Peillac. Les Beaux Dimanches d’Angèle au café-restaurant Chez Angèle 

Chez Angèle est un café-restaurant associatif, culturel et populaire, accueillant les activités des habitants de la commune de Peillac dans le Morbihan. Une animation a été créée spécialement pour l’été, baptisée Les Beaux Dimanches d’Angèle. Le premier de la série des cinq s’est déroulé dimanche 2 juillet 2023 et a rencontré le succès. Unidivers dresse le portrait d’un café pas comme les autres, où il fait bon se rencontrer.

Ouvert en 2021, Chez Angèle est un café culturel ouvert à tous qui accueille des activités par, pour et avec les habitants. La liste des activités est longue : restauration, café, espace de travail partagé, jardinage, programmation culturelle et artistique, accueil d’activités citoyennes et associatives, distribution de paniers de producteurs locaux, séance de danse, jeux de société telle une partie d’échecs, participation à une séance de sophrologie ou de pilate, etc.

Le premier des Beaux Dimanches d’Angèle 2023 s’est déroulé le dimanche 2 juillet dernier. De nombreux élus et notamment le député Paul Molac ont fait honneur à la manifestation par leur présence, faisant d’elle une sorte de petite inauguration estivale. Elle a réuni, pour cette première fête dominicale, les habitants de la commune, ceux des alentours, des bénévoles, des comédiens et musiciens, en l’occurrence la Compagnie Orange givrée, avec Mael Lhopiteau et Anthony Sérazin. Leur spectacle Ujène est une épopée en Pays gallo, en charrette à pédale, à vélo et en kamishibai. Le public a assisté à une causerie dispensée en gallo : Contes et coaserie, accompagnée musicalement d’une harpe celtique. L’histoire présentée était : celle d’un p’tit gars qui n’a pas l’autorisation de passer de l’autre côté du talus ou de la frontière. De l’autre côté, les gens sont comme ci, les maisons sont comme ça et y’a même pas une pomme à manger…L’ambiance était chaleureuse et accueillante parce que le spectacle était captivant, aussi bien pour les petits que pour les grands.

Dimanche 2 juillet 2023

Le mot de Paul Molac, le député







Fort de sa réussite, Les Beaux Dimanches d’Angèle se poursuivront tout l’été

Les prochains rendez-vous seront :

Dimanche 16 juillet, à partir de 18h :

l’Attirail, de la Compagnie la plaine de joie : un cirque d’objets avec en solo Tanguy Simonneaux : à travers le jeu et la manipulation d’objets en métal, un garçon de piste plonge dans ses souvenirs. Il emmène les spectateurs à la rencontre d’un cirque imaginaire, d’abord avec Hercule l’homme le plus fort et avec les Boulanov qui sont de très grands acrobates, ensuite avec Pitre le clown et le fakir mangeur de clous. Il y aura aussi le lion timide et Cynthia la belle écuyère. Le spectacle sera drôle, poétique et touchant.

L’Attirail de Tanguy Simonneaux

Dimanche 6 août à 18h : avec,

La Fanfare des Balkans avec le collectif Volkanik. Il rassemble une quinzaine de musiciens, tous impeccables et qui sortent tout droit de l’univers de l’inspecteur Derrick, autour d’un répertoire de musiques de l’Est.

Volkanik

Dimanche 13 août, à partir de 18h

Speakeasy Jazz & Fun : des chansons et des airs de jazz et swing des années avant guerre. Beaucoup d’humour et de fantaisie rassemble ces quatre joyeux lurons. Avec eux, c’est le jazz d’une époque avec laquelle le public danse le lindy hop et le swing.

A 20h repas : Moules et facettes sur réservation

Dimanche 27 août, à partir de 18h

Scène musicale de chez nous : Avec les musiciens et les musiciennes du coin d’ici, de chez nous, et d’ailleurs !

Le public est convié à venir découvrir la Zik du coin avec le groupe Local village people

Local village people

Et pour mettre en plus l’eau à la bouche à tous les participants, le Café Chez Angèle annonce le grand retour des glaces de Le Verger Perdu de Elven (56), le premier glacier 100% biologique du Pays de Vannes et du Morbihan. Maintenant, on sait que c’est vraiment l’été !

A l’image de notre mode de consommation, nous misons sur une arboriculture biologique.

Infos pratiques : Les Beaux Dimanches d’Angèle :

Le 16 juillet et les 6 – 13 et 27 août 2023

Café-restaurant chez Angèle

17 rue du stade à Peillac (56)

contact(@)chezangele.bzh