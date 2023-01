Parution livres jeunesse de janvier 2022 : une rentrée grandiose

2023 s’annonce grandiose avec les nouvelles parutions jeunesse de janvier ! La petite rentrée littéraire arrive avec des lectures intéressantes autant pour les enfants que pour les adolescents. Découvrez les recommandations d’Unidivers.

Album enfant – dès 3 ans

Une Sieste

Camille Romanetto

06 janvier 2023

Éditions Little Urban

32 pages

14,90€

Résumé

C’est l’heure de la sieste. Une sieste bien moelleuse… Alors que Madenn s’enfonce dans un doux sommeil, elle est aussitôt réveillée par Phil, une drôle de créature, qui l’invite, le temps d’une parenthèse enchantée, pour un goûter merveilleux.

Aux aires d’Alice aux pays des Merveilles, Une Sieste propose à nos petits lecteurs de partager un moment hors du temps aux côtés de Madenn et Phil pour savourer un gâteau aux noix, enfin… S’il reste encore une part… Une histoire douce, qui nous berce lentement au rythme des pas de Madenn avec Phil ce personnage étrange, qui nous invite chez lui, dans un foyer chaleureux et reposant.

Blancheline

Albertine Deletaille

04 janvier 2023

Éditions Flammarion

24 pages

5€

Résumé

Blancheline, la petite lapine blanche s’échappe de sa cage et part à l’aventure dans la campagne enneigée. Elle rencontre Brun de Garenne, le lièvre, qui lui fait découvrir les secrets de la nature. Mais arrive le Renard ; vite, il faut se cacher. Blancheline saura se faire oublier en se fondant dans la neige. Et quand elle retrouvera Brun de Garenne dans son terrier, ce sera pour ne plus jamais le quitter.

Partez à l’aventure avec Blancheline, une petite lapine toute blanche, au courage et à la curiosité débordants. La lapine, qui n’a vu le monde qu’à travers les barreaux de la cage qui l’emprisonnent, arrive enfin à découvrir la nature qui l’entoure et tous les secrets cachés sous le manteau de neige hivernal. Une histoire de liberté et d’amour, racontée avec talent dans des dessins à l’aquarelle d’Albertine Deletaille.

Première lecture – dès 5 ans

Trèfle

Nadine Robert (autrice), Qin Leng (illustration)

6 janvier 2023

Éditions Saltimbanque

80 pages

15,90 €

Résumé

Trèfle et sa famille habitent dans une jolie ferme. Autour de la chèvrerie, il y a toujours un tas de choses à faire. Mais il est si difficile pour Trèfle de choisir parmi toutes ces choses ! Le jour où la chèvre Pivoine s’aventure loin de la ferme, Trèfle va être confrontée à un choix important : doit-elle suivre Pivoine dans la forêt ou faire demi-tour pour retrouver le chemin de la rivière ? S’ensuivent de nombreuses décisions que Trèfle devra prendre, pour arriver au bout de son périple.

Découvrez l’histoire toute simple d’une enfant qui a beaucoup de mal à prendre des décisions. L’album est découpé en 5 chapitres, correspondant chacun à un choix que doit faire Trèfle. Ces prises de décisions mettent en lumière la voie qui compte, celle du cœur. Cet album tout en poésie, qui mêle la douceur d’une histoire pensée par Nadine Robert et les illustrations subtiles de Qin Leng, nous plonge dans un conte où la nature, véritable refuge, prend vie sous forme de personnages bienveillants.

Pokémon – Pikachu mène l’enquête !

4 janvier 2023

Éditions Hachette Jeunesse

32 pages

7,90€

Résumé

Catastrophe ! Pikachu est accusé de vol d’électricité… Sacha et Goh sont prêts à tout pour innocenter leur ami et démasquer le véritable coupable. Seront-ils à la hauteur ?

Le héros électrique est de retour ! Mais voilà qu’on l’accuse de vol d’électricité. Sacha et Goh sont prêts à tout pour prouver l’innocence de leur ami et démasquer le véritable coupable. Mais pourront-ils y arriver ? Vivez une petite aventure de détective aux côtés de ces héros mythiques ! Un livre enquête où vous devriez trouver le vrai coupable, en menant l’enquête avec Pikachu et Sacha !

Littérature junior – dès 8 ans

Croire en son étoile

Natacha Godeau (autrice), Dorothée Gilbert (idée originale), Virginie Moru (Illustration)

13 janvier 2023

Éditions Auzou

8,50€

Résumé

Dotty vient d’arriver à Paris pour réaliser son rêve : celui de devenir danseuse étoile. Depuis toute petite, elle est habitée par la passion de la danse, et à seulement 9 ans, elle est admise dans la prestigieuse formation de l’Opéra de Paris ! Mais rien ne la préparait à la compétition féroce qui règne entre les danseuses de l’internat… Elle va devoir apprendre à naviguer entre les rivalités, mais au risque de perdre de vue ce qui compte vraiment… sa passion de la danse.

L’histoire de Dorothée Gilbert racontée par la plume connaisseuse de Natacha Godeau. Le rêve est là, la passion aussi, mais le travail reste tout autant important. Et à seulement 9 ans, voilà Dotty admise dans la prestigieuse formation de l’Opéra… Mais y entrer n’est que le premier pas dans son long voyage, la compétition est féroce entre les danseuses de l’internat, naviguer entre les rivalités n’est pas simple surtout quand elle ne doit pas perdre de vue ce qui compte le plus : sa passion de la danse. Un roman sur les efforts à fournir pour devenir danseuse étoile, ainsi que les obstacles rencontrés lors de cette aventure qu’est la vie. En bonus, des pages de conseils et tips de la danseuse étoile elle-même !

By the grace of the gods

Roy (idée originale), Ranran (illustration)

Éditions Nobi Nobi

04 janvier 2023

195 pages

7,20€

Résumé

Grâce à l’intervention de trois divinités, Ryôma Takebayashi, un employé japonais ordinaire, se retrouve réincarné après sa mort dans le monde étrange de Seilfall. Redevenu un jeune garçon, il décide de vivre en ermite dans la forêt et de se consacrer à l’étude des slimes, des petites créatures rondes dévorant tout ce qu’elles trouvent. Pour Ryôma, c’est le début d’une nouvelle vie calme et paisible dans ce monde de fantasy, entouré de ses slimes aux capacités insoupçonnées !

Découvrez le format manga de l’animé à succès, du même nom. Ryôma se retrouve dans une nouvelle vie, retourné à l’état d’enfant. Pour lui, c’est le bon moment pour tout recommencer et enfin vivre comme il le souhaitait ! Ainsi débute une vie paisible, au milieu des slimes avec lesquels il lie une relation toute particulière. Le manga reprend les codes classiques de l’isekai (la réincarnation japonaise), thème plus que populaire dans les mangas japonais, pour proposer une histoire légère et simple, au rythme du quotidien de Ryôma et de ses étranges créatures que sont les slimes.

Young Adult – dès 12 ans

Silence Radio

Alice Oseman

5 janvier 2023

Éditions Nathan

416 pages

17,95€

Résumé

Écoute ta propre voix…

« Je suis Frances, Frances la sérieuse, la solitaire, la discrète. Je passe mon temps à étudier. J’ai un seul objectif : entrer à Cambridge après le bac.

Je suis Frances, la vraie Frances. Je suis fascinée par le mystérieux Silence Radio et sa chaîne Youtube Universe City. J’aime rire et j’aime dessiner.

Et puis je rencontre Aled. Avec lui, je peux enfin être moi. Avec lui, je vais enfin avoir le courage de trouver ce qui compte vraiment pour moi. »

Voici le nouveau roman d’Alice Oseman, nommé comme « best-selling author » par le New York Times et autrice de la série à succès Heartstopper, adapté par Netflix. L’autrice revient avec un nouveau roman young adult sur le thème de l’identité, de la société sur un fond de musique qui s’échappe de la radio. Frances s’est créé une façade pour pouvoir répondre aux besoins et attentes de ses parents, des autres, de la société en général. Cette Frances cache une autre au fond de son cœur, la vraie Frances, qu’elle ne peut révéler au monde. Le thème de l’identité semble être récurrent chez l’autrice qui aime le découvrir et l’écrire sous toutes ces formes, à travers le biais de nombreuses problématiques qui suivent ses écrits. Dans Silence Radio, c’est la quête de soi et l’importance de s’accepter et de s’assumer qui sont mises en avant.

Porte Bonheur

Tacméla

11 janvier 2023 chez Leduc Graphic

208 pages

22€

Résumé

Comment affronter son anxiété et améliorer sa santé mentale ? Plus de motivation, d’envie ou de quoi que ce soit d’autre… Clément est officiellement déprimé. Il déteste son quotidien et l’avenir lui fait peur. Il n’a plus goût à rien, encore moins à s’occuper de ce petit fantôme qui se dit être l’incarnation de ses angoisses. Mais tant pis, il va devoir faire avec et supporter ce dénommé Angst, au sarcasme insupportable. Et si, finalement, cette rencontre était le début d’une formidable aventure pour Clément, à la découverte de son vrai bonheur ?

Tacméla propose avec cette bande dessinée, un thème plus que récurrent chez l’adolescent. L’anxiété est souvent un compagnon du quotidien pour les collégiens et lycéens en proie à des questionnements sur leur vie, leur relation et leur avenir. L’auteur arrive avec humour, quelques touches de couleurs et sur un ton léger à décrire l’état de nombreux adolescents, de leur santé mentale qui se détériore et qui n’est pas souvent prise au sérieux, ni par leur entourage et encore moins par eux-mêmes. La bande dessinée de 208 pages retrace ainsi plusieurs moments d’anxiété et d’angoisse et recèle notamment à la fin, quelques conseils pour pouvoir en parler et les gérer.