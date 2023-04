Quiberon. Papa Pique et Maman Coud fête ses trente ans et ouvre une boutique place Hoche

Jeudi 13 avril 2023, les propriétaires de Papa Pique et Maman Coud (PPMC) de la Trinité-sur-Mer dans le Morbihan ont profité du trentième anniversaire de leur première boutique pour en ouvrir une autre à Quiberon (56). Au cours d’une journée festive, les invités ont été conviés à plusieurs rendez-vous. Unidivers vous raconte comment en 30 ans, les 28 boutiques d’accessoires de mode en tissus se sont répandues en France.

La journée du jeudi 13 avril 2023 a commencé par une balade, en matinée, à bord d’un catamaran qui a pris la mer à la Trinité-sur-Mer en destination de Quiberon en présence de Nam Pham, la fondatrice de PPMC. Le temps de la promenade a permis aux participants de faire connaissance. L’assemblée s’est ensuite dirigée, aux alentours de 13h, au n°14 de la place Hoche pour visiter la nouvelle boutique PPMC de Quiberon, avant de se retrouver tous ensemble à déjeuner au restaurant. L’après-midi, les participants de retour à la boutique ont participé à un atelier de création de Bô Tambour.

La boutique Papa Pique et Maman Coud de Quiberon est la vingt-huitième boutique en France. Elle est tenue par Isabelle Jouvinier, la responsable. Ouverte 7jours/7, elle propose une gamme d’accessoires en tissus de toutes sortes : une multitude de sacs qui s’étend du sac de voyage, en passant par le sac de sport, de plage, le sac de base grande ou petite besace modulable qui peut aussi changer de concept, avec un ajout de rabat, de lanière ou même de barrette, sac pour ordinateur, petit vanity, etc. ; accessoires pour la toilette : minis gants et lingettes démaquillantes, trousses de toilette et pour brosses à dents ; serre-tête, chouchous, bandeaux et barrettes pour cheveux ; pochettes savons ; éventails ; foulards ; coupons de tissus ; coin pour bébé avec tapis à langer, etc. “PPMC est très respectueux de l’écologie : tous les articles sont pour la plupart à base de coton enduit. La dernière nouveauté est le sac à dos pliable”, explique Isabelle qui ajoute que deux collections sortent par mois et que les employés participent à leur élaboration en étant soumis à un vote autour de propositions, une rencontre organisée par les patrons.

Pour le moment, la responsable gère seule la boutique. Il est envisagé qu’elle soit soutenue par deux salariés à temps plein pour les mois d’été de juillet et août prochains.

L’histoire de Papa Pique et Maman Coud

L’aventure commence par un couple qui aime voyager et dénicher de magnifiques tissus. Lui aime vendre. Elle, Nam Pham, d’origine eurasienne, est étudiante en architecture à Nantes. Elle est aussi une grande passionnée par la couture. Déjà au cours de son enfance à Orléans elle confectionne des articles en tissu et même ses premiers sacs. Elle réalise à la main ses barrettes et chouchous en tissu de toutes les couleurs. Sa créativité et son audace l’encouragent à créer de nouveaux articles toujours en tissu : des chapeaux, des sacs, des porte-monnaie, des pochettes, etc. Pendant quelques années, son stand d’accessoires cheveux fait les saisons sur les marchés de Bretagne et de Vendée, dans les kermesses d’écoles à Paris, et même dans un magasin sur la plage de Quiberon en 1993. Cela marche tellement bien, qu’après la naissance de son premier enfant, Nam Pham abandonne l’architecture pour se consacrer uniquement à sa passion.

Le succès est au rendez-vous. En 1995, la marque Papa Pique et Maman Coud est déposée à l’Institut National de la Propriété Industrielle (l’INPI). Le concept démarre et l’entreprise familiale Papa Pique et Maman Coud est fondée en 1998 avec l’ouverture d’une boutique saisonnière à Carnac (56). PPMC s’agrandit et accueille une deuxième boutique saisonnière au port du Crouesty dans le golfe du Morbihan. La première boutique ouverte à l’année est créée à Rennes (35). C’est à ce moment que le réseau de boutiques Papa Pique et Maman Coud voit le jour.

Elle compte aujourd’hui 28 boutiques partout en France. PPMC travaille toujours avec les mêmes partenaires, les mêmes fournisseurs, sélectionnés en fonction de leur savoir-faire. La marque propose à sa clientèle des produits résistants et qualitatifs destinés à une très longue durée de vie. Chaque article est soigneusement testé, en priorité par les employés de Papa Pique et Maman Coud eux-mêmes, puis par les clients directement en boutiques. Ils apportent d’ailleurs de précieux témoignages dont la boutique tient toujours compte pour parfaire encore plus sa production. “En mars 2021, une étude auprès de 1235 clients sur le web a été réalisée. La qualité et la durabilité de nos produits ont été les premiers facteurs de satisfaction pour 62,6% des personnes interrogées. C’est la clientèle qui en parle le mieux !”

Papa Pique et Maman Coud emploie plus de 70 personnes en France : pour la création, la production, la communication, l’informatique, la préparation des commandes, la logistique, sans oublier les responsables des boutiques et les vendeurs. Concernant la fabrication des sacs, ils sont tous fabriqués en Europe ou en Tunisie. 25 % des accessoires sont aussi réalisés en Asie : en Thaïlande ou au Vietnam. C’est là que PPMC a trouvé le savoir-faire pour l’assemblage et le collage minutieux nécessaire pour répondre parfaitement à la fabrication des barrettes en tissus et des éventails.

2023, est l’année des nouveautés :

En février ont été lancés d’une part, la nouvelle boutique en ligne www.ppmc.fr, plus moderne et axée en conseils et suggestions de vente et d’autre part, les premiers ateliers en boutique avec la soirée « Sans » Valentin. L’objectif était de récréer du lien avec les clients de la marque et construire avec les boutiques PPMC un lieu de rencontre. Ce projet avait été initialement prévu par Nam Pham en 2019, mais le Covid étant passé par là, la mission a été reculée !

En Avril, PPMC ouvre deux nouvelles boutiques : à Granville (50) et à Quiberon (56), tout un symbole et un anniversaire, puisque c’est à Quiberon que PPMC a ouvert sa première boutique en 1993.

Infos pratiques

Papa Pique et maman Coud, 14, place Hoche à Quiberon (56)

Ouverture : Tous les jours jusqu’au mois de novembre : du lundi au dimanche

de 10h30 à 12h45 et de 14h30 à 19h

Contact : Tél : 09 72 14 97 52.

Les autres boutiques :

Un réseau en propre : les boutiques en succursales avec des salariés PPMC, à Caen (14) ; Saint-Martin-de-Ré (17) ; Toulouse (31) ; Bordeaux (33) ; Rennes (35) ; Saint-Malo (35) ; Dinard (35) ; Guérande (44) ; La Baule (44) ; Angers (49) ; Carnac (56) ; Belle-Ile-en-Mer (56) ; La Trinité-sur-Mer (56) ; Le Crouesty (56) ; Strasbourg (67) ; Paris (75) ; Rouen (76) ; St Germain-en-Laye (78) ; Les Sables-d’Olonne (85) ; Noirmoutier (85).

Un réseau de concessionnaires : les commerçants indépendants avec l’enseigne PPMC à 100%, à Annecy (74) ; Nantes (44) ; Laval (53) ; Lille (59) ; Le Touquet (62).

Les boutiques PPMC saisonnières restent ouvertes jusqu’en novembre.

Isabelle Jouvinier, la responsable de la boutique de Quiberon

Les autres boutiques PPMC

Rennes

Nantes

Pornic

Noirmoutiers

Paris

La Baule

Caen

Chalet de Noël à Brest



