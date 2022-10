Rennes. Le film Growing de Wieczorek primé au palmarès Court métrange 2022

Festival de catégorie 1 (les auteurs et producteurs d’œuvres fantastiques sélectionnés et primés accèdent au soutien officiel du CNC) et unique festival de courts métrages à faire partie de la prestigieuse sélection de l’EFFFF (European Fantastic Film Festivals Federation), ce qui lui confère un statut de premier plan dans le paysage des manifestations de cinéma fantastique, le festival Court Métrange, festival international du court métrage insolite & fantastique de Rennes, a présenté, du 21 septembre au 2 octobre, au cinéma Gaumont (Rennes) les dernières productions de films courts de genre, pour la plupart exclusifs et de provenance internationale. Cette sélection, vitrine de la création mondiale du film de genre, a été soumise au vote du public, des scolaires et du jury professionnel.

PALMARÈS 2022

Le jury de la compétition internationale composé de NICOLAS MARTIN [PRÉSIDENT], accompagné de JOSÉPHINE DARCY HOPKINS, AURÉLIA MENGIN, SIMON RIAUX, GAUTIER RÉJOU et AURÉLIEN ZIMMERMANN a décerné les prix suivants :

.</p> .</p>

GRAND PRIX COURT MÉTRANGE

Meilleure réalisation de la compétition internationale. Sa dotation consiste en prestations (société Arwestud et Société Nomade). Un trophée Court Métrange de l’artiste Patrice Hubert est remis à cette occasion. GROWING Agata WIECZOREK (17’45, 2021, France) •

MÉLIÈS D’ARGENT

Il récompense un des courts métrages européens de la compétition. L’attribution

d’un Méliès d’argent entraîne une nomination pour le Méliès d’or. Un trophée

Court Métrange de l’artiste Patrice Hubert accompagne ce prix.

CHIMERA Dayan D. OUALID (27’25, 2021, France) • Michael vit avec son chien

en banlieue parisienne. Un matin, Michael est frappé par une surdité brusque. Ce traumatisme va le pousser à se replonger dans des expérimentations passées jusque dans ses retranchements les plus sombres.

Prix FRANCE TÉLÉVISIONS

Il récompense un court métrage de la compétition internationale qui sera diffusé en exclusivité sur la chaine France 2 dans le cadre de l’émission Histoires courtes. THE VANDAL Eddie ALCAZAR (15’40, 2021, États-Unis) •

Prix SHADOWZ

Il récompense un court métrage en compétition par une diffusion sur la

plateforme de screaming SHADOWZ – www.shadowz.fr

SKIN & BONE Eli POWERS (17’20, 2021, États-Unis) • Après avoir accepté un emploi dans une ferme dirigée par une femme solitaire, un vagabond commence à avoir des visions d’hommes piégés dans des corps d’animaux.

Deux mentions spéciales ont été attribuées aux films LE CENSEUR DES RÊVES de Léo BERNE et Raphaël RODRIGUEZ (17’55, 2021, France) et BESTIA de Hugo COVARRUBIAS (15’58, 2021, Chili).

LES AUTRES PRIX DU PALMARÈS 2022

Court Métrange propose aux jeunes cinéastes de 12 à 25 ans un concours de courts métrages insolites, étranges et fantastiques : THE REVIEW.

Les PRIX THE REVIEW ont été décernés par un jury composé de Lubna Beautemps (Films en Bretagne), Simon Helloco (réalisateur, scènariste) et Alicia Ore (Créatrice contenu web) :

Catégorie Vocation : Vagabond de Jean-Charles Andreu

Catégorie HomeMade : L’hôte, de Léon Scheunkmannet et Hippolyte Berrthault Prix MicroMétrange : Elle et moi de @Paxting

PRIX DU JEUNE PUBLIC (trois programmes de courts métrages en compétition pour les scolaires : primaire, collège et lycée)

Prix court d’école : Bolide de Juliette Gilot

Prix intercourt : Bolide de Juliette Gilot

Prix court circuit : Aria de Christophe Poole

Les autres prix du Palmarès Court Métrange – PRIX DU PUBLIC, et PRIX DU PUBLIC EN LIGNE –

seront annoncés le 10 octobre

COURT MÉTRANGE EN LIGNE

Quand le festival se conclut, Court Métrange continue sur la toile, afin de valoriser au mieux sa compétition et de soutenir les œuvres cinématographiques !