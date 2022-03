PAIMPONT. LA LOGGIA FÊTE SES 10 ANS (PROGRAMME)

La Loggia de Paimpont propose une programmation détonante avec des spectacles variés, décalés, des concerts pour guincher, une représentation très spéciale avec des habitants, une exposition sous chapiteau, une émission de radio en direct et autres petites surprises. Rendez-vous à ce week-end festif de cirque, d’arts de rue et de musique les 8,9 et 10 avril 2022 à Paimpont !

Comme chaque année, La Loggia propose une programmation étonnante et détonante : récit tentaculaire attablé, jonglage chorégraphique, solo forain, entresort vestimentaire, foire d’empoigne, pièce chorégraphique houblonnée ou encore un spectacle paysage qui s’étend du jour à la nuit tombée…

Au programme : Le CIRQUE LA COMPAGNIE – spectacle Pandax qui vous convie à un huis-clos tragi-comique sur-vitaminé.

Le CIRQUE INEXTREMISTE – Damoclès et Grand équilibre, vous propose de devenir acrobate.

La Cie CHICKEN STREET – Le magnifique bon à rien, vous surprendra avec une version à mains nues, sans trucages et sans assistance, du western de Sergio Leone : “Le bon, la brute et le truand”.

La Cie ROIZIZO THÉÁTRE – Clémence de Clamard, nous raconte à sa manière lyrique et subtile, avec tendresse et une verve jubilatoire la vie des hommes …

Vous avez plutôt envie de vous trémousser ou taper du pied, pas de problème : les groupes DEADWOOD (duo electro blues) et les PAS D’NOM PAS D’MAISON (chants et musique tsiganes et d’Europe de l’Est) seront là pour cela ainsi que la DJ WONDERBRAZ qui proposera des morceaux électro-exotiques !

Et vu que ce n’est pas tous les jours que La Loggia fête ses 10 ans, l’association vous propose de devenir acrobates et de créer le spectacle GRAND ÉQUILIBRE. Parabole de l’actualité migratoire, ce grand équilibre chapoté par la CIRQUE INEXTREMISTE permet de se retrouver autour d’un événement singulier ou chacun sera un acteur précieux de l’équilibre collectif. La construction et l’écriture du spectacle sont précédées d’ateliers spécifiques à destination de tous les publics à partir de 6 ans. Ces ateliers durent 2H et donneront lieu un une présentation publique le 9 avril 2022 pour fêter cet évènement. Les ateliers sont ouverts à tous donc n’hésitez pas à venir en famille (atelier parent-enfant le mercredi 6 avril) et surtout à nous contacter pour en savoir plus.

Enfin, La Loggia souhaite récolter pour nos 10 ans des paroles de spectateurs, d’artistes, de techniciens, de partenaires sous forme de récits, de témoignages, d’illustrations, de photos, d’enregistrements vidéos ou audios afin d’aborder les questions des souvenirs, de la mémoire collective, des joies et des surprises qu’a pu apporter La Loggia sur le territoire grâce aux spectacles qu’elle a programmés : à vos stylos et archives !

Alors zieuter dans les bars, commerces, médiathèques, cinémas, restaurants…le programme détaillé sera bientôt dans tous vos endroits préférés : que ce soit celui de notre saison ou pour notre temps fort de début avril. Et surtout n’hésitez pas à faire savoir à La Loggia si vous souhaitez les aider à les distribuer !

D’ici là, La Loggia vous propose de…

– Prendre des billets en ligne

– faire un tour sur notre site internet pour en savoir plus : www.la-loggia.net

– de nous écrire pour toutes questions, réservations ou inscriptions à nos ateliers : communication.laloggia@gmail.com | 06 58 18 25 89

– de nous faire suivre vos photos, vidéos, témoignages etc pour le projet paroles de spectateur : communication.arretetoncirque@gmail.com

1, rue de la mairie

35380 Saint-Péran

Administration : 02 99 61 56 19

Réservation : 06 58 18 25 89

communication.laloggia@gmail.com