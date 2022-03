UKRAINE. LES ORTHODOXES DE FRANCE EN APPELLENT AU SOUTIEN DE TOUS

Alors que les sous-sols des églises orthodoxes d’Ukraine font office d’abris où se réfugient des centaines d’Ukrainiens pour faire suite à l’agression de l’armée russe aux ordres de Poutine et que des milliers de civils ont fui vers les pays de l’Union européenne, l’Assemblée des évêques orthodoxes de France a lancé une collecte de fonds et la constitution d’une base de données afin de répondre aux besoins d’hébergement temporaire des réfugiés ukrainiens en France.

“Depuis presque une semaine maintenant, l’agression contre l’Ukraine se poursuit. La guerre, dont nous suivons avec inquiétude les développements, a provoqué la souffrance de millions de personnes, de centaines de milliers d’enfants, de femmes et de personnes âgés qui sont contraints de chercher un endroit plus sûr après avoir quitté leur foyer.

Le Conseil du Vicariat orthodoxe de France s’est réuni lundi 28 février afin d’examiner les moyens d’exprimer sa solidarité avec le peuple ukrainien et toutes les victimes de cette guerre. Nous invitons l’ensemble des chrétiens à prier pour que cesse cette guerre. A prier pour ceux qui défendent leur pays et leurs familles, pour toutes les victimes civiles et militaires, pour ceux qui ont tout perdu, qui sont en exil sur les routes. Pour que notre Seigneur Jésus-Christ apporte sagesse aux dirigeants, qu’Il éloigne tous les sentiments de haine car la haine détruit nos coeurs.

En complément de la prière, deux actions concrètes sont mises en place:

• La constitution d’une base de données de familles et lieux en France qui proposent d’héberger temporairement des réfugiés qui arriveront en France. Afin d’assurer un accompagnement structuré, cette action sera menée en lien avec les associations spécialisées dans l’accueil de réfugiés : la Cimade et France terre d’asile. Pour toute proposition d’hébergement, merci de l’adresser à l’adresse suivante : accueil.ukraine.vicariat@orange.fr

• Une collecte de fonds, qui sera destinée à des associations sur place qui développent un travail à destination des sans-abris, des maisons de retraite et des orphelinats. Cette aide sera distribuée sur place en coopération avec la Communauté de Sant’Egidio et l’association Les Enfants de l’espoir « Deti nadejdi » qui depuis 2014 apporte un soutien matériel et psychologique aux enfants des familles de déplacés et aux enfants de militaires victimes de la guerre.

Les dons peuvent être adressés par :

• HelloAsso Solidarité Ukraine

• chèque à l’ordre du Vicariat Sainte-Marie-et-Saint-Alexis avec la mention Ukraine et adressés à la Métropole orthodoxe de France, 7 rue Georges Bizet 75116 Paris

• par virement sur le compte bancaire du Vicariat : IBAN : FR76 3006 6101 9100 0204 9570 108 BIC : CMCIFRPP

*

Les recteurs et les différentes paroisses orthodoxes de Bretagne se tiennent à la disposition de tous les fidèles ukrainiens susceptibles d’être accueillis dans leur commune respective afin de leur apporter tout le soutien et réconfort nécessaire.

Rennes – Paroisse Saint-Jean de Cronstadt et Saint-Nectaire d’Egine. Recteur : Père Yannick Provost 06 08 54 72 96

Dinan – Chapelle de la Dormition de la Mère de Dieu à Plumaudan. Recteur : Père Jean-Michel Sonnier 06 89 42 77 67

Saint-Brieuc – Paroisse Saint-Brieuc. Recteur : Père Jean-Michel Sonnier 06 89 42 77 67

Lannion – Paroisse Sainte-Anne. Recteur : Père Maxime Le Diraison 06 70 07 52 03

Landerneau – Monastère de Kerbénéat. Supérieur : Père Justin 06 66 14 90 60

Morlaix – Paroisse de Saint Raphaël-de-Mytilène. Recteur : Père Philippe Calès 06 60 99 05 74

Brest – Paroisse de la Sainte Croix. Recteur : Père Philippe Calès 06 60 99 05 74

Quimper – Paroisse Saint-Jacques, le Frère du Seigneur. Recteur : Père Yannick Provost 06 08 54 72 96

Lorient – Paroisse Saint-Nicolas. Recteur : Père Adrian Iuga 06 45 31 77 18