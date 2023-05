Parné-sur-Roc. Le Mange livre : une librairie itinérante et un salon de thé 

Alice Srady est libraire, mais sa librairie Le Mange livre n’est pas ordinaire… Grâce à Alice, les lecteurs ne se déplacent pas, ce sont les livres qui viennent à eux ! Installé à Parné-sur-Roc en Mayenne, son commerce est ambulant. Agréablement surpris, les clients l’ont été un temps puis sont restés conquis. Chaque semaine, ils retrouvent Alice – qui parcourt les villes et notamment les territoires ruraux, – dans leur commune, leur bourg, leur marché…

Dans la petite librairie ambulante d’Alice, on trouve toutes sortes de livres, pour tout public, aux formats différents et au nombre de 500 à 600 exemplaires : des romans, des livres littéraires, des bandes dessinées, des livres jeunesse, des policiers, des livres fantastiques et de sciences fictions, des mangas, et également des jeux de société, etc. Les livres sont neufs pour la plupart, mais aussi d’occasion pour certains. La clientèle peut passer commande d’un ouvrage qu’elle n’aurait pas trouvé à la boutique Le Mange livre : Alice rapporte, dans ce cas, le livre choisi lors du prochain rendez-vous.

Afin de prolonger la rencontre avec le public et leurs échanges sur les livres et la littérature en général qu’elle propose, la libraire complète son commerce avec un petit salon de thé où il est bon de prendre un café, pour le moment sur le pouce, et de déguster quelques gâteaux faits maison, le plus souvent des cookies. Alice souhaite des moments conviviaux où, avec ou sans elle, les clients puissent se conseiller et partager entre eux leurs coups de cœur pour telle ou telle lecture, etc. Prochainement, je vais installer tables, chaises et parasol pour développer le salon de thé afin que ces rencontres soient encore plus chaleureuses, nous dit Alice.

Déjà durant son enfance, Alice se passionne pour les livres. Elle consacre d’ailleurs l’argent de poche de son adolescence pour s’offrir des livres dans la petite librairie de la commune où elle réside en région parisienne. C’est tout naturellement, qu’elle fait des études pour devenir libraire qui seront suivies de plusieurs stages. Elle décroche un DUT à Paris et sera ensuite titulaire à Aix-en-Provence d’une licence professionnelle des métiers du livre, option librairie. Sa première expérience professionnelle en qualité de libraire, elle l’exerce à Melun dans le centre culturel au sein d’une grande enseigne de Seine-et-Marne. Elle y gère les commandes et les approvisionnements pendant six années.

Ce premier emploi l’encourage rapidement à lancer sa propre entreprise, un projet qu’elle cultive depuis longtemps et auquel elle pense depuis qu’elle a 16 ans. Dans un premier temps, elle repense à la Bretagne quand l’année de ses 16 ans elle participe au festival des Vieilles Charrues à Carhaix : C’est cette année dans le Finistère, que j’ai eu l’occasion de visiter une librairie-salon de thé et que l’inspiration m’est venue. Avec sa famille, Alice décide de quitter l’Île-de-France. Cependant début 2021, c’est à Laval en Mayenne que le mari d’Alice trouve un emploi et que le couple s’installe à 10 km de la ville, dans la commune de Parné-sur-Roc. Alice, dans sa trentième année, fait alors le choix de créer une librairie itinérante pour aller à la rencontre de ses lecteurs avec l’objectif de développer et de rendre accessible la culture et la lecture auprès des populations de tous les territoires et plus encore auprès des habitants domiciliés en campagne, parfois âgés et sans moyen de transport.

Avant de se lancer, Alice bénéficie d’un accompagnement personnalisé : elle participe également à plusieurs ateliers sur la gestion d’une entreprise et sur la communication. Ensuite pour parfaire son projet concrètement, elle fait l’acquisition d’un fourgon de 12 m2 et l’aménage avec l’aide d’un menuisier à l’automne 2022. Tous les matériaux utilisés pour l’aménagement intérieur du véhicule sont des matériaux de récupération, par exemple : en bois, du parquet aux étagères. Les travaux durent 3 mois et la librairie mobile ouvre officiellement en décembre 2022. La librairie a été inaugurée place de la mairie à Parné-sur-Roc le samedi 25 mars 2023.

Début 2023, Alice Strady remporte le 3e prix au concours intitulé J’aime mon commerce, organisé par Ankorstore le partenaire du réseau Initiative France (le premier réseau associatif de financement et d’accompagnement des créateurs, repreneurs et développeurs d’entreprise). Elle obtient 1500 euros de dotation financière qui lui permet d’investir dans un fonds de carterie, une nouvelle et belle diversification sur son offre.

Pour fêter ses 25 ans de publication en France, la saga Harry Potter change de visage. Les nouvelles couvertures des 7 tomes, de l’œuvre culte de Joanne Rowling, sont à découvrir en version poche à la librairie Le Mange livre.

Pour le moment, mon rayon de déplacement s’étend de trente kilomètres autour de Laval. J’ai cependant étendu mon territoire dans la Sarthe (72), et pourquoi pas dans l’avenir conquérir la Bretagne, soit l’Ille-et-Vilaine (35) en premier lieu ? C’est un projet à moyenne échéance, pour lequel je demeure pour le moment dans la réflexion !

Infos pratiques : Le Mange livre

Les rendez-vous de la semaine prochaine :

– mercredi 17 mai en matinée, sur le marché de Changé (72)

– jeudi 18 mai, à Evron (53) et Bonchamp-lès-Laval (53)

– vendredi 19 mai en matinée, sur le marché de Meslay-du-Maine (53)

– vendredi 19 mai en soirée, sur le marché d’Argentré (53)

– samedi 20 mai l’après-midi, à Ernée (53)

A partir de début juillet la librairie le Mange Livre sera en service réduit pour l’été 2023, pour cause de maternité. Je ne compte pas fermer complètement la librairie, mais tenter de m’organiser le mieux possible pour que le Mange Livre soit là pour ma clientèle. Je pense développer un service de commande et de livraison programmée avec également un jour de présence à Parné-sur-Roc ainsi que sur les marchés les plus proches