OPÉRA. THE RAKE’S PROGRESS À RENNES ET NANTES EN FÉVRIER ET MARS

Au sommet de son art et installé à Hollywood, Stravinski compose The Rake’s Progress (La Carrière du Libertin) d’après des peintures de William Hogarth à partir de 1948. Donnée en première mondiale à la Fenice à Venise en 1951, cette partition crée l’événement et sera reprise les années suivantes dans le monde entier. Elle est donnée à Rennes et à Nantes dans une toute nouvelle coproduction orchestrée par la prometteuse réunion des maison d’opéra de Rennes Angers et Nantes.

Où et quand ?

Opéra de Rennes Jeudi 03/03 – 20h Samedi 05/03 – 18h Lundi 07/03 – 20h Mercredi 09/03 – 20h (cliquez pour réserver)

Répétition publique Samedi 26 février à 14h30 et 17h30

Bord de scène Samedi 5 mars à l’issue de la représentation

Nantes – Théâtre Graslin 22/03 – 20h 24/03 – 20h 26/03 – 18h 28/03 – 20h 30/03 – 20h (cliquez pour réserver)

Grant Llewellyn

Entretien avec Grant Llewellyn

Grant Llewelllyn, vous êtes de retour à l’Opéra de Rennes pour diriger The Rake’s Progress de Stravinski. Quel est l’intérêt pour vous de monter une telle œuvre, aujourd’hui ?

Grant Llewelllyn – vous vous attendez certainement à ce que, en tant que chef d’orchestre, je sois enthousiaste à propos de cette œuvre et je ne vais pas vous décevoir ! Tout Stravinski est exceptionnel. C’est un extraordinaire artisan musicien, que ce soit dans le Sacre du Printemps ou dans un récitatif secco avec un simple accompagnement au clavecin. C’est une musique réfléchie, singulière, émouvante.

The Rake’s Progress est une œuvre fascinante à bien des égards. Chaque fois que je plonge dans le livret d’Auden et Kallman, je suis frappé par sa grande poésie. Il offre de magnifiques clés pour explorer les personnages de ce drame. The Rake’s Progress est une œuvre parfaite pour l’Orchestre National de Bretagne et pour les spécificités de l’Opéra de Rennes. Ce ne sera pas la première fois que je dirige cette œuvre : Je l’ai dirigée à Cambridge, en 1982.

Comment décririez-vous cet opéra, sur le plan musical ?

Grant Llewelllyn – Le néo-classicisme est l’une des caractéristiques les plus intéressantes de cette partition. Je ne m’étendrai pas sur l’influence de Cosi fan tutte de Mozart, œuvre, qui a pourtant été le sujet de mon mémoire d’université à Cambridge il y a bien longtemps ! Ce qui est important, c’est de montrer la dimension éminemment stravinskienne de cette partition.

The Rake’s Progress est un conte moral qui évoque des thèmes intemporels comme l’amour et la cupidité, l’honnêteté et le désespoir…

Comment ces thèmes, et les émotions qu’elle induisent, apparaissent dans la partition de Stravinski ?

Grant Llewelllyn – Cet opéra déploie une large palette d’émotions, de la plus superficielle, paillarde, irrévérencieuse des scènes aux moments les plus profondément personnels, intimes, poignants. Il serait facile de limiter The Rake’s Progress à une simple œuvre moralisatrice, comme le décrit avec malice l’épilogue, mais ce serait nier le véritable sujet moral de l’œuvre. Nous vivons à une époque où Trump, Poutine et Boris Johnson gouvernent ou ont gouverné, et à l’heure des fake news. Nous devrions tous prendre conscience de la mise en garde que représente ce livret.

Vous avez déjà dirigé différentes pièces de Stravinski. Quelle est la spécificité de cette pièce dans l’œuvre du compositeur ?

Grant Llewelllyn – C’est la dernière œuvre de la période néoclassique du compositeur, durant laquelle il a sublimé l’art du plagiat. Le raffinement est présent partout dans la partition. Chaque staccato ou marcato (noté en grand nombre en bas de page de la partition) donne du sens et doit être minutieusement respecté. La précision est primordiale. Avec ses grands ballets, Stravinski avait acquis l’art d’écrire pour chaque instrument. Ainsi, bien que techniquement difficile, chaque partition peut être aisément interprétée par les musiciens.

L’opéra est un art musical autant que scénique. Comment envisagez-vous le travail avec un metteur en scène ?

Grant Llewelllyn – J’aime profondément la dimension scénique de l’opéra et ai hâte de travailler aux côtés de cette talentueuse équipe pour amener la vision de Stravinski sur scène.

Propos recueillis par Sophie Razel

DISTRIBUTION

Opéra de Igor Stravinski, Livret de Wystan Hugh Auden (1951)

Grant Llewellyn

Direction musicale en alternance avec Rémi

Durupt Mathieu Bauer

Mise en scène

Grégory Voillemet

Assistant à la mise en scène

Chantal de la Coste

Décors

Florent Fouquet

Vidéaste

Lionel Spycher

Lumières

Avec

Scott Wilde

Trulove

Elsa Benoît

Anne Trulove

Julien Behr

Tom Rakewell

Thomas Tatzl

Nick Shadow

Alissa Anderson

Mother Goove

Aurore Ugolin

Baba la Turque

Christopher Lemmings

Sellem

Chœur de chambre Mélisme(s) Orchestre National de Bretagne

Durée 2h50 avec entracte

opéra chanté en anglais et surtitré

NOUVELLE PRODUCTION Coproduction Opéra de Rennes, Angers Nantes Opéra

Décors et costumes fabriqués dans les ateliers de l’Opéra de Rennes et d’Angers Nantes Opéra