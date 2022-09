Rennes. La Montagne pastellisée de Patrick Brochard

L’exposition Les Sentinelles des Alpes, entre Terre et Ciel s’ouvrait au 18 Quai, 18 quai Duguay Trouin, le 3 septembre 2022. Née pendant la crise de coronavirus, la production du Rennais Patrick Brochard est étonnante. Artiste pastelliste amateur, il s’est formé en autodidacte en seulement deux ans, durant le confinement, et simplement en regardant des vidéos sur internet… Il expose, jusqu’au 21 octobre 2022, une sélection de ses œuvres à la technique déjà maîtrisée susceptibles d’illustrer heureusement des albums ou BD dédiés à la montagne.

Après une première exposition à Atalante à Cesson Sévigné, au mois de juin, Patrick Brochard revient à Rennes avec une nouvelle exposition, Les Sentinelles des Alpes. Il y témoigne de sa passion pour la montagne et en particulier la haute montagne dans ce qu’elle possède de minéral, de roche, et de glace, mais également de silence. Ces paysages où l’humain est absent sont, pour lui, une source inépuisable d’inspiration pour des émotions riches et variées. « J’espère que des gens seront intéressés et viendront, qu’ils seront émerveillés par les émotions que peuvent procurer les tableaux », déclare l’artiste en plein montage de l’exposition au 18 Quai.

Malgré sa passion du dessin et de la montagne, Patrick Brochard a longtemps eu un métier très prenant qui l’empêchait de conjuguer travail et passion. C’est à la période de crise du coronavirus, passant d’entrepreneur à salarié, qu’il retrouve le goût de peindre et découvre, dans un coup de foudre, le pastel sec. Bien qu’ayant toujours un peu dessiné, l’artiste se démarque dans son amateurisme par la qualité de sa maîtrise artistique. Pendant trois ans, il s’est formé sans cours autre que des vidéos d’art sur YouTube et a acquis, au final, une technique assez impressionnante.

Il a d’abord peint pour lui, régulièrement, avant d’accumuler une trentaine d’œuvres et d’être poussé par sa famille à exposer, se confrontant ainsi à l’avis du public. « J’ai acheté ma première boîte et ça a donné de bons résultats, donc je me suis lancé dans cette technique. D’abord avec des natures mortes, des paysages marins, puis après, avec la montagne. »

Du fait de la fragilité du pastel sec qui s’envole au contact du moindre coup de vent sur un papier standard, le pastelliste travaille à partir de photographies prises par ses soins ou trouvées sur internet. Dans le prolongement de sa sensibilité écologique, il a décidé de ne pas utiliser de solvants ou fixateurs d’ordinaire utilisés dans le milieu, ces derniers étant nocifs pour l’environnement. Il esquisse ensuite le paysage sur un papier rugueux plus ou moins foncé, selon le rendu qu’il souhaite donner à la toile, afin de figer la poudre de pastel. Ainsi, paradoxalement, ses pastels les plus lumineuses sont celles réalisées sur les papiers les plus foncés.

Patrick Brochard joue ensuite sur les marques et types de craie pour travailler les détails, les estampes, le flou des nuages ou le détail des derniers pins avant le sommet, créant un effet de réalisme, comme les peintres à l’huile dont il s’inspire dont Charles-Henri Cottencin (1898-1955), Ange Abrate (1900-1985). Le côté remarquable de ses inspirations se trouve dans le résultat final du travail de Patrick, effectivement très ressemblant aux peintures. Si les peintres atteignent ce résultat en peignant à l’huile, technique qui rend très brillant le tableau, le pastelliste y arrive à la craie.

Les pastels de Patrick Brochard donnent à voir des montagnes à « l’ancienne », comme il y en a de moins en moins, avec de la glace, de la neige. En tant qu’artiste, c’était en quelque sorte son message, sa pierre à l’édifice sur la stèle de la prise de conscience qu’il faut agir, pour ne pas voir détruire ces paysages si uniques… « À échelle humaine, je l’ai vu, la mer de glace est désormais une mer de roche », conclut-il.

L’exposition Les Sentinelles des Alpes se tient jusqu’au 21 octobre 2022 au 18 Quai.

18, Quai Duguay Trouin 35000 Rennes