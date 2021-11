NUIT DU CIRQUE 2021. FAITES TOURNER LE PROGRAMME

La troisième édition, la Nuit du Cirque se déroulera les 12, 13 et 14 novembre 2021 en France et en Europe.

Territoires de Cirque a convié toutes les structures de diffusion et de production, les collectivités locales, les écoles de cirque… à s’associer à cette nouvelle édition, partout en France et à l’étranger. 157 propositions dans 13 pays à découvrir en cliquant sur la carte.

Questions réponses avec :

PHILIPPE LE GAL, PRÉSIDENT DE TERRITOIRES DE CIRQUE, DIRECTEUR DU CARRÉ MAGIQUE, PÔLE NATIONAL CIRQUE EN BRETAGNE

Cette 3ème Nuit du Cirque succède à une édition que la situation sanitaire a fait basculer vers le numérique. Pour Territoires de Cirque, que signifie le retour à une Nuit réelle, en présence du public ?

Nous allons pouvoir réaliser ce que nous avions rêvé l’an dernier : une première Nuit du Cirque (NDC) grand format, sur 72 heures. Un choix certes curieux par rapport à l’intitulé de l’événement, mais qui se justifie par notre désir à Territoires de Cirque (TDC) d’en faire un rendez-vous le plus large possible, où chacun, à sa mesure, peut trouver sa place. En chahutant ainsi le concept initial, nous permettons aussi bien aux structures professionnelles qu’aux écoles de cirque d’y participer. Amplifier la Nuit nous permet également de créer une circulation à l’intérieur même de la manifestation, entre les différents lieux. Comme prévu l’an dernier, où 260 événements étaient programmés en France et à l’étranger. En définitive, seule une bonne centaine a pu être transformée en rendez-vous numériques. Le cirque de création est représenté dans cette longue Nuit dans toute sa diversité, dans sa capacité à évoluer sans cesse, à s’adapter à l’actualité.

Pensez-vous que cette nouvelle Nuit réelle portera la trace de la deuxième, virtuelle ?

De la Nuit précédente, comme de la période de crise sanitaire dans son ensemble, restera à mon avis un lien particulier à l’image. Les différents rendez-vous numériques de 2020 – en particulier les trois soirées éditorialisées réalisées au PALC à Châlons-en-Champagne, au pôle cirque du Mans et à L’Onyx, à Saint- Herblain – ont été l’occasion pour les artistes de cirque et les opérateurs culturels de développer un rapport réflexif à l’image de spectacle. Que dit celle-ci dès lors qu’on la diffuse en direct par exemple ? Peut-elle être opérationnelle tout en étant critique d’elle-même ? Certains membres de Territoires de Cirque vont continuer de creuser ce rapport à l’image, d’interroger les traces qu’elle permet de conserver tant sur le fond que dans la forme. En d’autres termes, quel type d’image pour quel objectif ? D’autres s’empresseront de tourner la page.

Les spectacles, ateliers ou encore les expositions au programme sont en effet organisés en différentes parties dont les intitulés – « Embrasse-moi », « Libère-moi », « Embarque- moi» et «Égare-moi» – sont à l’opposé du virtuel. Quels corps circassiens va-t-on retrouver, ou découvrir ?

Des corps qui renaissent, après avoir été en grande partie privés de leurs pratiques, de leurs agrès. Tel un athlète de haut niveau, l’artiste de cirque a besoin d’un entraînement quotidien, sans quoi le doute, la fragilité prennent le dessus. Ce printemps aura été le moment de la reprise, mêlant euphorie, joie des retrouvailles avec le public, et inquiétudes. L’automne en sera la continuité. Pour que la Nuit soit belle, juste, artistes et lieux travaillent dans un dialogue plus étroit que jamais, afin de célébrer le retour à la vie dans la joie et la douceur. À l’ère des gestes barrières, le cirque, qui est par excellence l’art du lien, du collectif, dit la beauté de la rencontre. Il fête la liberté des corps.

Cette fête s’exprime pendant la Nuit du Cirque à travers une très grande diversité d’esthétiques.

En effet, et la Nuit du Cirque est en cela une illustration de ce qu’est Territoires de Cirque : un regroupement d’opératrices et d’opérateurs qui accompagnent le développement du cirque de création. Tous partagent donc le même objectif : améliorer la reconnaissance et la compréhension de cet art, que nous considérons comme majeur, par le public, les tutelles et les théâtres. Pour atteindre ces objectifs, chaque membre de TDC a sa manière, liée aux sensibilités de ses équipes qui ont toute liberté à s’exprimer pendant la Nuit du Cirque. Celle-ci n’a donc pas à proprement parler de ligne artistique : elle a vocation à illustrer la diversité formelle du cirque de création, à suivre son évolution. C’est en quelque sorte une photographie du paysage circassien à l’instant T.

Fondée en 2004 dans l’élan de l’Année des Arts du cirque, Territoires de Cirque rassemble aujourd’hui cinquante-quatre structures – dont les treize Pôles Nationaux Cirque – engagées dans le soutien à l’émergence, la création, et la diffusion du cirque. Ces structures sont ouvertes à toutes les esthétiques du spectacle vivant ou spécialisées, elles sont des laboratoires de recherche, scènes nationales ou conventionnées, théâtres de ville, services culturels, festivals, lieux de patrimoine, ou établissements de production, etc.

