Paris-Londres à grand bi : le Breton Damien Bauthamy en selle pour 300 km d’histoire

À l’aide son vélo centenaire, le cycliste Damien Bauthamy prendra le départ du « Paris Londres à grand bi », une randonnée mémorielle de 300 km qui aura lieu du 26 au 30 juin 2023. Notre breton sera entouré de 17 cyclistes passionnés pour célébrer les 150 ans de ce symbole mythique du vélo ancien ! Dans cet entretien, il nous raconte sa passion pour le grand bi, ainsi que les détails en coulisses de cette étonnante randonnée.

Unidivers – Tout d’abord, pourriez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Damien Bauthamy – Je m’appelle Damien Bauthamy, j’ai 46 ans. Je suis collectionneur depuis mes 18 ans. Au départ, j’étais sur les vélomoteurs. Ensuite, je me suis intéressé aux moteurs auxiliaires (moteurs adaptés sur des vélos) et plus particulièrement aux vélos anciens.

Unidivers – Comment avez-vous découvert cette passion du grand bi ?

Damien Bauthamy – On m’a prêté un grand bi et j’ai trouvé ça super sympa. On m’a demandé d’apprendre à rouler pour faire des balades en vélo anciens. J’ai pris mes aises, alors j’en ai acheté un pour moi en 2015-2016, puis un second.

U. – Quelles sensations nous procurent le grand bi par rapport au vélo classique ?

D.B. – C’est une sensation de hauteur et de légèreté. C’est le fait d’avoir une autre vue, c’est très sympathique. C’est un retour aussi historique.

U. – Comment est née l’idée de s’essayer à ce challenge plutôt insolite ?

D.B. – J’ai été repéré l’année dernière à l’IVCA (International Veteran Cycle Association) en Belgique lors d’une course de grand bi. On m’a sollicité mais j’ai refusé. Je ne m’en sentais pas capable? car je ne suis pas un cycliste. Après réflexion, je n’ai que 46 ans et la prochaine fois sera dans 150 ans. J’ai 6 mois devant moi alors il y a moyen de se préparer.

U. – Comment expliquer à nos lecteurs le parcours qui vous attend ?

D.B. – On part le 26 juin à 7h30 en face de la Tour Eiffel. Le rythme est entre 10 et 13 km/h. On fera des pauses ponctuelles tous les 15 km pour faire des rassemblements (démonstrations, etc). On s’arrêtera dans des endroits mythiques : châteaux, mairies, hôtels, etc. On parcourra entre 40 et 80 km par jour environ, selon les étapes.

U. – Comment se prépare-t-on mentalement et physiquement à cette épreuve ?

D.B. – J’ai commencé par du vélo d’appartement pendant deux mois. Après, j’ai pris un vélo de course pendant deux mois aussi. Et aujourd’hui, je suis sur le grand bi quasiment tous les week-end : j’ai fait 164 km récemment. J’ai réparti les étapes pour avoir une condition physique optimale.

U. – Outre le fait de terminer cette randonnée, quel est l’objectif implicite de cette épreuve ? Quelles sont vos attentes ?

D.B. – Je souhaite retrouver une force physique par la passion. Je trouve ça assez sympa et ça me motive. Je veux me prouver aussi. Maintenant que je suis lancé, je ne veux pas décevoir.

U. – Quelles sont les valeurs que vous souhaitez transmettre à travers le grand bi ?

D.B. – Avec des véhicules anciens, on peut penser très ingénieusement à faire des kilomètres ou des défis. Nous ne sommes pas obligés d’avoir du neuf pour réussir à faire quelque chose de bien.

U. – Quels sont les projets futurs qui vous attendent ?

D.B. – L’année prochaine, je souhaiterai faire le nouveau IVCA qui sera en République Tchèque. C’est un pays de vélo : il y aura des modèles sympathiques, un championnat, etc. Ce sera une suite logique à cette année. En 2025, la France accueillera l’IVCA, à Sully-sur-loire normalement. C’est un pays de vélo aussi, ça sera intéressant.

Infos pratiques

Facebook Damien Bauthamy

Programme – Itinéraire