Rennes. L’opéra Carmen aux Couvent des Jacobins du 19 au 23 décembre

Du 19 au 23 décembre 2022, le Couvent des Jacobins de Rennes a le plaisir d’accueillir la compagnie nationale de danse d’Espagne sur la scène du Grand Auditorium où sera donne le Carmen danse, un ballet devenu en quelques années seulement un grand classique.

Avec sa gestuelle nerveuse, expressive et sensuelle, le chorégraphe Johan Inger adapte l’opéra de George Bizet et signe un ballet devenu en quelques années un grand classique. Sa Carmen est intemporelle, farouche, provocante, sensuelle… libre à en mourir !

Le chorégraphe suédois s’empare du mythe national espagnol et offre à cette troupe un ballet narratif à sa mesure, explorant avec autant d’aisance et d’exigence le répertoire classique que les écritures contemporaines. Nous sommes touchés de voir avec quelle liberté et énergie les danseurs et danseuses de la troupe, invités pour la première fois par l’Opéra de Rennes et impressionnants de virtuosité et de sensibilité, se sont appropriés un tel monument.

La Compagnie Nationale de Danse d’Espagne, dirigée pendant près de 10 ans par le danseur étoile José Martinez et depuis peu par Joaquin De Luz, compte parmi les formations les plus reconnues au monde. Pour accueillir les 22 artistes de la Compagnie Nationale de Danse d’Espagne, il fallait bien le plateau du Grand Auditorium du Couvent des Jacobins.

Réservation obligatoire ici

Informations pratiques :

Lundi 19 décembre 2022 – 20 h

Mardi 20 décembre 2022 – 20 h

Mercredi 21 décembre 2022 – 20 h

Jeudi 22 décembre 2022 – 20 h

Vendredi 23 décembre 2022 – 20 h

Lieu : Opéra de Rennes Hors les murs au Grand Auditorium du Couvent des Jacobins

Horaire : 20h

Durée : 1h30

A partir de 7 ans

Accès PMR

