L’Orchestre national de Bretagne annonce sa programmation 2022-2023

Malgré la canicule mettant à rude épreuve les organismes, l’orchestre national de Bretagne, par la bouche de son administrateur général, Marc Feldmann, a présenté son programme pour la saison à venir. C’est dans les salons ombrés d’un lieu au nom curieux, «l’eclozr» que les futures réjouissances nous ont été révélées.

Premier fait marquant, cette prochaine saison marquera l’ultime année de collaboration avec le chef Grant Llewellyn, aussi l’état major de l’orchestre se mobilise déjà et a entamé une réflexion sur le futur directeur musical. Mais cela est un autre propos. Concentrons nous sur le déroulé des événements musicaux à venir. Nous avons sursauté de plaisir à la lecture du nom d’une de nos futures invitées, puisqu’il s’agit, ni plus ni moins que de Nathalie Dessay, accompagnée du pianiste Français Philippe Cassard, dans un programme ou nos deux artistes rendront à Mozart un hommage mérité. Nous devrons pour cela attendre le mois de janvier. Dans les noms de haute volée, retenons celui du trompettiste Ibrahim Maalouf, de retour à Rennes et que nous avions célébré lors de sa venue pour la création de l’œuvre «Parachute», souvenez vous : il invitait un orchestre symphonique à improviser. Il sera placé sous la direction d’un autre grand artiste en la personne du chef Rudolph Piehlmayer, qui vient de se faire remarquer pour son excellent travail de direction lors des récentes représentations de Butterfly à l’opéra de Rennes.

Ibrahim Maalouf

Puisque nous parlons d’opéra, il est juste d’évoquer la présence de l’ONB dans la programmation de l’opéra de Rennes. Cette année deux œuvres majeures saluerons le travail en commun de nos deux institutions: Zaide de Mozart, au mois de février, opéra inachevé mais serti de joyaux musicaux, et en fin de saison, l’élixir d’amour de Gaetano Donizetti, œuvre d’un romantisme naïf mais truffé de magnifiques instants de lyrisme. Nous y retrouverons le chœur Mélismes dont la présence est toujours gage de qualité. Détail non négligeable, c’est cet opéra qui sera retransmis sur grand écran place de la mairie au mois de mai à venir.

Gautier Capuçon

Parmi les célébrités que nous aurons la chance de rencontrer deux se disputeront l’affiche au sein d’un même spectacle, le premier Carlos Nunez, de retour à Rennes sur l’énergie duquel il n’est pas nécessaire de s’étendre, le second, l’immense chanteur Gallois Bryn Terfel dont la dimension internationale rend la présence encore plus flatteuse pour la scène musicale Rennaise. Un moment à ne pas laisser passer. Si le nom des frères Capuçon vous est familier (et c’est souhaitable), vous serez donc réjouis d’apprendre que Gautier, le violoncelliste, viendra vous régaler de mélodies de Serge Prokofiev, Samuel Barber, ou Johannes Brahms pour un unique concert, le 17 mai au Couvent des Jacobins. Encore une date à ne pas rater!

Bryn Terfel

En résidence à Rennes la pianiste Vanessa Wagner aura l’occasion de briller lors de rencontres éclectiques, un jour avec les solistes de l’ONB, effectuant un grand écart musical de Brahms à Philippe Glass, un autre jour, en recevant Arthur H, à cet occasion récitant, pour un spectacle où musique et poésie proposeront un mélange insolite et apaisant.

Si nous nous sommes fait plaisir en vous citant les intervenants et les œuvres les plus étincelantes de la prochaine saison, cela ne résume pas complètement le travail de l’ONB. Une action soutenue vers les publics empêchés, comme certaines personnes handicapées, d’autres incarcérées ou même des enfants hospitalisés, permet à tous de profiter de la musique. Bien sur le jeune public est particulièrement ciblé et de nombreuses actions permettent de dépoussiérer l’image pas toujours favorable qu’ils ont de la musique dite classique.

Vanessa Wagner

Dernière petite friandise, et pas des moins savoureuses, la présence au mois de septembre du pianiste François Dumont, pour cette fois en duo avec Anne Marie Mc Dermott. A ne pas manquer ! Il vous reste de nombreuses découvertes à faire alors n’hésitez pas à contacter l’ONB pour bâtir longtemps à l’avance votre programme de réjouissances musicales 2022-2023.

