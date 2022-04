GRANT LLEWELLYN QUITTE LA DIRECTION MUSICALE DE L’ONB

Grant Llewellyn quittera ses fonctions de Directeur musical de l’Orchestre national de Bretagne au cours de la saison 2022/2023. Communiqué.

“L’ONB et les partenaires publics tiennent à remercier chaleureusement le chef d’orchestre gallois qui a su conduire brillamment durant sept années, l’orchestre vers des projets musicaux audacieux, ouverts sur le monde et lui donner une renommée régionale et nationale. Par ailleurs, ils saluent le rôle déterminant de Grant Llewellyn dans les coopérations de l’ONB avec le BBC Symphony orchestra of Wales.

Grâce à son charisme, son humanisme et son énergie, Grant Llewellyn a dirigé l’ONB dans des répertoires de tous les styles et toutes les époques. Parmi les nombreux projets musicaux, les musiciens, les partenaires et le public se souviendront des programmes tels que Beethoven celtique avec Bryn Terfel et Carlos Nuñez, mais aussi la direction de l’opéra The Rake’s Progress d’Igor Stravinsky avec l’Opéra de Rennes.

Sous sa direction musicale, de nombreux artistes passionnants ont été invités, chefs et cheffes, compositeurs et compositrices, solistes de renom (Rhiannon Giddens, Branford Marsalis, Bruno Philippe, Marthe Vassallo, Benoît Menut, Anne Gastinel, Fiona Monbet…).

Le projet artistique et musical de Grant Llewellyn partagé par les musiciens de l’orchestre et l’ensemble de l’équipe a été reconnu en 2019 par l’obtention du label “orchestre national en région” décerné par le ministère de la Culture.

L’ouverture musicale et d’esprit de Grant Llewellyn a offert à l’ONB une réelle reconnaissance dans les domaines artistique, éducatif et culturel sur de nombreux territoires. L’ONB, la ville de Rennes, le département, la Région et l’Etat tiennent à poursuivre leurs relations avec Grant Llewellyn en tant que chef invité au fil des saisons en lien avec une nouvelle direction musicale.

“J’aimerais rendre hommage à la richesse des talents et des réalisations au sein de l’ONB et de son personnel. Je suis immensément fier de ce que nous avons accompli ensemble. Nous avons établi un excellent partenariat et j’ai hâte de poursuivre mon association avec l’orchestre dans le futur.” tient à souligner Grant Llewellyn.

Une procédure de recrutement est actuellement mise en œuvre. Le public pourra découvrir sur la saison 2022/2023 les candidats finalistes qui présenteront devant un jury leurs projets pour l’ONB. La prise de fonction est prévue au 1er janvier 2024.”