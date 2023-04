Paimpol. La 15e édition du festival du Chant de Marin met le cap sur l’Italie

La quinzième édition du Festival du Chant de Marin de Paimpol, dans les Côtes d’Armor, embarquera pour des Escales italiennes les vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 août 2023 au port de Paimpol. De port en port jusqu’aux rivages de la Sardaigne, cette édition mettra l’accent sur les musiques populaires italiennes, un bal effervescent coloré, frénétique et généreux.

Le Festival du Chant de Marin n’usurpe pas son titre, il est le plus important festival mariné d’Europe voir du Monde avec pas moins de 60 groupes de chants de marins et de chansons de mer. Outre l’Italie et les groupes de musique régionaux, il confirme aussi ses dimensions nationale et internationale en réunissant des groupes venus de nombreuses contrées : l’Écosse, les Pays-Bas, le Canada, l’Angleterre, l’Irlande et la Pologne. 200 navires traditionnels seront exposés dans le port tout le week-end et participeront grandement à l’animation du festival.

Les découvertes musicales ne dérogent pas à la particularité du festival présidé par Pierre Morvan. Il est dédié à l’enracinement, au voyage, au rêve, à l’évasion, au dépaysement, aux rencontres et à la bonne humeur.

Avec ses sept scènes, les 160 groupes et les 2000 musiciens programmés, les organisateurs et le millier de bénévoles paimpolais espèrent comptabiliser plus de 160 000 spectateurs pour cette 15 e édition. Le Festival de Paimpol n’est pas un festival ordinaire. Il doit aussi son succès du fait qu’il est un évènement international du chant de marin et de la chanson chaloupée, car il est aussi un rassemblement de bateaux traditionnels.

Une partie des bénévoles, issus de 70 associations, réunis pour organiser le festival

La musique traditionnelle italienne sera mise à l’honneur avec Giuliano Gabriele et l’Officine Méridionali Orchestra ; le violoniste Angelo Branduardi ; le groupe de musique funk, soul et rock : Crimi ; Luca Bassanese et sa musique folk populaire ; le groupe de musique traditionnelle Alberi Sonori et les Français de Lalala Napoli avec leurs racines italiennes.

Giuliano Gabriele

Angelo Branduardi

Crimi : Soul di Sicilia

Luca Bassanesse

Lalala Napoli

Les têtes d’affiche finistériennes ne seront pas en reste : le groupe brestois Matmatah sera sur la grande scène du samedi soir le samedi 5 août ; A noter également, Tonnerre de Brest qui grondera le dimanche 6 août ainsi que le Brestois Christophe Miossec pour faire découvrir Simplifier, son dernier album sorti en février dernier. Denez Prigent fera son retour sur la scène de Paimpol : le spécialiste du chant breton la gwerz se produira sur la grande scène la nuit du samedi. Le dimanche 6 août, Eben mettra à l’honneur le chant breton. Les chanteuses Marine Lavigne et Sterenn Le Guillou, les deux anciennes participantes de l’Eurovision, et avec Enora Jegou seront accompagnées par le violoniste Jonathan Dour.

Matmatah

Christophe Miossec

Denez Prigent

Eben

Marine Lavigne, Sterenn Le Guillou, et Enora Jegou

Nombreux artistes en provenance d’autres contrées animeront aussi la scène paimpolaise : Mes souliers sont rouges venus de Normandie ; la Mexicaine Lila Downs ; le duo franco-arménien Ladaniva : la chanteuse Jacqueline Baghdasaryan et le trompettiste Louis Thomas réinvente la pop des Balkans ; les sept musiciens du groupe occitan Barrut ;

Les Souliers sont rouges

Lila Downs

Ladaniva

Programmation :

Vendredi 4 août 2023

Stephan Eicher ; Selah Sue ; La Femme ; Orange Blossom et les Fleurs de Métal ; Angelo Branduardi ; Eben; Marina Satti ; Ladaniva ; Barrut ; KBA#7 ; Bab L’Bluz ; Djibou

Samedi 5 août 2023

Matmatah ; Alela Diane ; Lila Downs ; Denez Projekt ; Mes Souliers sont Rouges ; Maria Mazzotta ; Edf ; Luca Bassanese ; Nos Marins

Dimanche 6 août 2023

Zaho de Sagazan ; Christophe Miossec ; Acid Arab ; San Salvador ; Marchand-Burger ; Youn Kamm ; Eben ; DJ Wonderbraz ; Kaolila ; Brieg Guerveno ; Giuliano Gabriele ; The Longest Johns

Avec des escales italiennes, des musiques de rues, des chants de marins et des concerts pour jeune public.

Avec La Squadra de Gênes ; Banana Boat ; Crimi ; Les Souillés de Fond de Cale; Alberi Sonori ; Adalta ; Isabelle Cyr et Yves Marchand ; Les Gabiers d’Aquilon ; Les Transformateurs Acoustiques ; Masques et Tuba ; Lalala Napoli ; Les Pirates attaquent ; Sasiedzi ; Orange Givrée ; Golden Parachute ; Le Royal Rafiot ; Tisseurs de Brume ; Les Ouf du Dyjau ; The Triple ; Collectif Ð ; Terra Sonora ; Les Clandestines ; Le Chant des Sardinières ; Tuuletar ; Les Cent Z’Escales ; Ooz Band ; Le Bagad de Plouha ; Les Marins d’Iroise, etc.

Archives de l’édition 2021





Chaque soirée, le public profitera d’un fest-noz : Spontus ; Loened Fall ; War-sav ; Baron-Anneix ; Diridollou-Lavigne

Avec 200 vieux gréements du temps de la marine en bois seront exposés. A leur bord, leur équipage, soit près d’un millier de jeunes et vieux loups de mer, participe la veille du Festival, à la parade de ralliement puis au fameux repas des équipages. Chaque matin, ils annoncent au concert de cornes de brume le début des festivités. Parmi les bateaux, le public pourra admirer : Le Pascual Florès ; Le Shtandart ; La Belle poule ; Le Gallant ; L’Hydrograaf ; Le Renard ; Le Phoenix ; Le Marité ; La Cancalaise ; La Granvillaise ; Le Lola of Skagen ; Ar Jentilez ; Le Grand Léjon ; Le Marie-Fernand ; La Nébuleuse ; La Sainte-Jeanne, etc.

Le Pascual Flores est une goélette, de type pailebote à coque en bois, construite en Espagne en 1917

Le Shtandart : copie de la frégate russe construite en 1703

La Belle Poule est une frégate française de 30 canons lancée en 1765. Elle signe l’entrée en guerre de la France dans la guerre d’indépendance des Etats Unis

Le Renard est un corsaire de 30 mètres, une réplique du dernier voilier armé en 1812 par le célèbre malouin Robert Surcouf.

La Sainte-Jeanne : voilier traditionnel

Rappel : Le Festival du Chant de Marin voit le jour en 1989 pour s’interrompre deux ans plus tard. Il est relancé en 1997 grâce à une nouvelle association et c’est le succès avec plus de 60 000 spectateurs dès la première édition. Le Festival se déroule tous les deux ans : les années impaires. Environ 1000 bénévoles, parfois plus, sont mobilisés chaque année pour l’occasion. Ils sont issus en majorité du tissu associatif paimpolais et se retrouvent sur le pont pour prêter main-forte aux organisateurs. L’ancrage local et l’esprit familial de la manifestation rassemblent désormais, quelque 150 000 festivaliers sur le port de Paimpol à chaque édition. Le Festival du Chant de Marin de Paimpol est profondément ancré dans l’identité, la tradition et l’histoire paimpolaises.

À savoir que l’autocollant de l’édition 2023 du Festival du Chant de Marin de Paimpol est disponible. Il est aux couleurs de l’Italie, un voyage organisé pour la quinzième édition du festival et un embarquement les 4, 5 et 6 août 2023. On peut se le procurer gratuitement à la Maison de la Presse, place de la République, ainsi qu’à l’Espace culturel du Centre Leclerc de Paimpol. Il peut aussi être envoyé par courrier pour les festivaliers plus éloignés en adresser une enveloppe timbrée pour la réponse à Festival du Chant de Marin, BP 125, 22503 Paimpol.

Du 4 au 6 août 2023, festival du Chant de Marin au port de Paimpol.

Renseignements complémentaires, notamment sur les horaires des spectacles et pour les réservations sur www.paimpol-festival.bzh

Tarifs en prévente, jusqu’au 30 juillet (prévoir frais de location) :

Adultes : 1 jour 29 € – 3 jours 58 € (33 et 66 € sur place)

Enfants et adolescents : (de 6 à 15 ans inclus) 1 jour 2 € – 3 jours 4 € (4 et 8 € sur place) Moins de 6 ans : gratuit

Contact : 02 96 55 12 77 ou contact@paimpol-festival.bzh