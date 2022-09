La 26e édition de NormandieBulle met la jeunesse et Steve Baker en lumière 

La 26e édition de NormandieBulle autour de la thématique de la jeunesse a comme invité d’honneur le Rouennais Steve Baker.

Pour sa 26e édition, Normandiebulle va mettre à l’honneur le Rouennais Steve Baker, dessinateur, scénariste et coloriste. Si son dernier album jeunesse « Billie Bang Bang » a marqué ce printemps son actualité, l’auteur doit sa réputation d’auteur littérature jeunesse à son triple album « La vie en slip » suivis de sa série « Bots » dont l’intégrale sera présentée en avant-première lors du festival.

Steve Baker

Steve présentera aux visiteurs l’adaptation en série animée de La vie en slip et, accompagné de la scénariste Théa Rozjman, nous en dira plus sur sa nouvelle et jeune héroïne de Billie bang bang. Sa participation en tête d’affiche de l’édition 2022 mettra logiquement en lumière les créations autour de l’enfance abordant parfois des sujets difficiles. En lien avec l’invité d’honneur, une fresque éphémère et géante intitulée Héros s’emparera du mur d’une école de Darnétal. Autour de Steve, une cinquantaine de ses confrères normands ou nationaux sont attendus à Rouen et Darnétal pour l’occasion.

Rendez-vous phare de la BD du Nord-Ouest hexagonal, bien au-delà de la seule métropole rouennaise, Normandiebulle s’étend sur une demi-douzaine de communes hormis Darnétal, ville iniatrice de l’événément. Les communes voisines de Oissel, Canteleu, Mont-St-Aignan et Rouen seront ainsi de la partie avec de multiples sites d’animation.

En amont du week-end du festival, un avant-goût des spectacles et animations :

A Canteleu, du 20 septembre au 7 octobre, l’Espace culturel présentera l’exposition Renaissance à l’occasion de la sortie du Tome 5 de la série culte d’Emem et Fred Duval avec lesquels une rencontre sera organisée sur le site le 29 septembre.

Le 29 septembre, à l’Espace culturel, la BD spectacle J’aurais voulu faire de la bande dessinée réunira le dessinateur et scénariste Philippe Dupuy et le chanteur Dominique A. accompagné du pianiste Stéphane Oliva et du contrebassiste Sébastien Boisseau. Cette performance musicale et dessinée associe la BD à la musique. Imprévisible, la soirée promet une captivante expérience live de mise en résonance entre dessins, textes et musiques.

A Rouen : dès le 12 septembre, le Conservatoire de musique présentera une exposition en lien avec l’album Glenn Gould, une vie à contre-temps consacré à la carrière du célèbre pianiste canadien et réalisé par l’illustratrice et auteur Sandrine Revel. Du 13 septembre au 1 er octobre, le Bar Le 3 pièces accueillera une exposition collective autour des albums respectifs de 3 auteurs : Super Pixel Boy de Boris Mirroir, Motel de Mëto et La France vue par Mme Hiboud’Emmanuel Lemaire dont le tome 2 sort en septembre avec le 22, une soirée associant dédicaces et concert. les 22 et 23 septembre , deux représentations de Zaï, zaï, zaï d’après la BD Fab Caro seront programmées à L‘Étincelle – Louis Jouvet.



A Oissel, à partir du 12 septembre, la médiathèque rendra un Hommage au talenteux dessinateur Marcel Uderzo cependant moins connu que son célèbre frère créateur d’Astérix.

A Darnétal, le 21 septembre, le Centre culturel Henri Savale programmera l’adaptation scénique de la BD « TMLP » de Gilles Rochier pour l’anniversaire des 10 ans de sa publication.

Pendant le week-end du festival

En lien avec le concours de BD amateur lancé au printemps sur le thème s « Héros de ma jeunesse», la vingtaine de planches des lauréats sera visible. Ouvert à tous les Normands, ce concours est subdivisé en catégories dont les premières concernent les candidats de 8 à 25 ans. La quinzaine de lauréats sera désignée par un jury composé de professionnels de la BD (auteurs, scénaristes, coloristes). Pour cette édition 2022, une nouvelle récompense d’un montant de 300€ a été créée par la Ville de Darnétal avec le Prix François-Lelièvre, fondateur du Festival et actuel Président d’honneur.

Diverses expositions seront à voir aux tennis couverts de Darnétal, site phare du Festival : Autour des séries de Stece Baker avec Oiseaux, La Vie en slip et le 1er tome de Billie bang bang Au chapitre baptisé pour la circonstance « Enfances confrontées », une exposition Terre d’accueil de Vincent Partel/ Samuel Figuière mais aussi Grand silence ainsi que Crépuscule des pères de Sandrine Revel et Rochier. Sous l’intitulé « La Bête en toi » avec Klaw de Joël Jurion et Kid Toussaint mais aussi Animal Jack de Miss Prickly. L’exposition BOTS permettra quant à elle de s’immerger un peu plus dans l’univers loufoque et coloré de Steve Baker et du scénariste Aurélien Ducoudray dont les robots guerriers évoluent dans un monde totalement déhumanisé.



Hormis le riche programme de dédicaces, expositions et conférences, le public trouvera sur le site du festival un escape game, la roulotte scarabée, les Jardins de Marjorie, 5 ateliers d’auteurs ou encore une lecture dessinée musicale de Hansel et Gretel.

Tout septembre et jusqu’au week-end des 25 et 26 septembre à Darnétal (Tennis couverts et lieux partenaires) de 10h à 18h – Tarifs : plein : 6 €, réduit : 4 €. Pass 2 jours : plein 8€ et réduit 6€. Gratuit pour les darnétalais, les moins de 16 ans, les étudiants de l’université de Rouen et porteurs de la Carte Atout Normandie. Renseignements tél. 02 32 12 31 70. www.normandiebulle.com