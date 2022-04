NUIT DES MUSÉES CAEN 2022 : LIEUX ET HORAIRES

A Caen et dans le Calvados la Nuit des musées se déroule le samedi 3 juillet 2021. Chaque année, comme partout en France, la Nuit des musées rencontre un fort succès populaire auprès de tous les publics, notamment des jeunes. Découvrez le programme !

Nuit des musées au Paléospace Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Le Paléospace - Musée de France 5 Avenue Jean Moulin

Nuit des musées 2022 au Musée du Vieux Manoir Orbec Orbec Musée du Vieux Manoir 107 rue Grande

Visite libre du musée des automates de Falaise Musée des automates de Falaise - 23:00 Falaise Boulevard de la Libération, 14700 Falaise

Visite insolite au château de Crèvecoeur Mézidon Vallée d’Auge Mézidon Vallée d'Auge Crèvecoeur-en-Auge Château de Crèvecoeur

Conçue comme un événement festif, la Nuit des Musées est une invitation à découvrir les lieux de culture que sont les musées en France et dans un grand nombre de pays en Europe. Les musées et tout particulièrement les musées de France, à l’occasion de cette nuit, s’ouvrent à toutes les pratiques artistiques à travers lesquelles les visiteurs composent le parcours de leur choix. Ils étaient deux millions l’an dernier à profiter des nombreuses animations qui leur étaient ainsi proposées : projections, visite à la lampe torche, jeux de piste, spectacles, concerts, etc. La Nuit européenne des musées constitue également une opportunité de découvrir les musées sous d’autres facettes. Une attention particulière y est consacrée au jeune public à travers le dispositif La classe, l’œuvre ! mené en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le temps d’une soirée, La classe, l’œuvre ! propose aux élèves d’être des médiateurs de culture en présentant aux visiteurs de la Nuit les œuvres qu’ils ont étudiées tout au long de l’année. Le succès renouvelé chaque année de la manifestation témoigne aussi de l’attachement des Français à la culture et à leur patrimoine. Son ouverture trente pays européens inscrit la manifestation, placée sous le patronage du conseil de l’Europe, de l’ICOM et de l’UNESCO, dans le partage d’une identité européenne forte. L’an dernier, 3000 musées européens participaient à la Nuit européenne des musées. Les musées vous ouvrent leurs portes, il y en a forcément un près de chez pour vous accueillir le samedi 19 mai 2018. Profitez-en !

Cet événement eut sa première à Berlin en 1997 (en allemand : Lange Nacht der Museen). En 1999, à l’initiative du ministère de la culture et de la communication français, ce rendez-vous proposait à tous les musées de France d’ouvrir gratuitement leurs portes au public un dimanche de printemps.

Baptisée naturellement « Printemps des musées », la manifestation s’est ouverte dès 2001 à tous les musées des 39 pays signataires de la convention culturelle du Conseil de l’Europe et a été placée dès lors sous le patronage de son secrétaire général.

Cet événement, imaginé en premier lieu pour attirer le public de proximité vers ces musées « si proches mais qui paraissent parfois lointains », s’est réincarné en 2005 en Nuit des musées. Et c’est principalement pour attirer un nouveau public dans les musées, un public plus jeune, plus noctambule que cette nuit des musées a été créée.