OZZAK et James Dîne refont le cinéma dans un jeu de société

Après la plateforme et l’application OZZAK, les trois fondateurs Mélanie Cinvet, Cédric Mérouani et Sylvain Mante revendiquent une nouvelle fois leur amour pour le cinéma avec leur premier jeu de société James Dîne. Une campagne de pré-commande sur la plateforme de financement participatif Ulule est en cours jusqu’au 28 avril 2023.

Qui est James Dîne ? Vous savez, c’est la personne de votre entourage qui ne sait pas vraiment raconter les histoires de films : elle s’attarde sur des détails, son propos tire en longueur ou, pire, elle spoile la fin du film… Pour n’offenser personne, la start-up nantaise OZZAK a décidé de renommer cette fameuse personne James Dîne et d’en faire un jeu de plateau. Ce joli jeu de mot en référence au célèbre acteur américain, star de La Fureur de vivre (1955) vous accompagnera dans vos parties drôles et conviviales. Mais attention, le but sera de le détrôner…

Mélanie Cinvet, Cédric Mérouani et Sylvain Mante

Dans le prolongement de la plateforme internet et de l’application de vente de places moins chères, Mélanie Cinvet, Cédric Mérouani et Sylvain Mante poursuivent leur cheminement au cœur du cinéma en imaginant un jeu à contre-courant des jeux déjà proposés sur le thème du 7ème art. « On ne veut pas qu’OZZAK soit juste un site internet de réservation de places », explique Sylvain Mante. « On aimerait vraiment que le nom soit identifié comme un acteur du cinéma. Ça passe par différents canaux et le jeu de société faisait sens de ce point de vue-là. »

Après avoir constaté une certaine redondance dans ces jeux de société, OZZAK a souhaité créer un jeu humoristique qui se démarque de ceux qui existent déjà, « souvent premier degré, avec des quizz qui demandent quel réalisateur a réalisé tel film ou quel acteur a joué dans tel film ». L’équipe de cinq personnes, les trois fondateurs et deux personnes en alternance, James Dîne ont voulu fabriquer un jeu en famille ou entre amis, dans un parc ou à la maison. Le joueur qui commence devient le James Dîne : il pioche une carte dans la catégorie de son choix, sélectionne une question parmi les 4 et la pose à l’ensemble des joueurs. « Le but est de réussir à déchiffrer les films avec des cartes dans lesquelles les titres ont été transformés ou les synopsis sont un peu déjantés » pour pouvoir détrôner le James Dîne en remportant un maximum de points.

Pour vous aider dans cette quête, 600 cartes questions vous seront proposées, divisées en trois catégories : “C’est l’histoire d’un mec…” dont l’objectif est de retrouver le titre d’un film après avoir écouté son résumé pour le moins alambiqué, “Après trois pintes” donne à voir des titres de film transformés par James Dîne sous l’emprise de l’alcool et « la troisième catégorie de cartes “Si, si, c’est lui !” permet de désigner autour de la table une personne qui se rapporte le plus à la carte et à la scène qui est décrite sur la carte ».

Dans la lignée des valeurs d’OZZAK, James Dîne est un jeu qui souhaite être accessible au plus grand nombre, même celles et ceux qui ne sont pas encore des cinéphiles accomplis. Cette nouvelle proposition s’inscrit aussi dans la volonté d’attiser la curiosité des différents publics de façon ludique et avec simplicité.

Jusqu’au 28 avril, le jeu de plateau est à retrouver sur la plateforme Ulule à partir de 19,90€, mais un ensemble de contreparties sont proposées selon le montant que vous souhaitez donner. L’objectif de la campagne est d’atteindre 200 précommandes minimum afin de lancer la production et assurer une livraison prévue pour mai 2023. OZZAK souhaite aussi faire participer sa communauté dans la création du jeu. La plateforme propose ainsi un concours ouvert à tous qui permettra aux plus créatifs de retrouver leurs questions sur des cartes signées de leur nom dans le jeu. Alors, prêts à faire parler vos esprits tordus ?

Campagne de pré-commande

Site James Dîne

