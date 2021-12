NOËL 2021 EN MUSIQUE. CALENDRIER DE L’AVENT D’UNIDIVERS

La rédaction d’Unidivers, qui raffole de ce type de traditions, revêt une nouvelle fois son costume de lutin pour Noël et les fêtes de fin d’année 2021. Chaque jour, nous égrainerons un nouveau calendrier de l’avent, pour votre (notre) plus grand plaisir. Après les œuvres plastiques l’an dernier, cette année, place à la musique…

Chaque année, il est attendu. Chaque année, il envahit les rayons des boutiques. Qu’il dissimule des friandises ou de petits cadeaux, qu’il soit DIY ou acheté, le calendrier de l’avent sonne le début des festivités de fin d’année. Il permet le décompte des jours entre le 1er décembre jusqu’à la veille de Noël et accompagne la vie de tout un chacun pendant cette période. Les adultes sourient avec nostalgie face à l’enthousiasme des plus petits, certains craquent même et s’offrent ce plaisir. Pourquoi se priver ? Chacun attend avec impatience d’ouvrir, jour après jour, la petite fenêtre afin de découvrir ce qui se cache à l’intérieur…

Pour cette deuxième édition du calendrier de l’avent, l’équipe d’Unidivers a enfilé son petit bonnet de circonstances, retroussé les manches de son costume de lutin, s’est aventurée dans des contrées musicales encore inexplorées (si peu) et a plongé dans les tréfonds de son esprit pour trouver les musiques qui pourront vous faire sourire, rire, vous émouvoir parfois. Vous allez le (re)découvrir, la magie de Noël touchent tous les genres musicaux.

Au programme : musiques traditionnelles, classiques, contemporaines, intemporelles, décalées ou complètement farfelues. Bref, un calendrier à l’image de la rédaction !

*

1er décembre 2021 : LOWLAND BROTHERS – SUNBURNS IN DECEMBER

Sorti le 26 novembre 2021, le nouvel opus éponyme du groupe Lowland Brothers propose un répertoire enthousiasmant et emmène sur les routes de l’Americana, croisement d’influences au carrefour desquelles se rencontrent plusieurs des courants phares de la musique populaire américaine : parmi elles, la « country soul », comme le rock’n’roll ou encore le folk rock. « Sunburns In December » en est le titre d’ouverture. (Retrouvez la suite de l’analyse dans les recommandations de novembre de la rédaction)

Article réalisé par Jean Guéguen, Pierre Kergus et Emmanuelle Volage.