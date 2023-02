Palmarès du sport rennais. Les lauréats de l’année 2022

Vendredi 3 février 2023, à l’occasion du dévoilement du Palmarès du sport rennais 2022, 12 trophées ont été remis à des sportifs rennais dans 12 catégories. Récompensés pour leur performance, leur engagement, les lauréats ont reçu leurs prix au cours d’une cérémonie rassemblant tous les acteurs de la vie sportive à Rennes.

Scolaire de l’année :

Différentes sections sportives du collège Saint-Hélier avec 14 podiums nationaux (13 en athlétisme et 1 en escrime) dont 10 titres sur l’ensemble de la saison 2021/2022.

Universitaire de l’année :

Sarah Nadia ROCHDI championne de France universitaire Montana combat élite -51kg.

Dirigeant / bénévole de l’année :

Lydie LESNE présidente du Rennes Cormorans Hockey Club.

Éducateur / entraîneur de l’année :

Alan GAUVINEAU entraineur des équipes féminines (-11 à séniors) du CPB handball.

Espoir de l’année :

Titouan DOBO BI champion de France indoor et outdoor en lancer de javelot.

Équipe de l’année :

Équipe masculine championne de France de fédérale 1 avec une montée en Nationale 1 à la clé.

Parasports de l’année :

Section athlétisme de l’Handisport Rennes Club pour ses nombreux résultats nationaux et internationaux :

Antoine PRAUD champion d’Europe U20 sur 1500m et en saut en hauteur et champion de France sur 1500m en catégorie T38.

Evan THEBAULT champion d’Europe du 400m et champion de France indoor sur cette même discipline en catégorie T12.

Alexandre DEZIER champion de France indoor et outdoor en lancer de poids en catégorie T13.

Sportif.ve de l’année :

Shana GREBO championne de France du 200m et finaliste avec l’équipe de France lors des championnats du Monde en relais 4*400m.

Projet innovant :

Oh Dingues Pléiades! Projet co-organisé par le CPB Bréquigny et l’ADAPEI 35. Projet qui a vu la rencontre de ces 2 structures autour d’un défi sportif type olympiade en mixant les équipes entre des jeunes joueurs/joueuses de la section sportive du lycée de Bréquigny et des adultes porteurs de handicap.

Manifestation de l’année :

La Coupe d’Afrique des Nations de Rennes organisée par l’association Culturelle et Sportive des Footballeurs Camerounais de Rennes qui voit s’affronter des équipes au cours d’un tournoi qui se déroule sur plusieurs week-ends en juin et juillet.

Prix spécial du jury :

Association Breizh Sauvetage Côtier pour son implication sur le territoire rennais et les valeurs qu’elle véhicule avec la formation des sauveteurs de demain.

Coup de cœur du jury :

Les sections hockey et tir sur cible subaquatique de l’association Rennes Sports Sous-Marins pour la régularité de leurs résultats sportifs.

Marjolaine NICOLAS marathonienne qui a battu son record personnel lors du marathon de Valence avec un chrono de 2h33″26′.