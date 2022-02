RENNES. CHAMPS LIBRES AUX ENFANTS ET A ODETTE BARBEROUSSE

Du 26 février au 15 mai 2022, Odette Barberousse, investit l’espace « Chez les enfants » de la Bibliothèque des Champs Libres pour y présenter ses illustrations. Les visiteurs peuvent participer à l’installation collective en multipliant les fleurs du jardin imaginaire qu’elle a créé.

La Bibliothèque des Champs Libres fait appel à l’illustratrice Odette Barberousse pour une installation collaborative dans l’espace jeunesse “Chez les Enfants” du 26 février au 15 mai 2022.

Odette Barberousse est une artiste-illustratrice de la région rennaise. Fleurs, animaux et personnages songeurs se croisent dans ses illustrations empreintes de douceur. Elle a édité en 2019 un album pour enfants, Élénor, aux éditions canadiennes Monsieur Ed. L’univers de cette artiste de la région rennaise est une invitation au rêve. Fleurs, animaux et personnages songeurs se croisent dans ses illustrations empreintes de douceur.

Odette Barberousse

Fleurissons ! est une installation participative et ludique, qui invite au rêve. À l’image du travail d’Odette Barberousse, chacun pourra, au cours de sa visite, s’initier au dessin brodé sur papier, enrichissant ainsi la collection de la Bibliothèque et tissant petit à petit un lien entre chaque participant.



Médiation scolaire

Pour les établissements scolaires, il est possible de réserver des créneaux pour une médiation et un atelier créatif à destination des élèves.

Plus d’informations sur le site internet des Champs Libres.



Inauguration

Week-end inaugural les samedi 26 et dimanche 27 février en présence de l’artiste (de 14h à 19h). Gratuit.

Instagram d’Odette Barberousse