Ploërmel aime Se Passer le Mot avec le festival des arts de la parole et du slam

Le festival Se Passer le Mot ! devient une manifestation culturelle emblématique et incontournable sur le territoire du Pays de Ploërmel. Ses animations autour de la parole, de l’expression, du slam se dérouleront du mardi 28 mars au samedi 1er avril 2023 et seront réparties sur les communes de Ploërmel, Mauron, Josselin et Helléan. Les différents organisateurs se sont réunis autour de Alain Hervé, vice-président à la Culture à la Communauté de communes, pour décrire ce spectacle oral et scénique, focalisé sur le verbe et l’expression qui crée le lien entre l’écrit et l’oral.

Alain Hervé et les organisateurs du festival : Se Passer le Mot !

Le slam (claquer en français) trouve son origine aux États-Unis dans les années 80. Inventé à Chicago par le poète écrivain américain Marc Kelly Smith, né en 1949, il s’agit pour lui de créer un espace de liberté d’expression, d’offrir une sorte de poésie sonore de sa composition personnelle, le thème étant totalement libre. Avec le slam, un lien se crée entre la performance de l’écriture et l’oral sur scène devant le public.

Le slam est considéré comme un mouvement d’expression populaire en marge des circuits artistiques traditionnels.

Marc Kelly Smith

De nos jours, le monde autour du slam reste encore petit. Il touche quelques zones géographiques dans notre pays, comme Reims, Nantes ou Josselin. Le slam se développe plus au Québec et en Belgique, qu’en France.

Le festival de slam a été créé à Josselin (56) en 2012 sous l’appellation festival O Slam. Son organisation a été mutualisée deux ans plus tard avec l’arrivée de l’Office culturel de Mauron (56). Parce que l’événement Slam à Josselin a toujours été fort de sa participation, le plus fréquenté dans le Morbihan, peut-être même de toute la Bretagne, le flambeau a été repris par Ploërmel Communauté en 2019 et le festival s’étend depuis à l’ensemble du territoire.

Le festival Se Passer le Mot ! élargit son programme au fil des éditions et devient un rendez-vous majeur dans le Grand Ouest. Nombreux sont les amateurs à se manifester pour s’exprimer et se dévoiler pendant ce temps fort consacré aux arts de la parole qui se déroule chaque année au mois de mars. Les participants sont invités à découvrir les différents moments du festival : des ateliers d’écriture, des tournois de slameurs, des expressions artistiques faisant jouer les mots et la musique.

Dans le cadre de la saison culturelle Art Maël, la quatrième édition du festival Se Passer le Mot s’étendra sur cinq jours. Les animations seront réparties sur les communes de Ploërmel, Josselin, Mauron et Helléan. Certains temps seront gratuits, d’autres payants. Retrouvez la programmation du festival dans les lignes qui suivent.

Mardi 28 mars 2023 : à la Salle de L’Ecusson, rue de l’Ecusson à Josselin

À 19 h : L’inauguration

Le lancement du festival Se Passer le Mot ! : seront présents les slameurs du territoire. (gratuit)

À 20h30 : « La Convivialité, la faute de l’orthographe » : une conférence-spectacle humoristique pop et iconoclaste sur l’invariabilité du participe passé des verbes qui utilise l’auxiliaire avoir en fonction de la position du complément dans la phrase. (durée : 1h10)

Les porteurs du projet et animateurs sont deux anciens professeurs de français belges francophones : Arnaud Hoedt et Jérôme Piron.

C’est pop, parce que c’est populaire, parce qu’on a tous une orthographe intime, et au quotidien. C’est iconoclaste parce que l’orthographe française est un dogme, avec une longue liste d’absurdités et trop souvent arbitraire, parce que les deux intervenants proposeront au public de s’interroger avec eux sur les règles de l’écriture, et parce que cela remet en question les mécanismes inculqués depuis notre jeune âge. Ce spectacle a été écrit par les deux animateurs. Ils ont recueilli des témoignages, après avoir rencontré des linguistes et des pédagogues, avec l’objectif de dédramatiser et de réfléchir ensemble.

Le spectacle des Belges est drôle, ouvert à tous à partir de 14 ans.

Durée : 1h10

Tarifs : de 7 à 14 euros

Arnaud Hoedt et Jérôme Piron

Mercredi 29 mars 2023 : Médiathèque communautaire, 2 rue de la Libération à Mauron

De 15 h à 17 h : initiation au slam avec Ana Dess

Ana Dess anime des ateliers depuis une quinzaine d’années pour transmettre et accompagner la créativité autour de l’écriture d’histoires, de slams, de l’expression orale, d’initiation à la bande dessinée, au dessin, à la peinture, etc.

Tout public, gratuit. Renseignements et réservations : 02 97 73 57 99

Ana Dess

Jeudi 30 mars 2023 : Rendez-vous place de l’Eglise à Helléan

À 19h30 : la Soirée Cercle des poètes disparus (durée : 1h30)

L’événement est historique et organisé à chaque édition depuis 2012 sur un thème à chaque fois différent. Au départ de la place de l’église, le lieu est tenu secret. Il est cependant conseillé de se vêtir chaudement et de se munir de bonnes chaussettes et chaussures, d’une éventuelle couverture et d’une lampe de poche. La soirée s’inspire du film Le cercle des poètes disparus. Elle a pour objectif de partager, de manière intergénérationnelle, un moment de poésie, de littérature entre férus de lecture, tout en découvrant le territoire. Les textes pourront être issus d’auteurs, de compositeurs, de poètes préférés, de paroles de chansons.

Tout public, gratuit

Vendredi 31 mars 2023 : Médiathèque de Ploërmel, 8 boulevard des Carmes à Ploërmel

À 18h : Rouge Feu : Spoken World Electro (durée 1h)

Un spectacle en texture hypnotique et envoûtante fait de beats trip hop ou trapps et de samples de violoncelle. Chaque morceau part de l’intime

Gratuit

Une navette est prévue au départ de Ploërmel, à destination de Josselin pour assister au concert de Georges Ka.

Navette sur réservation : 02 97 74 08 21

À 20h30 : Salle de l’Ecusson à Josselin : Concert Georges Ka (durée : 45 minutes)

George Ka fait ses premiers pas dans des open mic de slam et de rap. Elle arrive sur la scène française en octobre 2019 avec un premier single, « Saigon ». Elle y dévoile une vision intime de ses origines franco-vietnamiennes et du métissage. Avec une certaine idée du féminisme, ses mélodies sont à la fois entraînantes et mélancoliques. Georges Ka dépeint son itinéraire de femmes, dans son époque, en ville, la nuit et dans la société. Elle coréalise des clips de ses morceaux : Saigon ; Garçon Manqué, Fille Manquante.

Tarifs : de 5 à 10 euros

Samedi 1er avril 2023 : À la Salle de l’Ecusson à Josselin

À 18 h : Ana Dess. La tête dans les étoiles, et les pieds enracinés, tout droit sortie d’un rêve, Ana Dess chante, trace, écrit, sertit. Depuis longtemps on connaît et on aime son travail, son âme, sa place dans le monde. Douce et précise, puissante et énigmatique, l’artiste est pluridisciplinaire car elle aime l’art sous toutes ses formes : illustratrice, auteure, musicienne et éditrice.

À 20h30 : Le Grand tournoi Slam

La soirée sera privilégiée et fera découvrir la richesse de la scène slam française.

Le moment incontournable du festival ! Les slameurs prendront le micro devant les spectateurs, pour livrer leur texte chacun leur tour et devant le jury qui désignera ensuite le lauréat. Le rendez-vous est tout aussi historique, car il est le pilier du festival depuis 2012, où de nombreux slameurs fidèles croisent de jeunes slameurs, tous amateurs. Ce sont six équipes de 3 slameurs chacune (et d’un coach) qui s’affronteront. Elles viennent de Bordeaux, de Reims, de Nantes, de Rennes et de Ploërmel Communauté. La sixième équipe représente la nouveauté de cette édition : l’équipe spéciale jeunes, composée de slameurs adolescents, âgés de 15 à 18 ans.

Le règlement :

Douze participants s’affronteront. Leur ordre de passage sera tiré au sort.

Nombre de passage : un passage par slameur, puis finale à six slameurs.

Le jury populaire de cinq personnes sera choisi au hasard dans le public au début de la soirée.

Les rencontres de slam sont ouvertes à tous. Le texte doit être personnel. La performance de slam poésie est limitée à un texte à trois minutes. Le chronomètre démarre dès la prise de parole du candidat. Toute personne qui dépassera le temps sera sanctionnée de 0,5 point par tranche de 10 secondes.

Le slam poésie, c’est juste : un corps, un texte et une voix : la musique sous toute forme est interdite, comme les décors, les costumes, les mises en scène et les quelconques accessoires.

Gratuit.

Infos pratiques :

Billetterie :

Au Pôle Culturel de Ploërmel :

Du mardi au vendredi de 13h à 17h30 et le mercredi de 9h à 12h et de 13h à 17h30

Dans les espaces publics numériques de Ploërmel Communauté :

Horaires en accès libre :

A Mauron – Josselin – La Trinité-Porhoët : mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

En ligne : achetez vos billets sur artmael.bzh

Tarif fidélité spécial Festival : tarif réduit appliqué sur le prix du billet du 2e spectacle choisi (pour la convivialité, la faute d’orthographe et Georges Ka).