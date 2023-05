Paimpont. Nolwenn Leroy est l’héroïne de la série Brocéliande

Le réalisateur Bruno Garcia tourne une nouvelle série pour TF1 intitulée Brocéliande. La chanteuse bretonne Nolwenn Leroy sera l’actrice principale de cette série policière qui se déroulera dans la mythique forêt de Brocéliande, à Paimpont, en Ille-et-Vilaine, et dans les environs de la ville de Rennes.

Bruno Garcia est réalisateur de courts métrages et d’une quarantaine de téléfilms et de séries télévisées depuis 2003. Sa prochaine série Brocéliande sera produite par la société de production indépendante Les Films du Printemps avec Shine Fictions. Elle bénéficiera du soutien de Bretagne Cinéma.

La série se déroulera en six épisodes de 52 minutes chacun sur un scénario écrit par Isabelle Polin, Thomas Boullé et Éric Delafosse. Le rôle principal est confié à la chanteuse Nolwenn Leroy, qui signe ici son premier grand rôle à la télévision en qualité d’actrice. Elle avait cependant joué le rôle de la suspecte dans la série policière Capitaine Marleau aux côtés de Corinne Masiero dans le 25 e épisode intitulé Claire obscure. Nolwenn Leroy, à qui le rôle principal a été confié pour la série Brocéliande, donnera la réplique à des acteurs talentueux qui tiennent aussi l’affiche : Marie-Anne Chazel, Arnaud Binard, Thomas Jouannet, Catherine Marchal, Medi Sadoun et Lorànt Deutsch.

Fanny Legoff est une scientifique et biologiste reconnue et appréciée. Après avoir fait ses études et quitté Paimpont en Ille-et-Vilaine, elle rejoint Paris, où elle vit depuis plus de 15 ans. Sur son lieu de travail, au sein du laboratoire parisien où elle exerce, Fanny reçoit un colis qui contient une serpe couverte de sang séché accompagné d’une lettre qui l’accuse à nouveau d’être responsable de la disparition de Laura. En effet, du temps de ses études en Bretagne, sa meilleure amie Laura avait disparu sans jamais réapparaître. Fanny se retrouve au cœur des soupçons. La réception de ce colis décide la biologiste à revenir sur les lieux du drame, d’autant plus qu’elle doit participer à un séminaire à la faculté de biologie de Brocéliande. Hélas, peu de temps après son arrivée, une de ses élèves disparaît de la même façon que Laura. Encore une fois Fanny est la dernière personne à l’avoir vue en vie…

La production de la série de TF1, Brocéliande recherche cependant des figurants pour son tournage qui a lieu de mai à fin juillet 2023 : des adultes hommes et femmes âgés de 18 ans et plus et de toutes origines. Plus précisément, elle a besoin d’étudiants, de policiers gendarmes et pompiers hommes et femmes, de binômes maître-chien, d’infirmières de métier, de groupes de musique bretonne, des adeptes du gouren (sport de lutte ancien typiquement breton) et enfin de cracheurs de feu. Les candidatures des personnes résidant dans le secteur géographique seront étudiées en priorité.

Infos pratiques : pour devenir figurant dans la série Brocéliande

Pour plus d’informations et pour postuler : figurationbretagne@gmail.com

Le candidat devra préciser son profil, accompagné de deux ou trois photos récentes et de quelques renseignements personnels.

Une rémunération est prévue d’après le tarif syndical convention collective de la production audiovisuelle.