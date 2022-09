Finistère. Noël à Trévarez ou un tour du monde en 51 jours

Noël à Trévarez – Le tour du monde en 51 jours ou Albert & Kiki Lemant et Spectaculaires du 19 novembre 2022 au 8 janvier 2023.

En 2021, Noël à Trévarez signait son grand retour et, avec 83 000 visiteurs enregistrés, battait, une fois encore, un record de fréquentation confortant cet événement comme un grand rendez-vous de la fin de l’année en Bretagne.

Cette année, un nouveau voyage, imaginé par les artistes Albert et Kiki Lemant accompagnés des Allumeurs d’images de Spectaculaires, embarque petits et grands dans un tour du monde incroyablement fantaisiste.

Aux côtés de Jules et James, deux fous volants, deux visionnaires aux idées extravagantes qui ne manqueront pas de rappeler Jules Verne et James de Kerjegu (le créateur du Château de Trévarez), le visiteur est invité à parcourir le monde à la recherche des plus fabuleuses innovations du moment.

L’histoire contée et mise en scène dans les écuries du Domaine se poursuivra dans les allées du Domaine de Trévarez grâce à un parcours lumineux dont le point d’orgue sera le spectacle projeté sur la façade du Château.

Un événement sur réservation, ouverture de la billetterie en ligne, le 2 novembre.

Un voyage au cœur du Grand Machinosphère, le Magasin des Machines Extraordinaires de Trévarez…

éronef à pédales, grand bi-bi, montgolfière, sous-marin très très jaune, tour gamelle… et bien d’autres machines extraordinaires rapportées par Jules et James, deux amis insolites créés par Albert et Kiki Lemant, animent le rez de chaussée des anciennes écuries et, au fil du parcours d’exposition, mènent les visiteurs de Paris à Londres puis à Venise en passant par l’Écosse ou la Chine… une véritable « explosion » universelle de presque tous les savoirs passés, présents… et à venir…

… qui se poursuit dans un parcours lumineux merveilleux :

Le fabuleux voyage se prolonge dans le parc et vous guide jusqu’au château. Deux contributions originales de Spectaculaires complètent et prolongent les créations d’Albert et Kiki Lemant : un parcours lumineux dans le parc, depuis les écuries jusqu’au château en passant par l’ancien potager et, une projection monumentale d’images contées sur la façade sud du château.

INFOS PRATIQUES « Noël à Trévarez »

Domaine de Trévarez

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère

29520 Saint-Goazec

Horaires d’ouverture

Du 19 novembre 2022 au 8 janvier 2023

14h > 19h30 – du dimanche au jeudi

15h > 20h30 – vendredi & samedi

Du 17 décembre au 2 janvier 2023

15h > 20h30, y compris les 25 décembre et 1er janvier.

Attention les 24 et 31 décembre, le domaine ferme à 18h

Pour des raisons de sécurité, les salles du château ferment à 17h30 les samedis, dimanches et pendant les vacances de Noël.

Tarifs d’entrée

Moins de 7 ans : gratuit Tarif réduit de 1€ à 5,5€ Plein tarif : 8€

Réservation obligatoire

Billetterie en ligne dès le 2 novembre sur www.cdp29.fr