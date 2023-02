Parutions livres jeunesse de février 2023 : de quoi se réchauffer

L’hiver s’intensifie avec ce mois glacial de février ! Voici des lectures qui vous réchaufferont au coin du feu, entouré de votre plaid, un chocolat chaud dans les mains. Découvrez les recommandations d’Unidivers.

Petite enfance – dès 3 ans

Mammouth

Mammouth, Alex Willmore, Éditions Little Urban – 3 février 2023 – 32 pages – 13,90 €

Georges fait partie d’une expédition qui observe les pingouins au pôle Sud. Mais, lui, il est là pour voir un mammouth. Les adultes ne l’écoutent qu’à moitié, ce qui le frustre passablement. Alors quand il voit véritablement un mammouth et qu’il file prévenir toute la banquise sans jamais être pris au sérieux, cela l’ÉNERVE PROFONDÉMENT ! Cet hiver, préparez-vous à une rencontre de taille !

Cet album à l’humour décalé, aux grandes illustrations colorées et pleines de caractère nous emmène dans un voyage au pôle Sud, dans le froid glacial de la banquise, à la recherche de ces mystérieuses créatures disparues depuis si longtemps. À travers cette nouvelle histoire, Alex Willmore nous propose une panoplie de personnages déjantés, entre les pingouins vaniteux, le petit George curieux et aventureux ou encore un étrange mammouth tantôt danseur de ballet, tantôt skateur dans la neige et plongeur artistique à ses heures perdues. C’est un petit moment de magie qui se dévoile tandis que l’on suit le parcours de notre héros, déterminé à voir un mammouth ! Nos lecteurs n’ont qu’à bien se tenir, c’est une avalanche de surprises en perspective qui nous attend en feuilletant les pages de cet album.

Ton corps t’appartient !

Ton corps t’appartient ! Lucia Serrano, Éditions Crackboum – 16 février 2023 – 40 pages – 11,95 €

Comme tout le monde, tu as un corps. Et il est merveilleux. Ce livre t’aidera à mieux le comprendre et à le protéger. Car ton corps t’appartient !

Un album qui discute le thème du consentement, peu parlé chez les adolescents et encore moins chez les enfants. Ce sujet est expliqué avec des mots simples et des idées claires pour aider l’enfant à comprendre ses propres limites et frontières avec notamment le sujet des parties intimes. Ludique et sensible, Ton corps t’appartient sensibilise à la question de l’intimité et du rapport au corps. Avec justesse et tendresse, Lucia Serano propose un ouvrage dédié aux enfants qui leur ouvre les yeux sur leur corps. Car définir son corps est le premier pas pour en prendre conscience, le comprendre et l’écouter. Que ce soit face à des adultes ou même des enfants, « ton corps t’appartient » et dire « non » est tout à fait normal quand tu ne veux pas qu’on te touche. Un album essentiel dans l’éducation et le développement d’un enfant !

Première lecture – dès 5 ans

La vie à la montagne

La vie à la montagne, César Canet, Éditions Sarbacane – 1er février 2023 – 40 pages – 15,50€

C’est une maison perchée, ou plutôt plantée, au sommet d’un pic. C’est ici que vivent Olaf, Olga et leurs enfants, Tino et Gina, à la recherche d’un équilibre parfait. Qu’un rien peut faire basculer…

Oh oui, un rien peut faire balancer cette maison d’un côté comme de l’autre ! Perchée au sommet d’une montagne, cette famille atypique vit en parfaite symétrie, que ce soit dans l’aménagement des meubles, dans les plats cuisinés ou les activités quotidiennes… Si l’un se coupe les cheveux, l’autre se rase la barbe. Si l’un fait de la cuisine, l’autre fait de la musique. S’il neige d’un côté, toute la famille se réfugie de l’autre. Tout est pensé pour que cette maison tienne… Mais jusqu’à quand ? Avec deux enfants curieux et perturbateurs, cette paix parfaite et qui tient sur le bout de la montagne est toujours en proie au danger, c’est que le précipice s’annonce au moindre vacillement !

Gosse et les berges

Gosse et les berges, Lucas Méthé, Éditions Dupuis, 03 février 2023 – 128 pages – 19€

Gosse aime jouer le long du Rhône avec son chien Floude. Mais, un jour de crue, l’enfant se fait emporter par le fleuve et accoste en Ardèche. Une région voisine mais inconnue, objet de tous les fantasmes, dont il craint les habitants, à cause des nombreux racontars des adultes ! Gosse va y rencontrer Châtaigne, dit « Taigne », un gamin coléreux, qui lui se méfie beaucoup des Drômois… Les deux enfants vont devoir pourtant s’entraider. Car Taigne, qui vit seul avec son père dans une cahute sur une presqu’île, a perdu sa maison à cause de la crue. Gosse, lui, s’il ne veut pas se faire gronder, doit absolument rentrer chez lui avant la nuit.

Mené par Lucas Méthé, dont la notoriété est déjà solide dans le milieu de la BD indépendante, propose une aventure jeunesse à la fois prenante, truculente et poétique, servi par un dessin étonnant et chaleureux.

Littérature junior – dès 8 ans

Famille Atomik

La Famille Atomik, Le Cil Vert, Éditions Auzou – 03 février 2023 – 10,95 €

La famille Atomik est une famille recomposée… composée d’un papa, d’une belle-mère, de Camille et de Tim, sans oublier Hamstérix, le hamster chéri. Mais ce serait tellement mieux avec un chien… enfin seulement selon Camille et Tim. L’opération séduction est lancée pour convaincre les réfractaires. Attention, ça va déménager !

Tout est tellement meilleur avec une boule de poil qui court dans la maison, pisse sur le canapé, fait ses selles sur le tapis et aboie à longueur de journée… En tout cas, pour Camille et Tim, cela ne semble pas les rebuter, bien au contraire ! Prêt à tout pour convaincre leur parent d’adopter un chien, les voilà redoublant d’efforts pour les attendrir, et tous les coups sont permis pour atteindre leur but… Parce qu’après tout, la fin justifie toujours les moyens, pour les deux petits chapardeurs ! Une BD hilarante dessinée avec la patte experte du Cil Vert qui nous emporte dans cette maison décalée, avec une famille recomposée, tous plus excentriques que les autres. Du père sans réel autorité, la belle-mère qui suit le courant, les enfants au caractère bien trempé jusqu’au vieil hamster râleur.

Moustache et Poireau – Tome 1. Disparition à Croqu’City

Moustache et Poireau – Tome 1 – Disparition à Croqu’City, Emmanuelle Lepetit, Martina Naldi, Éditions Fleurus –

24 février 2023 – 80 pages – 8,95 €

Malheur à Croqu’City ! Le chien Bichon a disparu. Ce n’est pas dans ses habitudes de fuguer, remarque Poireau, chat distingué, quoiqu’un peu empoté, qui habite la maison d’à côté. Lui est-il arrivé quelque chose ? Heureusement, Poireau est détective à ses heures perdues. Il n’est d’ailleurs pas le seul… Moustache est aussi téméraire que ses moustaches sont longues, et elle compte bien mettre la patte à l’enquête. Ensemble, sauront-ils retrouver la trace de Bichon ?

Une collection de romans-jeux dès 7-8 ans, idéale pour apprécier la lecture en s’amusant.

Un récit-fiction pour mener l’enquête avec des énigmes et des messages codés à déchiffrer, notamment grâce à la roue de décodage fournie sur les rabats (à découper et à monter soi-même).

Young Adult – dès 12 ans

Something about Us T.1

Something about Us T1, Lee Yunji, Éditions Kbooks – 1er février 2023 – 256 pages – 14,95 €

La relation qui lie Woo-jin et Ga-yeong est si forte que rien d’autre n’existe lorsqu’ils sont ensemble. Leur lien est tout ce qu’il y a de plus sincère, et ils sont persuadés d’être les meilleurs amis du monde. Mais ils semblent être les seuls à le penser ! Leur complicité est si grande qu’en les regardant, personne ne veut croire à une simple amitié. Et de l’amitié à l’amour, il n’y a qu’un pas…

Le premier tome d’une série à succès sur Delitoon fait son apparition en version papier ! Le thème du “friends to lovers” est bien amené avec les différentes problématiques qui se posent quand l’amour fleurit dans une amitié… D’autres thèmes plus matures viennent ponctuer ce manhwa. Ils tournent autour des relations humaines (le couple, l’amitié, le consentement, l’école, le harcèlement), les sujets sont divers mais se regroupent autour d’un point central qu’est l’amitié entre les deux personnages principaux et leur passé. Les débuts se dévoilent par morceaux dans les flash-backs de Ga-yeong, de ses impressions, des difficultés et des a priori. Le manhwa s’introduit avec un tome 1 in-medias res et contient déjà la recette parfaite pour devenir une série phare Kbooks-Delcourt.

Mes objectifs gays

Mes objectifs gays, Jason June, Éditions Desaxus – 352 pages – 09 février 2023 – 21,90 €

Seul enfant gay de sa petite ville rurale de Washington, Jay Collier n’ose évoquer ses sentiments devant ses amis. Il dresse donc une liste de tout ce qu’il espère vivre un jour dans un agenda. Quand sa famille déménage à Seattle, il arrive dans un lycée où la communauté homosexuelle est très vivante. Mais tout ne se déroule pas aussi bien qu’espéré.

Un nouveau roman Young Adult sur le coming of age couplé à l’homosexualité, parce que devenir adulte est déjà compliqué, mais si on y rajoute la touche LGBT, ça devient un tout autre obstacle à surmonter. Jason June exploite ce thème avec beaucoup de justesse dans son premier roman, à travers une sorte de to-do list que le héros souhaite remplir et qui semble bien plus simple à Seattle. Mais comme toujours, rien ne se passe comme prévu et le voilà à se remettre en question sa nouvelle vie, quand la nostalgie l’emporte dans son petit village rural.