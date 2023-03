Normandie. Le patrimoine normand vibre au son de re-SET de Mouton Noir Records

Re-SET est un projet culturel porté depuis 2020 par le label Mouton Noir Records. L’idée est de conjuguer musique et lieu du patrimoine afin de promouvoir la culture et le talent de la région normande. En duo, les artistes fusionnent leurs univers musicaux et créent un morceau original présenté dans un clip. Au-delà d’une collaboration musicale, re-SET cumule les compétences pour une production finale complète où les savoir-faire techniques et artistiques se croisent.

L’idée de départ est née avec le Covid. En 2020, un plan de relance culturel est élaboré par l’État afin de soutenir un des secteurs les plus meurtris par l’épidémie. « Cette aide financière survient en parallèle d’une demande des institutions de monter des projets de mise en avant du territoire », explique Nicolas Lerille, co-fondateur du label Mouton Noir Records et de re-SET. Le label associatif de musique électronique se saisit de cette opportunité pour imaginer un projet qui révèle la richesse de la scène musicale normande, et plus particulièrement rouennaise d’où ils sont originaires.

La première session de re-SET, « réinitialisation » en français, est lancée en 2021. La dernière en date est sortie en février 2023 et réunit les artistes Miah Moss et Ronnie’s Visit autour du morceau Goodbye. Pour cette collaboration aux airs d’électro pop, ils investissent non pas un, mais deux lieux du patrimoine normand, l’appartement Témoin Perret au havre et le Kubb d’Evreux.

Musique et patrimoine. Une alliance évidente pour la région de Normandie et le label Mouton Noir Records qui répond à l’envie d’une visibilité culturelle globale. « La combinaison de la mise en avant d’artistes locaux et du patrimoine local était cohérente et se répondait bien », constate Nicolas Lerille. Les artistes étaient libres de choisir le lieu qu’ils voulaient faire résonner au son de leur morceau, et de l’utiliser à leur guise dans le propos artistique. Nicolas Lerille, alias Christine, prend en exemple sa collaboration avec Zadig. « Notre univers est très influencé par la science-fiction, le cinéma de Kubrick, le rétrofuturisme, etc. On s’est donc très bien retrouvés avec Zadig sur le fait de tourner notre morceau, « Deadly Moon », dans la Bibliothèque Oscar Niemeyer au Havre ».

Les artistes se positionnent aussi parfois en contradiction avec l’esprit du lieu. Pour la seconde session de Re-Set, Modern Men et Brook Line choisissent de se produire dans la salle des tableaux monumentaux au musée des beaux arts de Rouen. Le style punk de leur morceau et la scénographie contrastent avec ce lieu classique et institutionnel. Les lumières sont projetées sur les œuvres d’art et colorent la blancheur des statues, soudain animées d’un nouveau souffle de vie.

Re-SET est également un tremplin pour les artistes participants. « Le but est de les aider à se professionnaliser et à leur donner de la visibilité, qu’ils puissent trouver un label, un éditeur ou un tourneur pour la suite de leur projet ». Un objectif atteint puisque Nicolas Lerille remarque que plusieurs scènes locales programment les artistes, comme Ronnie’s Visit ou Museau qui ont participé au festival de musique Printemps de Bourge. Une visibilité qui est en partie possible grâce au rassemblement de différents corps de métier.

Au-delà d’un projet musical, re-SET est placé sous le signe de la représentation et la valorisation de tous les acteurs à la fois artistiques, techniques et administratifs qui permettent la réalisation d’un projet culturel et sa diffusion. Autant de valeurs représentées à travers le logo du projet réalisé par Julie, alias Museau, co-fondatrice de Mouton Noir Records. Cette dernière a imaginé un logo qui puisse s’intégrer à la scénographie des clips. Elle a donc créée des supports sur lesquels les artistes pourraient poser leur matériel de musique et qui, disposé d’une certaine manière, formerait le logo de re-SET.

Ces rencontres fructueuses sont aussi parfois l’occasion de découvertes artistiques. Tant pour le public que pour les artistes entre eux. Il sont plusieurs duos à poursuivre la collaboration après avoir composé pour re-SET. C’est notamment le cas pour Christine et Zadig ou encore Miah Moss et Ronie’s Visit. Le label étant plus orienté vers de la musiques électroniques, les morceaux produits dans le cadre du projet suivent cette même veine musicale. Re-SET donne à voir la diversité du genre musical. « De manière générale, c’est un style assez peu représenté, il est très marqué par les effets de modes. Quand c’était la mode de la Frenche touche, on a eu de la Frenche touche à toutes les sauces pareil pour la mode de la dubstep etc ». Le but est donc d’essayer de mettre en avant les différents styles de musique électroniques et de susciter la curiosités du public.

Mais comme toute bonne chose a une fin, seulement deux dernières sessions seront produites. Le projet se clôturera ensuite par la sortie d’un vinyle, une compilation des six collaborations. Mais l’esprit de re-SET perdurera en se fusionnant aux activités de Mouton Noir Records et donnera lieu à d’autres projets tout aussi réussi.

re-SET

Mouton Noir Records