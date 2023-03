Guillac. La peintre Fabienne Galimard expose tout le mois de mars 2023 à la médiathèque

Artiste peintre originaire de Versailles, Fabienne Galimard s’est installée il y a six ans dans le Morbihan. Elle a décidé de troquer la peinture à l’huile pour le pastel et pour dessiner la Bretagne. Elle expose une vingtaine de ses toiles à la médiathèque de Guillac jusqu’au 31 mars 2023. Unidivers revient sur son parcours professionnel, ses actions et ses projets actuels.

Fabienne Galimard

Fabienne Galimard est née à Versailles au sein d’une famille bourgeoise. Elle se passionne pour la peinture dès 1968. Elle suit des cours du soir aux Beaux-Arts à Versailles, sa ville natale, d’abord sous le thème Les Dessins d’Académiques puis à l’École Supérieure des Arts Modernes (ESAM) de Paris.

Sa vie professionnelle, elle la commence au grand magasin Printemps de Paris, en qualité de décoratrice étalagiste des vitrines et des stands. Ce métier, elle l’exerce pendant une dizaine d’années, jusqu’à sa rencontre avec Roger Pol, son futur époux, qui est philosophe et écrivain. “Il m’a transmis l’envie d’aider les autres. J’ai repris mes études et suivi des formations pour devenir psychologue”, explique Fabienne Galimard.

Une fois diplômée, Fabienne entame une grande et longue carrière de 35 années, en tant que psychologue, d’abord en province à l’hôpital de Honfleur dans le Calvados. Ensuite le couple revient à Paris et Fabienne exerce à l’hôpital des enfants malades à Necker puis à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière. Elle partage son temps de travail, entre l’hôpital et son cabinet personnel établi dans le 15 e arrondissement de la capitale. En parallèle, elle continue de peindre et sa profession l’oriente à consacrer sa peinture à l’huile en développant l’art de l’inconscient, pendant toutes ces années.

Fabienne Galimard peint la Bretagne

En 2017, Fabienne Galimard découvre la campagne morbihannaise et s’installe à Guégon (56). Elle y réside trois années avant d’élire domicile à quelques kilomètres de là : à Josselin (56), en 2020. Elle décide de reprendre la peinture en changeant de technique. Cette fois, elle abandonne les pinceaux et la peinture à l’huile au profit des crayons de couleurs pour se consacrer au pastel qui présente l’avantage d’être sans odeur et d’offrir un panel de couleurs. Fabienne Galimard reconnaît avoir certainement été influencée et encouragée par sa rencontre avec Anne Courtine, pastelliste française qui expose à l’internationale. Bouleversée par cette rencontre, Fabienne Galimard prend, aujourd’hui, un énorme plaisir à réaliser ses œuvres au pastel avec des motifs que lui inspirent le calme et la sérénité de la campagne bretonne en donnant de belles couleurs avec du pastel sur papier Card, un peu à l’image des tableaux de Rembrandt ou du peintre breton Daniel Girault. Elle reproduit les arbres, les fleurs, les fruits et les légumes, une inspiration qu’elle retrouve aussi dans la ferme pédagogique de Marie et Olivier Damasio, sa fille et son gendre, installés eux aussi dans un hameau à Guégon.

Marie : animatrice à la ferme et Olivier : maraîcher

Fabienne Galimard a aussi la passion de transmettre aux plus jeunes l’importance de l’art dans notre vie, car explique-t-elle : il aide au partage, à la réflexion et facilite le développement du langage et l’estime de soi. Elle dispense régulièrement des cours et transmet les différentes techniques de peinture au cours d’après-midi créatifs, le plus souvent pendant les vacances scolaires.

Fabienne Galimard entretient maintenant deux projets : d’abord s’orienter vers un style de peinture différent “plus personnel, dans l’imaginaire, sans trop reproduire et pour lâcher prise”. Ensuite, elle souhaiterait créer son atelier de peinture dans son garage de Sainte-Croix à Josselin, pour pouvoir exposer sur place, un projet envisagé avant l’épidémie de Covid qui a tout remis en question, mais qui est toujours d’actualité.

Infos pratiques

Exposition de peinture : Fabienne Galimard à la médiathèque de Guillac (56)

Aux dates et heures d’ouverture de la médiathèque

Contact : 06 47 22 00 76.

Atelier peinture : médiathèque Pré @ux bulles de Guégon (56)

Lundi 24 avril 2023 de 14 h à 17 h,

s’adresse aux adolescents de 12 à 17 ans.

Inscriptions au : 02 97 22 20 29 – date limite le 31 mars 2023.