Nuit Sonlidaire, soirée festive en soutien aux victimes du séisme turco-syrien

Nuit Sonlidaire réunira une partie de la scène de musique électronique rennaise le 9 mars au 4 Bis en vue de récolter des fonds pour les victimes du récent séisme au Proche-Orient. Les revenus des entrées et du bar alimenteront la collecte lancée par Médecins du monde.

Le 6 février, un séisme d’une magnitude de 7,8 a frappé la Turquie et la Syrie, entraînant en quelques heures la mort de plus de 50 000 personnes et la mise à la rue de plus d’un million d’hommes, de femmes et d’enfants. Pour aider les victimes de cette terrible catastrophe humaine, des acteur·ices rennais·es de la culture ont été rassemblés pour tenir une soirée de concert visant à récolter des fonds.

En participant à l’évènement et en achetant un billet à la hauteur de vos moyens, vous aidez les victimes en Turquie et en Syrie ! Les recettes de la billetterie et du bar (sans alcool) iront alimenter la campagne de collecte initiée par Médecins du Monde.

Nous remercions chaleureusement les artistes (notamment les Bellboy qui ont accepté d’interrompre leur résidence au 4 Bis !), ainsi que les technicien·nes et volontaires d’avoir accepté de donner de leur temps et de leurs compétences bénévolement. Nous remercions également le 4 Bis pour la mise à disposition gracieuse de la salle. Merci à Raphaëlle Bachelier pour le visuel !

Côté musique, la soirée devrait brosser large ! En débutant par un tout jeune groupe instrumental, Bellboy, en résidence au 4 Bis et qui ouvrira le bal par un concert live. Suivront des DJ des collectifs parmi les plus actifs à Rennes, dans des registres disco, house, electro et techno.

PROGRAMMATION

20 h : Bellboy (live)

21 h : La Rennes des Voyous

22 h : Katze (Elemento Records)

23 h : Weever (Texture)

0 h : Abile (Chevreuil)

1 h : FIN

Billetterie

Événement Facebook