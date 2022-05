Pen Duick Tour 2022 : la tournée des voiliers d’Eric Tabarly

Pen Duick Tour 2022 : la tournée des mythiques voiliers d’Éric Tabarly. Pour cette 10è édition, ils feront escale à Roscoff du 10 au 13 mai, à Saint-Quay-Portrieux du 17 au 20 mai puis aux Sables-d’Olonne du 7 au 10 juin avant de revenir à leur port d’attache à Lorient le 28 juin 2020.

L’association Éric Tabarly

Elle a été créée afin de maintenir en condition de navigabilité les Pen Duick, et les faire naviguer. Elle poursuit l’œuvre maritime et éducative d’Éric Tabarly en favorisant le développement de la culture maritime. Elle accompagne également la Cité de la Voile Éric Tabarly, située à Lorient, dans ses activités. Pen Duick, Pen Duick III et Pen Duick VI appartiennent à Marie et Jacqueline Tabarly. Pen Duick et Pen Duick III sont confiés à l’Association Éric Tabarly dans le cadre d’un commodat (prêt à usage). Pen Duick II appartient à l’École Nationale de Voile et des Sports Nautiques qui l’a confié à l’association Éric Tabarly. L’association assure l’entretien des Pen Duick, et gère directement le II, le III, le V et Pen Duick : maintenance tout au long de l’année, programmes de navigation, équipages professionnels.

Le Pen Duick Tour

Ce projet maritime itinérant permet à quatre des six voiliers de la flotte des Pen Duick de naviguer encore aujourd’hui. Pour cette 10e édition, les objectifs restent inchangés pour l’Association Éric Tabarly : faire vivre et partager ce patrimoine maritime national avec le plus grand nombre. Ainsi, sur l’ensemble du Pen Duick Tour 2022, environ 400 invités seront embarqués lors des navigations quotidiennes.

Un équipage 100% Féminin à bord de Pen Duick V

A la barre de Pen Duick V, le capitaine Manon Gimel pourra s’appuyer, avec sa seconde Romane Quéré, sur un équipage 100% Féminin pour leur première saison au sein de l’Association Éric Tabarly.

Une escale exceptionnelle pour leur retour à Lorient

Dans le cadre du retour de la flotte à Lorient le 30 juin 2022, les organisateurs proposeront au jeune public de vivre une expérience unique sur ces bateaux du patrimoine. Un jeu concours sur Facebook et Instagram permettra ainsi à 16 d’entre eux d’embarquer à bord d’un des mythiques voiliers d’Éric Tabarly.