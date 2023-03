Paimpont. Festival Arrête ton Cirque, des spectacles de cirque à voir et à danser

La 8e édition du Festival Arrête ton Cirque sera en spectacle du vendredi 26 mai au lundi 29 mai 2023 (week-end de la Pentecôte) à Paimpont en Ille-et-Vilaine pour offrir au public 24 représentations et 5 concerts sous chapiteaux. Unidivers vous annonce le programme complet de ce festival de cirque grandiose organisé depuis 2013 par L’association La Loggia.

Pendant quatre jours, les chapiteaux du Festival Arrête Ton Cirque envahiront la commune de Paimpont, pour un week-end festif, coloré et artistique, salle de l’Étang bleu en plein cœur de Brocéliande. Dans une ambiance chaleureuse, la ville de Paimpont se transformera en un grand cirque où petits et grands, habitants et touristes se retrouveront dans un esprit de partage et de découverte. Le programme s’annonce varié pour découvrir ou redécouvrir les arts du cirque, mais aussi les arts de la rue ou encore pour s’évader au son de la musique. Les plus grands retrouveront leurs yeux d’enfant ; quant aux enfants ils seront dans leur élément, au cœur d’un univers merveilleux, où se mêlent l’imaginaire et le réel.

Avec sa philosophie et son slogan : bousculons nos habitudes, soyons vivants, arrêtons-nous, mettons tout sur pause le temps d’un week-end et profitons de l’instant, l’association La Loggia, basée à Saint-Péran (35) organise le festival depuis 2013. Elle enregistre : 35 000 festivaliers conquis ; 105 Compagnies accueillies ; 169 représentations ; 32 Concerts ; 80 bénévoles ; une programmation de qualité en milieu rural avec un ancrage fort sur le territoire ; des actions culturelles et des représentations pour les scolaires.

Convaincue que la culture est l’affaire de tous, que l’expérience artistique est un levier de développement de la personne, que l’action culturelle met en jeu le mieux vivre ensemble, La Loggia a pour objectif de promouvoir l’Art et la Culture auprès de tous les publics. Elle développe l’éducation, les pratiques artistiques et culturelles dans le quotidien des habitants, crée des moments uniques où l’intergénérationnel rime avec culture, créativité et plaisirs partagés.

En janvier dernier, l’association accueillait pendant 10 jours la Compagnie Nacho Flores en résidence de création pour son prochain spectacle Gaya, une rencontre reconnue riche en émotions pour l’équipe de La Loggia. Le 10 février 2023, elle organisait le concert de Loïc Lantoine avec le contrebassiste François Pierron, son complice de toujours.

la Compagnie Nacho Flores Loic Lantoine et François Pierron

Le programme du Festival Arrête ton Cirque : une plongée dans l’émotion, l’absurde et le jouissif.

Attention : Plusieurs spectacles sont programmés plusieurs fois au cours des quatre journées.

Un spectacle commun aux vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 mai 2023,

A 14 h30 avec Lucho Smit du Galapiat Cirque

L’Âne et la Carotte est une petite mise en abyme de l’humanité, du cirque et de son histoire. Maniant tous les codes du cirque traditionnel et contemporain, Lucho Smit nous entraîne avec humour dans une fable acrobatique avec un insatiable besoin de repousser ses limites.

Durée : 1h15

Tout public, dès 6 ans.

Lucho Smit

Un spectacle commun aux vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 mai 2023,

A 20h30 avec La Cie Le Doux supplice : En attendant le grand soir

Une ode au bal, une introduction à la fête pour se rendre compte que d’être aux côtés de ces artistes procure un plaisir simple d’être ensemble, entraînés dans cette aventure collective : le doux vertige de la danse.

Durée : 1h30

Tout public, à partir de 8 ans

*Sur réservations

Cie Le Doux supplice

Spectacle commun aux Samedi 27 à 18h, dimanche 28 à 18h30 et lundi 29 à 17h30 : Attention horaires différents pour : Cirque Exalté qui présentera son spectacle Foutoir céleste.

Entre transe de consolation, rite de passage et fête jusqu’au bout de la nuit, les visiteurs sont conviés à venir fêter les débuts et les fins, les naissances et les morts, les printemps et les hivers, les ratés et les réussites, donc… la roue qui tourne.

Durée 1h15

Tout public, à partir de 5 ans

Cirque exalté

Spectacle commun aux Samedi 27 mai et lundi 29 à 12h00

La Compagnie Flou Variable présentera la Brume sauvage de la forêt perdue, un conte clownesque, absurde, drôle et poétique, une traversée dans le pédiluve de la vie, avec ses claques d’écume et ses remous intérieurs. Dans une lointaine forêt, une princesse maudite est prisonnière. Pour échapper à sa destinée et réaliser ses projets, elle se lance dans une flamboyante épopée d’où surgissent des personnages extraordinaires, des animaux qui parlent…

Durée : 50 minutes Tout public Gratuit.

La Cie Flou Variable

Spectacle commun aux dimanche 28 et lundi 29 à 14h avec

Matias Pilet, Daniel Barba Moreno et d’Olivier Meyrou

Anjalusia : Sur scène, ils iinventent un vocabulaire commun empreint de légèreté, de douceur, d’humour pour embarquer le public dans un jeu musical et corporel. Le guitariste Daniel Barba Moreno et l’acrobate Matias Pilet explorent une troisième voie. Celle de la rencontre de deux univers qui ne se soumettent pas l’un à l’autre, ni ne se juxtaposent. Ils jouent ensemble, se cherchent, se défient et se taquinent.

Durée : 40 minutes Tout public, dès 5 ans.

Daniel Barba Moreno et d’Olivier Meyrou

Spectacle commun aux Dimanche 28 à 17h et lundi 29 à 16h

Attention horaires différents pour La Pendue qui présentera Poli Dégaine :

Deux marionnettistes en cavale trimbalent une arme d’hilarité massive : ils dégainent Polichinelle, la marionnette la plus célèbre du monde et s’apprêtent à donner le spectacle dont ils ont vanté l’exceptionnel mérite. Mais rien ne se passe comme prévu. Des rafales d’éclats de rire attendent le public, car Polichinelle rit de tout même de la mort.

Durée : 55 minutes. Pour public à partir de 7 ans.

La Pendue

Vendredi 26 mai 2023

A 22h : La Compagnie Lophélia

Une déambulation musicale et lumineuse pour plonger le public dans les profondeurs abyssales et pour suivre le chamane au rythme de la musique, à la rencontre de Sedna et de ses créatures mythiques. La déesse des océans, Sedna, a le pouvoir de faire naître de son corps tous les animaux marins. Le chaman d’un village Inuit part à sa rencontre pour tenter de la guérir des maux dont elle souffre, afin qu’elle puisse de nouveau continuer à subvenir aux besoins des hommes et à l’équilibre des océans.

Durée : 30 minutes Tout public, dès 4 ans. Gratuit.

La Cie Lophélia

22h30 : Concert El Maout

El Maout embarque les spectateurs sur les dancefloors du monde, à base de Hip hop épileptique et de musique répétitive barrée. Il fait de la musique avec sa bouche et avec de nombreux autres instruments de récupération : planche à élastique, bouteille d’eau, robot à mixer. Autant d’éléments qui font d’El Maout un personnage hors du commun, à l’identité sonore propre avec une langue indéchiffrable, mais compréhensible et un métissage musical qui s’affranchit des codes établis.

Tout public. Prix libre.

El Maout

Samedi 27 mai 2023 :

A 16h30 : Les Invendus proposeront Accroche-toi si tu peux

Un duo qui jongle et qui danse. Ce sont deux interprètes qui s’ar­ti­culent tout en sou­plesse et qui finissent par former un seul corps à quatre bras et quatre jambes, pour un voyage de mou­ve­ments jon­glés d’où émerge le flux des balles rondes. La partition musicale mêle sa délicatesse à la grâce des jongleurs que les petits comme les grands sauront apprécier.

Durée : 45 minutes. Tout public.

Les Invendus

A 22h15 : Concert Brazakuja

Le groupe se compose de trois voix, un violoncelle, un accordéon, et une batterie.

Entre Brésil et Balkans, à travers ses compositions et ses réarrangements de musiques traditionnelles, Brazakuja fait varier les sonorités, les rythmes et les langues pour offrir un mélange unique et coloré. Entre fête et poésie, ses morceaux se dansent autant qu’ils s’écoutent.

Tout public. Prix libre

Brazakuja

A 23h45 : Concert La Cosecha del Barrio Loco

Un groupe de référence en musique latine dont le nom signifie la récolte du quartier fou. Ces musiciens voyageurs ont parcouru le continent Sud Américain et y ont découvert la Cumbia. Rassemblés autour de cette passion et inspirés du répertoire des années 70, ces sept musiciens créent leur musique singulière, personnelle et toutefois populaire. Reconnue aujourd’hui comme un groupe de référence en musique latine, La Cosecha del Barrio Loco propose un voyage à travers les âges et une aventure au coeur de la jungle.

Tout public. Tarif libre.

La Cosecha del Barrio Loco

Dimanche 28 mai 2023

Deux séances : à 14h et 19h

RoiZIZO théâtre : présentera I Killed the monster, un théâtre d’objets loufoque et absurde . Avec une grande liberté et énormément d’humour, ce spectacle s’empare des codes de la série B pour camper une histoire qui serait sordide si elle n’était exagérée à un point aussi jouissif.

Durée : 30 minutes. Pour public à partir de 9 ans.

Roizizo théâtre

A 16h30, Les Invendus reviendront avec Influence

Le jonglage est l’exutoire du duo, son expression, la connexion qui le fait exister, vibrer. Se sentir vivant et en lien envers et contre tout. Leur univers poétique, sensible et plein d’humanité

Les Invendus

A 20h : Concert La Courte échelle :

Un trio de musique hip-hop à haute teneur énergétique, vous embarque dans son univers singulier. Ça va rapper, tchatcher et chanter, le tout avec un éclectisme musical à 360 degrés aux influences électro, reggae, soul.

Tout public Prix libre.

La Courte échelle

Lundi 29 mai 2023 :

Deux séances : à 14h et à 17h

RoiZIZO théâtre revient avec l’Affaire Finger :

En retrouvant un vieil appareil à cassettes, un homme fait resurgir une macabre découverte. Trente ans plus tôt, son grand-père, capitaine de gendarmerie, commence une enquête délicate. Cette courte histoire policière joue sur l’absurde avec tendresse. Dans un style polar, une galerie de personnages qui tiendra le public en haleine. Tous sont perdus, drôles, mais finalement touchants. Le théâtre d’objet se prête bien à cette reconstitution.

Durée : 35 minutes Public à partir de 7 ans.

Roizizo

A noter : L’association Plastique et Nature

La Compagnie Mic Mac

organisent une Porte ouverte insolite,

les samedi 27 à 15h, dimanche 28 à 16h et lundi 29 à 14h en proposant au public de découvrir sa station d’observation itinérante.

Suite à une découverte importante, trop peu connue du grand public, les bénévoles se sont donnés pour mission de parcourir les routes de France et d’Europe afin de faire partager leurs recherches, trouver de nouveaux adhérents et continuer leurs expériences. Chaque visiteur est ainsi convié à s’interroger avec les membres de l’association sur le processus d’anomolisation du canard en plastique de fête foraine en milieu humide. l’occasion de rencontrer un groupe d’amateurs curieux de la relation entre le Plastique et la Nature sera unique.

Association Plastique et Nature

L’association La Loggia recherche des bénévoles pour l’organisation du festival de l’intérieur : Si tu es disponible du 26 au 29 mai 2023 et que tu souhaites rejoindre un cadre chaleureux et festif ; si tu es dynamique, souriant, bienveillant et si tu as envie de faire des missions diversifiées, alors, rejoins-nous en écrivant à Annaick : annaickshopper@yahoo.fr.

Les missions proposées pourront être : restauration pour le public, bar, billetterie, accueil du public, parking, signalétique…

Infos pratiques : Festival Arrête Ton Cirque : 26 – 27 – 28 et 29 mai 2023

Salle de l’Étang bleu, Paimpont (56)

*Contact : renseignements complémentaires, tarifs et réservations

billetterie.atc@gmail.com ou 06 58 18 25 89

Association La Loggia

1, rue de la Mairie à Saint-Péran (35)

Contact : : 02 99 61 56 19 ou communication.laloggia@gmail.com