Paris. Exposition de Catherine Denis à la Galerie Impressions

Ne sommes-nous pas tentés de penser que toute création artistique relève du phénomène de sédimentation ?

Nos parcours de vie ne sont-ils pas le résultat d’une sédimentation permanente de nos instants vécus, réfléchis ou subis ?

Le pourquoi de la vie, des rencontres, des études n’est pas chose énorme, mais petit point de rien du tout, d’un rien qui contient le tout. D’un rien qui s’est manifesté au tout début de notre vie, dans la rencontre, pas très heureuse en ce qui me concerne, d’un ovule et d’un spermatozoïde, pas très heureuse parce que… il y avait déjà suffisamment d’enfants à la maison, encore un…, une…

Le sac amniotique serait le premier lieu de dépôt d’éléments rebelles, ou du moins inquisiteurs, à partir desquels irait se construire ma vie. Du plus loin qu’il m’en souvienne, j’ai regardé le monde en m’en sentant bien souvent détachée : l’éternité de mon enfance prendrait fin ; la colline qui faisait face à notre maison se couvrirait d’habitats ; les voisins des premiers temps disparaîtraient les uns après les autres…, et c’est en effet ce qui s’est passé. Des couches de vie se déposent pour s’effacer sous d’autres couches ; chaque instant se laisse naturellement recouvrir du suivant, mais… la transformation opère, magique, troublante, étonnante parfois d’une beauté singulière. Car tout en effet n’est que mutation et ce qui se dépose ainsi pour être très vite recouvert devient un terreau riche en devenir d’une autre réalité.

« Sphère calligraphique », 135 x 135cm, sur papier chinois xuanzhi, Rennes 2015

Je dois à la calligraphie chinoise, je dois à la Chine, d’avoir pu m’enraciner dans la vie, car jusque là, jusqu’à ce que je prenne le pinceau, ou pourrais-je également dire, jusqu’à ce que le pinceau me prenne, je n’étais pas dans la vie, j’observais la vie. L’étude quotidienne du piano durant mon enfance était une porte entrouverte sur un enracinement en devenir, mais la porte n’est restée qu’entrouverte. Quelque élément de vie s’est pourtant déposé là, dans la profondeur du mental.

Le lien à la musique est fondamental dans la naissance et le développement de mon travail d’écriture au pinceau. Car tout ne sera qu’écriture, vécu du geste d’écrire au pinceau pour en entendre la sonorité et la redonner visuellement dans l’épaisseur, la noirceur du trait, lequel est grâce au blanc du vide qui le porte. Les premières verticalités réalisées se sont posées sur l’empreinte mentale des premières notes résultant de la frappe des touches du piano. Puis tout ne sera que ricochets, dépôts pour rebondir plus loin, traversées du papier par un jeu d’écritures en recto verso, jeu métaphorique de l’épaisseur du temps. Occupation de l’espace de la feuille blanche par le renversement de traits encrés qui y laisseront leur empreinte. Sédimentation et vibration. Car l’empreinte est prolongement de la vie, elle est l’échographie-même des traits. Et c’est le même phénomène de sédimentation qui fera apparaître les Sphères calligraphiques. Les uns après les autres, les caractères encrés se déposent sur la feuille posée au sol, les empreintes en sont faites tantôt en son verso, tantôt en son recto. Grouillement de signes qui se superposent, en perdent leur sens et pourtant font signe d’un en-deça ou d’un au-delà que nul mot ne saurait dire.

« Sphères pleines » – calligraphies humidifiées pour être mises en boule diam. 3,5cm – 5cm – 6cm – 7cm et 8cm Rennes 2022

Et qu’en sera-t-il des Strates ? Les signes d’écriture ne sont plus, recouverts par les encollages successifs, et pourtant ils font signe, eux aussi. Ou s’il en apparaît sur le dessus ou le dessous de la brique (que j’appelle « Strates »), ils semblent déposés dans un espace et un temps illimités. Et c’est là, dans cet indéfini qu’ils font sens. De même sur les côtés de la brique, où quelques traces d’encre sont vestiges d’écritures anciennes à jamais disparues. La légèreté de l’objet brique est à la hauteur d’un temps immense qu’elle a parcouru pour en arriver là, dans le creux de ma main ou sur l’étagère posée, après des couches et des couches de papier encré, chinois ou papier journal, encollées dans la conscience d’un geste irréversible. Car après tant d’années à avoir laissé se poser sur le blanc de la feuille les traces de mes pinceaux qui cherchaient à vivre la beauté d’un poème ou la fulgurance d’une pensée, il m’est apparu avec évidence que ces choses déposées allaient devenir les éléments d’une nouvelle sédimentation qui porterait l’œuvre plus loin encore.

« Strates calligraphiques » – Encollages de papiers chinois encrés (formats allant de 3 x 3cm à 17 x 17cm) Rennes 2014 – 2022

Le processus de sédimentation a évolué, par pur hasard : ayant échoué dans le marouflage d’une œuvre, j’ai réuni en un seul geste tous les bouts de papier déchiré par la brosse dure dans l’humidité dominante. Les papiers se sont naturellement collés les uns aux autres. Je tenais dans la paume de mes mains cette rondeur humide, et m’étonnais du ressenti de ce geste archétypal. Quelque chose se créait. Mes Sphères calligraphiques qui jusque là réalisées sur la surface plane du papier chinois présentaient un vide en leur centre, se retrouvaient en volume, et pleines.

Catherine DENIS

à Rennes, le 28.02.2023

Infos pratiques

Exposition Des sphères aux strates calligraphiques de Catherine Denis, du 1er avril au 27 mai 2023 à la Galerie Impressions – 17 Rue Meslay 75003 Paris. Vernissages : 5, 12 et 19 avril.

Site web de l’artiste