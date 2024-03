Le Bar’Ille est un bar-épicerie associatif situé à Parcé en Ille-et-Vilaine géré par l’association Comm’une idée depuis qu’il a ouvert ses portes début 2022. Le lieu a pour objectif de faciliter les rencontres avec l’habitant et entre habitants. En deux années seulement, le Bar’Ille est devenu l’attraction majeure de cette commune de seulement 650 habitants.

Propriétaire des locaux depuis 2002, la commune de Parcé a entrepris des travaux de réhabilitation en 2019 pour créer le Bar’Ille qui n’est pas seulement le café du coin ni uniquement un commerce, mais les deux ! Depuis son ouverture, le bar-épicerie associatif organise de nombreuses animations où toutes les générations sont attendues et s’y retrouvent pour partager des moments conviviaux et chaleureux : soirées à thème ; jeux de cartes et concours de belote ; divers ateliers comme celui de la photo-expression ; concerts ; etc. Un téléviseur a également été installé pour suivre les grands moments sportifs en famille et entre amis et un espace jeux a été conçu et aménagé pour les enfants.

En août 2022, un autre projet est venu se greffer sur le bar : celui de créer une épicerie associative. L’étude de marché a été soutenue financièrement par le département dans le cadre de l’aide à l’émergence des projets de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Elle a été réalisée en partenariat avec le Pôle ESS Ecosolidaires du Pays de Fougères.

Inauguré par Laurent Legendre, le maire de Parcé, le 12 novembre 2022, le bar-épicerie fonctionne dans un premier temps comme un magasin de producteurs avec la possibilité pour les clients d’adhérer à l’association fondatrice Comm’une idée, de manière à soutenir le projet et de bénéficier d’un tarif préférentiel.

Laurent Legendre, le maire de Pacé, entouré notamment du député Thierry Benoit et de Patrick Manceau, le président de Fougères Agglomération le jour de l’inauguration de l’épicerie

Une quinzaine de bénévoles se relaient depuis à l’épicerie du Bar’Ille pour animer le commerce multiservice, le but étant aussi de mettre en valeur les autres associations du secteur. Accessible dans un premier temps le week-end et quelques vendredis, le commerce multiservice étend son offre et est ouvert les mardis, mercredis et jeudis. Dans la partie épicerie du Bar’Ille, les clients trouvent des produits locaux, des denrées produites dans un rayon maximum de trente kilomètres : du jus de pommes, du cidre, des fruits et légumes, du miel, de la charcuterie du Cochon de Billé (35) ; des oeufs frais de la ferme du Vend’Ouest de Vendel (35), etc. La formule d’épicerie solidaire propose des produits de première nécessité et comble ainsi l’absence de commerces à Parcé. Elle accueille également des artisans du secteur qui proposent des bijoux, des jeux en bois, etc. Tous les samedis et dimanches, l’épicerie fait aussi dépôt de pain en matinée.

Les animations organisées au Bar’Ille sont variées et de plus en plus innovantes. Dernièrement le vendredi 2 février, c’était soirée crêpes et jeux de société et le vendredi 16 février en soirée ce fut le concert de Tintin l’autre. Quant au dimanche 25 février, le Bar’Ille a organisé un atelier couture…

Infos pratiques :

Bar’Ille – 12, rue des Forges à Parcé (35)

Facebook