Pénestin Morbihan. La chapelle du port de Tréhiguier et ses fruits de mer, une bénédiction pour les papilles

L’ancienne chapelle de Tréhiguier à Pénestin dans le Morbihan est depuis une quarantaine d’années une boutique ostréicole. Elle vaut le détour par son usage et aussi pour le charmant site où elle s’inscrit ! Cette modeste petite chapelle de marin est vouée au culte des produits de la mer. Brigitte Métayer y vend ses coquillages et ses crustacés. En été, elle propose un plus : une dégustation accompagnée de tout ce qui va avec : vin, pain et beurre. Alléluia !

Brigitte Métayer

Avec ses 25 kilomètres de littoral, Pénestin est la commune la plus au sud du Morbihan. Son petit port de pêche est un peu à l’écart des circuits touristiques, proche de l’embouchure de la Vilaine, il est cependant authentique et situé au calme. Alors Bretons et touristes en ces mois d’été, ne manquez pas d’y faire une halte ! À Pénestin, l’ostréiculture est très présente, les huîtres sont à déguster dans tous les bons établissements. Parmi eux, la Chapelle du petit port.

Fille d’ostréiculteurs, Brigitte Métayer reprend l’établissement en 2011. Tous les fruits de mer que propose la poissonnerie, appelée tout simplement La Chapelle, sont élevés par ses frères, grands maîtres de la confrérie des Bouchoteurs. Ils exercent la profession d’ostréiculteurs à la Pointe du Bile à huit km du lieu. « Il n’y a aucun intermédiaire, directement du producteur au consommateur ! » La Chapelle, c’est aussi un rayon épicerie fine avec des tartares d’algues, de la fleur de sel, diverses préparations à tartiner, des soupes de poisson, du vin et bien d’autres gourmandises.

Pendant la période estivale, un plus est proposé : tables et chaises forment une terrasse à l’entrée de la Chapelle et la clientèle est invitée à se poser pour un moment de dégustation et de plaisir. Envie d’un apéritif original ? Les tapas made in Breizh, les moules au gingembre et piment d’espelette, les pétoncles, le thon en escabèche, les palourdes aux tomates séchées, les calmars piquillos et citrons frais et bien d’autres encore attendent les gourmands de passage…

Du temps où la Chapelle de Tréhiguier s’appelait chapelle de Saint-Yves, elle était placée sous le vocable de Saint-Yves, le patron vénéré des beaux-parleurs et des avocats.

Son architecture est simple, d’ailleurs rien ne la signale, si ce n’est un écusson sculpté dans le granit et placé au-dessus du portail d’entrée : une pierre blasonnée « les besants d’or », de la célèbre et puissante maison de Rieux. Ainsi, la chapelle de Saint-Yves a relevé de ces nobles seigneurs dont les ancêtres étaient apparentés à la cour de Bretagne !

Avant la Révolution française, Pénestin était un village pauvre de la commune d’Assérac. Les deux plus importants propriétaires étaient le marquis d’Assérac et l’abbé de Saint-Gildas-des-Bois : c’est ce dernier qui tenait le bourg de Pénestin. À l’époque, Pénestin ne possédait que cette chapelle. Il était difficile de célébrer un baptême dans les trois jours qui suivaient la naissance ou des obsèques car il fallait traverser les marais pour rejoindre l’église d’Assérac. Certaines personnes ne recevaient pas l’extrême-onction ! Après la Révolution, Pénestin prend son indépendance. Le touriste passe alors à Tréhiguier. Il se désaltère, pendant la saison estivale, dans l’une ou l’autre des coquettes et pimpantes auberges du village. Tout est frais, propre et blanc, dans ces charmantes demeures.

Quant à la chapelle Saint-Yves, elle a fait comme ses fondateurs : à la fin du XIXe siècle, elle servait de remise ou de hangar, les Rieux, marquis d’Assérac, ayant disparus de l’histoire des peuples depuis plusieurs siècles…

INFOS PRATIQUES

Deux prochaines animations seront l’occasion de découvrir Pénestin et d’en profiter pour faire une pause à la Chapelle de tréhiguier : le marché artisanal le samedi 29 juillet 2023 et la fête de la moule, le dimanche 6 août 2023

La Chapelle : poissonnerie et coquillages, 30 rue du Port à Pénestin (56)

Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h.

Contact : 02 99 90 31 52