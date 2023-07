Paradox Obscur. L’envoûtante darkwave du duo grec dans un nouvel EP

Paradox Obscur faisait paraître l’EP Auto Reverse sur Warriorecords le 16 juin 2023. C’est la première signature du duo grec formé par Kriistal Ann et Toxic Razor sur un label français. On y retrouve leur patte : un son électronique analogique imprégné des années 80, enregistré en live et bercé de la voix entêtante de Kriistal. À découvrir d’urgence !

Warriorecords enchaîne les belles sorties. Après l’EP Tropic Of Virgo de l’artiste ukrainienne Julia Bondar en avril 2023, c’est au tour de Paradox Obscur de signer un EP sur le label de la fameuse Rebeka Warrior. Auto Reverse paraissait le 16 juin et nous donne la furieuse envie d’en savoir plus sur le duo grec.

Celui-ci est formé en 2014 à Athènes par Kriistal Ann et Toxic Razor. La première a suivi une formation musicale académique, passant notamment par le conservatoire de Prague. Le second a emprunté les sentiers obscurs des musiques électroniques. Il se passionne pour les synthétiseurs, les boîtes à rythmes, et fonde le label Werkstatt Recordings en 2009. Les deux artistes collaboraient déjà dans le groupe Resistance Of Independent Music, avec une couleur darkwave similaire mais une dynamique plus rock gothique et expérimentale. Ils décident finalement de se séparer du groupe pour travailler à leur propre son. « On voulait se concentrer sur une synthèse sonore plus électronique et plus dansante, c’est ainsi qu’est né Paradox Obscur », expliquent-ils.

La scène musicale grecque étant assez peu connue du grand public français, on en profite pour interroger le duo à ce propos. Au-delà des musiques anciennes, traditionnelles — le rebetiko par exemple —, de la variété et du hip hop à l’américaine, ils soulignent plutôt la scène alternative. « Il y a beaucoup de groupes issus de la scène stoner ou metal, ainsi qu’une petite mais très forte scène darkwave. En ce qui concerne la musique électronique, il y a beaucoup d’événements qui se déroulent ces derniers temps, mais ils sont principalement organisés par des artistes étrangers. Ce qui est certain, c’est que tout le monde est obligé de trouver sa propre voie, car le gouvernement grec ne soutient pas du tout la culture, que ce soit moralement ou financièrement. »

Paradox Obscur est plutôt issu de la scène darkwave, ce courant musical des années 1970 qui commence à intégrer synthétiseurs et boîtes à rythmes dans des formations instrumentales. Aujourd’hui, à une époque où les frontières entre les genres et styles de musiques actuelles tendent à (re) devenir poreuses, où on observe un retour en force d’un esprit rock dans les musiques électroniques et de sonorités électroniques dans le rock, Paradox Obscur représente un pont intéressant entre ces deux grands genres.

Hormis la voix de Kriistal Ann, leur musique est on ne peut plus électronique puisqu’elle est faite entièrement sur des machines analogiques. Pour autant, le duo a aussi la particularité d’enregistrer ses compositions en live, sans traitement numérique a posteriori. « On aime exprimer notre musique en interagissant directement avec nos instruments, en réglant un bouton, en jouant un accord ou en faisant un solo de synthé. Ce qui donne vie à des paysages sonores basés sur notre humeur intérieure au moment où on enregistre. » En cela, Paradox Obscur s’inscrit dans une tradition instrumentale, celle de l’interprétation comme expression artistique à part entière.

Depuis son lancement, le duo va bon train avec 16 sorties en moins de dix ans, dont cinq albums. « Notre vie est fondée sur la créativité, c’est comme les branchies que les poissons ont pour survivre dans l’eau. La musique est notre oxygène », affirment-ils. Après avoir signé sur différents labels européens et australien, le dernier album en date, Morphogenesis, paraît sur Metropolis, un label américain de référence en matière de darkwave, synthpop et rock électronique.

Auto Reverse de Paradox Obscur

Avec son nouvel EP, Auto Reverse, Paradox Obscur rejoint la famille française de Warriorecords. Ils nous racontent. « À la mi-avril 2022, Rebeka Warrior nous a contactés pour nous faire part de son admiration pour notre musique. C’était un moment de grande émotion, car on la suit depuis des années dans ses projets Sexy Sushi, Kompromat et Mansfield.TYA. C’était un lien instantané. De façon très naturelle, on est devenus partie intégrante de ce label et de son équipe parce que nous aimons et respectons ce qu’il représente. »

L’EP tire son nom de la fonction autoreverse des lecteurs cassette qui permet de lire les deux faces à la suite. « Il renvoie aussi à l’effet de boucle sans fin de ces nouveaux morceaux qui entraîne l’auditeur dans un tourbillon d’émotions libératrices et exaltantes », ajoute le duo. Comme à son habitude, Paradox Obscur utilise le format EP pour essayer de nouvelles idées et forger le son d’un prochain album. « En travaillant sur ces nouveaux morceaux, nous avions à l’esprit une approche plus groovy et dansante. C’est une direction que nous aimerions explorer davantage à l’avenir et nous avons déjà quelques nouvelles démos inédites dans ce genre. » Le résultat est une musique électronique dansante où les rythmiques sombres s’éclairent grâce à des synthés lumineux, faisant un pas vers la synth pop ou l’electroclash.

Parmi les cinq titres d’Auto Reverse, le morceau « Présage » se détache du reste, notamment pour ses parties chantées en français. Paradox Obscur a l’habitude d’intégrer différentes langues dans ses morceaux : anglais évidemment, mais aussi grec, allemand, espagnol et français. « On aime pouvoir s’exprimer dans différentes langues, car chacune d’entre elles donne son propre ton à une chanson. » Le morceau a donné lieu à un clip réalisé par Nicolas Medy. Il en fait une nouvelle version du mythe grec d’Orphée et de la descente aux enfers à la recherche de Perséphone. Les décors baroques tirés d’un opéra et l’interprétation elliptique du comédien et des comédiennes rencontrent la voix prophétique de Kriistal Ann et les boucles de synthés dans lesquelles on croit se noyer pour donner au clip une dimension aussi hypnotique qu’onirique.

Après une aussi belle sortie, il nous tarde de voir Paradox Obscur se produire en France. Le duo faisait une première date à Paris en mars 2023, à l’invitation du label Warriorecords. « On aimerait revenir en France pour y donner d’autres concerts, car on a eu une impression incroyable du public. » Avis aux programmateurs et programmatrices.

Écouter et commander l’EP