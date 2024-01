L’Ouest fantastique, une installation participative de Valérian Henry, se déroulera aux Champs libres du samedi 20 janvier au dimanche 31 mars 2024.

Le désert, la nature, des rochers, des ranchs… on entendrait presque siffler au loin ! Cette année, l’illustrateur et designer plasticien Valérian Henry nous plonge en plein Far West. À partir de décors réalisés sur bois, petits et grands sont invités à créer leurs personnages de western. Cow girl ou frère Dalton ? Laissez libre cours à votre imagination sans oublier de partir à la recherche d’animaux dissimulés dans les créations. Une seule règle s’impose : s’amuser !

Du 20 janvier au 31 mars 2024, l’espace Chez les enfants de la bibliothèque des Champs Libres accueille l’illustrateur Valérian Henry, pour L’Ouest fantastique, une installation graphique participative. L’univers coloré de Valérian Henry emmêne les visiteurs en plein Far West : ranchs, trains à vapeur et végétations désertiques rappellent les grands espaces des westerns.

À partir de décors imprimés sur du bois, petits et grands pourront également colorier, découper et coller afin de créer leurs personnages de western. Toutes les envies sont possibles pour venir peupler ce décor ! Les visiteurs sont également invités à partir à la recherche d’animaux dissimulés dans les créations.

Valérian Henry

Un week-end de lancement créatif

À l’occasion du lancement de l’installation participative, Valérian Henry sera présent dans l’espace Enfants les samedi 20 et dimanche 21 janvier pour accueillir les familles, et créer ensemble.

À partir de silhouettes préconçues ou de formes à choisir soi-même, le public est invité à fabriquer son personnage de western. Coloriages, découpages et collages sont au rendez-vous pour faire vibrer l’espace de la bibliothèque aux couleurs du Far West.

Un cherche et trouve pour petits, et un pour les plus grands, sont également disponibles pour celles et ceux qui souhaitent partir à la recherche d’animaux cachés dans les décors. Saurez-vous les repérer ?

Biographie de Valérian Henry

Valérian Henry est un designer plasticien diplômé en 2017 de l’EESAB Rennes (École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne) en section design. Son travail se concentre sur la thématique du jeu et des objets ludiques avec une dimension fantastique inspirée par son intérêt pour les contes, les mythes et les légendes. Ses projets prennent la forme d’objets, de jeux, de figurines, de dispositifs d’ateliers ou encore d’illustrations.

Entre résidences, ateliers et expositions, Valérian Henry a publié en 2022 son premier album jeunesse Oiseau + Oiseau, un livre illustré pour s’amuser à coupler des oiseaux qui, en additionnant leur forme et leur nom, donnent d’autres oiseaux rigolos.

Découvrir le site web de Valérian Henry

Découvrir le compte Instagram de Valérian Henry

Du samedi 20 janvier au dimanche 31 mars 2024

Bibliothèque – Chez les enfants

Exposition gratuite et tout public