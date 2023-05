Rennes. Panthera, une maison d’édition écoresponsable

Panthera est une nouvelle maison indépendante basée à Rennes, spécialisée dans les livres illustrés. Elle rejoint la variété des maisons d’édition en France. Romans, bandes dessinées, guides de voyages, livres de cuisine, littérature jeunesse ou pour adultes… chaque maison a sa particularité, et son évolution qui lui est propre. En parallèle, nos modes de vie et de consommation changent afin de devenir plus respectueux de l’environnement. Les métiers du livre n’y font pas exception. Ainsi, de plus en plus de maisons d’édition choisissent de se tourner vers l’écoresponsabilité. Panthera est l’une d’entre elles…

Créée en 2022, Panthera est ce qu’on appelle une maison d’édition écoresponsable. Ses fondatrices, Céline Lefeuvre et Marianne Selli, travaillent depuis une dizaine d’années dans le milieu de l’édition. Les deux femmes se sont rencontrées au cours de leurs études à l’université de Lille, où elles ont fait un DUT Métiers du livre. Créer leur propre maison d’édition était un rêve de longue date. « On a toujours aimé travailler ensemble », raconte Céline Lefeuvre, qui a auparavant travaillé chez Hatier, Gallimard ou encore aux éditions Sarbacane en tant que responsable commerciale et marketing. « On faisait tous nos projets ensemble, on avait une super dynamique de travail. On s’est dit assez rapidement qu’un jour, on créerait notre maison d’édition. »

Marianne Selli et Céline Lefeuvre © Lilian Héliot

Un rêve qui leur semblait un peu lointain, voire irréalisable au début. Le déclic est venu en prenant conscience de leurs conditions de travail et du fonctionnement de la plupart des maisons d’édition sur le plan managérial. Car malgré la présence de nombreuses femmes dans les métiers du livre, les postes à responsabilité sont encore majoritairement occupés par des hommes. Un modèle patriarcal et pyramidal qui ne correspondait plus aux valeurs partagées par Céline et Marianne. « Après nos différentes expériences, on avait envie de faire de l’édition à notre façon, qui soit plus en accord avec les évolutions de la société. On avait l’impression d’être dans un monde culturel en décalage et on voulait faire correspondre nos valeurs à notre production littéraire. Et tout simplement, on avait envie de faire les livres qui nous ressemblaient. On avait envie de prendre nos décisions et d’être nos propres patronnes. »

Ainsi est née la maison Panthera, qui édite des livres illustrés pour la jeunesse (enfants et ados) et pour les adultes : bandes dessinées, romans graphiques, documentaires, reportages, etc. Principalement basée à Rennes mais aussi à Paris, Panthera est en relation avec des librairies dans toute la France, ainsi qu’en Belgique et en Suisse. Les deux associées comptent d’ailleurs étendre un peu plus leur réseau en Bretagne afin de ne pas se limiter qu’à Paris, qui reste encore le centre de l’édition en France.

Le nom et le logo de la panthère n’ont d’ailleurs pas été choisis au hasard. Comme elles éditent régulièrement des ouvrages traitant de la nature et de l’écologie, cela avait du sens d’avoir pour symbole un animal. Mais pas n’importe lequel : un animal « protecteur de la nature, rugissant, bondissant, qui a une force de caractère ». Les sonorités féminines du nom Panthera leur plaisaient aussi beaucoup. Et plus simplement : « On aime toutes les deux les félins ! »

Plus qu’une maison d’édition indépendante, il y a un réel engagement en termes d’écologie et de social chez Panthera. Et cela commence par le choix des livres édités : la plupart traitent de sujets liés à la nature et à l’environnement, ainsi que de sujets plus sociétaux tels que la différence, l’acceptation de soi, etc.

Mais suffit-il réellement de parler d’écologie pour se qualifier d’écoresponsable ? Eh bien… c’est plus complexe que cela. Car beaucoup de maisons éditent des ouvrages sur le sujet sans être écoresponsables pour autant ! Ainsi, la vraie écoresponsabilité se retrouve surtout dans le processus de fabrication du livre. « À chaque fois qu’on produit quelque chose, on le réfléchit. Si on le produit, c’est qu’il va vraiment servir et ne pas finir à la poubelle. » Cela se traduit par des applications concrètes telles que le choix du papier et des encres, le recyclage des eaux au sein de l’imprimerie, le fait d’imprimer en moins grande quantité, ou encore la réduction voire l’abandon total du plastique.

« On s’est rendues compte que parler d’écoresponsabilité, ça amenait à tout chambouler : le fonctionnement du livre, de la chaîne du livre et aussi nos rapports avec les différents acteurs. »

Cet engagement se retrouve également au sein du fonctionnement interne de Panthera. « On essaie vraiment de travailler à l’horizontale avec tous nos collaborateurs, notamment les auteurs et autrices », explique Céline. On comprend alors que le concept d’écoresponsabilité est bien plus que le simple respect de l’environnement : l’aspect social, lui aussi, est loin d’être négligeable.

Actuellement, les métiers du livre connaissent une réelle évolution en termes d’écoresponsabilité, et de plus en plus de maisons d’édition se tournent vers ce concept devenu si important de nos jours.

« L’écoresponsabilité, c’est aussi le rapport aux autres. C’est faire attention aux personnes avec lesquelles on travaille. Soigner la nature c’est bien, mais se soigner entre nous humains, c’est bien aussi. »

Et pour être une maison d’édition écoresponsable efficace, il faut aussi pouvoir être attentif et réactif face aux constantes évolutions sociétales, environnementales et économiques. Chose qui n’est pas toujours évidente, surtout quand on débute. Céline reconnaît d’ailleurs avoir eu quelques difficultés lorsqu’elles se sont lancées, dues à l’augmentation du prix du papier. Pour compenser ce coût de fabrication, leurs livres sont un peu plus chers que la moyenne. « Ça a un coût, et on a choisi de l’assumer. Et c’est à nous, les acteurs du livre, de faire les démarches explicatives pour que les lecteurs comprennent comment est fait le prix du livre, pourquoi il coûte plus cher qu’un autre. » Céline pense aussi que cela pourrait inciter les lecteurs à consommer plus raisonnablement. Acheter moins donc, mais acheter mieux. Et même si c’est encore loin d’être une majorité (l’argument premier lors de l’achat d’un livre étant l’histoire qu’il raconte), l’aspect écoresponsable commence peu à peu à faire la différence.

Chez Panthera, on retrouve quatre collections principales. Les collections Trublions et Rocambole (jeunesse) sont plus axées sur la BD d’auteur, avec des créations originales et décalées et des univers graphiques forts. La collection Sauvageons, quant à elle, fait découvrir aux enfants des espèces animales et végétales méconnues, sous forme de jolis documentaires mis en images. Enfin, la collection Bulbille (adulte) a pour but de suivre des professionnels et de mettre leurs différents métiers en valeur via des reportages illustrés. Concernant la partie écriture, des journalistes interviennent pour faire le récit de leurs parcours.

Les premiers titres sont édités en 2023. Parmi eux, Roger sans coquille de Chris Adam-Fazel et illustré par Charles Dutertre, est le tout premier album pour enfants paru chez Panthera, en janvier dernier. « Ça raconte l’histoire d’un petit escargot qui contrairement à ses congénères, a une coquille toute tordue et se fait moquer de tous. Un jour, il va décider de partir avec son grand-père pour enfin trouver qui il est et s’assumer tel qu’il est. » Une jolie histoire qui traite de la différence et de l’acceptation de soi, avec une bonne touche d’humour qui plus est. Il est d’ailleurs pratiquement épuisé tant le succès a été au rendez-vous !

Côté littérature pour adultes, on peut trouver L’âme des grappes bleues de Pauline Dupin-Aymard et illustré par Clara Debray, également paru en janvier 2023. Il s’agit d’un reportage sur la vigneronne Muriel Zoldan, créatrice du domaine AntocyÂme près de Montauban (Tarn-et-Garonne). Un bel ouvrage qui met en valeur le travail de la vigneronne, et qui fait découvrir de beaux paysages par la même occasion !

En plus de ces deux titres, Panthera a édité Mauvaises herbes (documentaire jeunesse) et La Cavale (album jeunesse), respectivement en mars et en avril 2023. Deux autres ouvrages sont à paraître en mai prochain. Alors, restez attentifs…

