La mairie de Parigné hérite du manoir des Acres

La commune de Parigné, près de Fougères en Ille-et-Vilaine, vient de recevoir un héritage tant inattendu qu’exceptionnel : un manoir du 15e siècle. L’ancienne propriétaire Simone Lambert a légué son bien à sa mort en 2021.

La mairie de Parigné, petite commune peuplée de 1 328 habitants, a reçu en héritage un manoir datant du 15e siècle. La bâtisse avait été rachetée dans les années 90 par Simone Lambert, où elle vivait seule depuis près de 30 ans. Décédée en 2021, elle a légué sa propriété à la ville. L’intérieur, environ 140 m2 habitables, comme la façade sont en très bon état. « Tout avait été préparé pour son retour, la table était mise », déclare Hervé Guillard, le maire de Parigné.

Vue générale du manoir des Acres

Un beau jardin complète ce petit coin chargé d’histoire. Surprise par cet héritage inattendu, la municipalité compte valoriser les lieux comme il se doit. Car le manoir n’est en réalité qu’une partie de ce qui constituait aux origines un château appartenant à la seigneurie d‘Acres, parfois qualifiée de châtellenie. Dans l’ouvrage Notions d’histoire et d’archéologie pour la région de Fougères d’Émile Pautrel, on apprend que cette dernière relevait de Fougères et fut unie, au 17e siècle, à la terre de Saint-Brice. Le seigneur des Acres, tout comme Parigné, ont joué un rôle majeur dans l’histoire de la province :

« Les Acres appartinrent au 15e siècle aux de la Motte, seigneurs de Parigné. Cette terre passa par alliance, successivement aux de Parigné de la Bouëssière, et aux de Parthenay (au 15e siècle), puis aux de Lorgeril, aux de Rohan, et aux Maure (au 16e siècle). Louis de Rochechouart, descendant, par sa mère, des de Maure, la vendit en 1653 à Jean Guérin de la Grasserie, devenu en 1674 seigneur de Saint-Brice, dont les descendants l’ont conservée, unie à la terre de Saint-Brice jusqu’à la Révolution. Maison seigneuriale de la paroisse, elle possédait un droit de haute justice. » (source)

Le manoir des Acres semble avoir été reconstruit ou restauré en 1560. Il est devenu le chef-lieu de la seigneurie de Parigné après la disparition du manoir de ce nom. L’ancien château, situé à 500 mètres du bourg, a été en partie démoli en 1854 pour ne laisser qu’un grand bâtiment remanié au 18e siècle.

Château, Les Acres (Parigné) – Les Acres sur le cadastre napoléonien de 1811 © Région Bretagne + Archives départementales d’Ille-et-Vilaine

Une partie du mobilier a été donnée à l’Institut Pasteur qui mettra en vente aux enchères à Rennes le 19 juin prochain. La mairie se rapprochera prochainement de l’Office du tourisme du Pays de Fougères afin d’envisager ce qui pourrait être aménagé dans le but d’ouvrir ces lieux, témoins d’une histoire de la ville, au tourisme. « Et pourquoi pas un gîte communal », propose Hervé Guillard.