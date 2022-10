La P’Art Belle, le festival autour de la protection des Océans, à Vannes

Après une 3e édition réussie de son festival (à Sarzeau), l’association culturelle La P’Art Belle donne à nouveau rendez-vous au public les 5 et 6 novembre 2022 au Palais des Arts et des Congrès de Vannes. Cet événement automnal emmènera petits et grands à la découverte des abysses et de notre patrimoine maritime à travers une programmation artistique et ludique dont, un spectacle symphonique exceptionnel « La Voix des Océans ».

« À l’image du jeu de dominos où la chute d’une pièce peut entraîner toutes les autres, lorsque l’homme déséquilibre un pion, provoquant l’érosion de la biodiversité marine, les conséquences atteignent en cascade le jeu entier, jusqu’au joueur ! » Pierre MOLLO, parrain de l’événement, biologiste marin spécialisé dans l’étude du plancton marin.

Un programme riche pour tout public

Au programme :

Deux tables-rondes qui aborderont l’éco-navigation et la place des femmes dans le secteur maritime ; Un spectacle proposé par la compagnie Orange Givrée « Projet pop pop portuaire pour Peillac » ;

Des ateliers, des jeux, des expositions, des espaces de rencontres avec des entreprises et des associations bretonnes à la découverte de solutions concrètes ;

Une librairie éphémère proposée par « Les prairies bleues » avec une sélection de livres autour de la thématique de l’événement et des rencontres-dédicaces avec des auteurs.

L’accès sera proposé sur tarif libre, au choix.

Un spectacle symphonique mêlant images et musiques

Le dimanche 6 novembre au théâtre Lesage à 16h30, un moment inédit prendra place autour de la symphonie « La Voix des Océans ». Écrite par le compositeur franco-brésilien Antonio SANTANA, suite à sa rencontre avec le biologiste marin Pierre MOLLO, spécialiste du plancton, cette œuvre a été composée pour émouvoir le public et le sensibiliser à la beauté et à la conservation des océans. Interprétée par l’Orchestre Symphonique de Saint Nazaire, cette suite est composée de huit mouvements qui entrainent le public depuis les profondeurs des abysses océaniques jusqu’aux glaciers polaires, en visitant les créatures marines les plus extraordinaires de notre planète, sans oublier, bien sûr, le fantastique plancton marin. Billetterie en ligne ici

Tarifs : 10 à 15 euros pour le spectacle, libre accès pour les enfants de moins de 10 ans

∼ AU PROGRAMME ∼

VENDREDI 4 NOVEMBRE

DÉFI COLLECTIF : ENSEMBLE MOBILISONS NOUS CONTRE LES DÉCHETS !

La marque de vêtements solidaire Unifate et l’association La Part Belle s’associent pour mobiliser les habitant.e.s en faveur de la réduction des déchets sur nos territoires. Il sera proposé de récolter les déchets en ville et sur le port. Des conseils seront aussi partagés pour réduire ses emballages à usage unique au quotidien !

Point de rendez-vous : Quai Eric Tabarly Horaires : de 9h30 à 12h30

SAMEDI 5 NOVEMBRE

TABLE-RONDE

L’éco-navigation et l’éco-citoyenneté, à la portée de tou.te.s les amoureux de la mer ?, en présence d’acteur.rice.s qui œuvrent pour proposer des éco-gestes, permettre des ports plus propres, détecter les pollutions et réduire les déchets à la source.

Horaires : 14h00 > 15h15

SPECTACLE

Projet pop pop portuaire pour Peillac (dès 4 ans)

Patrice Piguel, jeune PDG, assisté de son ingénieur-technicien, peaufine un projet innovant, à fort potentiel lucratif, pour remettre à flots l’économie : Un Pop-Pop Port Pour Peillac ! Maquette à l’échelle 1/69e à l’appui.

Horaires : 16h00 et 17h30

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

SPECTACLE

SYMPHONIE « LA VOIX DES OCÉANS » (tout public)

Écrite par le compositeur Antonio SANTANA, suite à sa rencontre avec le biologiste marin Pierre MOLLO, spécialiste du plancton, cette œuvre a été composée pour émouvoir le public et le sensibiliser à la beauté et à la conservation des océans.

Horaires : 16h30

TABLE-RONDE

Ces femmes qui œuvrent pour protéger, préserver, faire connaître et comprendre nos mers, en présence de femmes qui unissent et animent un territoire débordant d’actions et d’acteurs diversifiés.

Horaires : 14h00 > 15h15

W W W . L A P A R T B E L L E . B Z H