des aliments qui les composent, une fois ce dernier en bouche. Frits comme il se doit, ni trop ni pas assez, les nems sont accompagnés d’une sauce légèrement relevée, note finale pour une entrée réussie.

Pour une recette peut-être moins connue, optez pour le Goi Vit, une spécialité vietnamienne composée d’une salade de magret de canard assaisonnée au gingembre et aux cinq parfums.

Les Nems du Petit Hanoi : qui résistera à leur croquant ?

Par la suite, le choix des plats est varié et plus de la moitié des plats est déclinable en version végétarienne. Parmi les plats incontournables de la cuisine vietnamienne et du Petit Hanoi, retrouvez le fameux Bun vha ha. Plat le plus populaire de la capitale, ce mets est composé de poitrines de porc et de boulettes de porc grillées, accompagnées de ses vermicelles de riz. Également au menu le Phở ha noi (à prononcer « feu »), ce bouillon vietnamien avec bœuf mijoté pendant cinq heures. Pour la petite anecdote, le mot Phở viendrait probablement du mot français « pot-au-feu » en rapport avec l’époque de l’Indochine.

Un restaurant vietnamien ne serait pas complet sans le traditionnel Bon bun, plat originaire du sud du Vietnam. Celui que l’on peut aisément définir comme un ancêtre des différents bowls ultra tendance en ce moment est un plat à la fois complet, sain et gourmand. Malgré un poulet légèrement moins convaincant qu’un bœuf plus tendre, la quantité généreuse des assiettes du Petit Hanoi ne fait aucun doute. Il en va de même pour le plat du moment, le Phở Xào, wok de nouilles de riz vietnamiennes servi avec des légumes de saison. Souvent fade et difficile à cuisiner, le tofu est ici bien travaillé, sa texture moelleuse s’associe au croquant des oignons frits qui saupoudrent l’ensemble pour un plat tout à fait honorable.

Le Bon bun, recette traditionnelle du sud de Vietnam allie plat gourmand et sain

Le Phở Xào est plat du moment, wok de nouilles de riz vietnamiennes servi avec ses légumes.

Dans le prolongement des entrées, les plats de résistance ne sont au final que la confirmation d’une cuisine qui allie un bon rapport qualité-prix et d’un restaurant tout à fait honorable pour se sustenter à la pause de midi avec des formules à 13€90 et découvrir des plats peut-être plus raffinés, spécialités d’Asie du Sud-Est moins connues, le soir.

Le Petit Hanoi est ouvert du mardi au samedi de 11 h à 14h30 et de 18h30 à 22h. Fermé dimanche et lundi

11 Boulevard de la Tour d’Auvergne

35 000 Rennes

Contact : 02 99 30 31 12 – lepetithanoi.rennes@gmail.com

Facebook – Site