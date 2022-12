Saint-Malo Fort de Saint-Père. No Logo BZH ou le reggae en Bretagne du 11 au 14 août

Le festival No Logo BZH est un festival de reggae et de musiques du monde encore jeune puisqu’il a été créé en 2017, en terres bretonnes. Le festival fête sa sixième édition et ce n’est pas moins de 60 artistes qui se produiront sur les 3 scènes du festival. À retrouver du 11 au 14 août 2023 au Fort de Saint-Père à Saint-Malo (35).

En 2023, ce sera quatre jours de festivité et de partage, toujours avec cette volonté de présenter le meilleur du reggae hexagonal et international du moment ; regroupant l’ensemble des styles : Roots, Dub, Dancehall… accompagnés d’une bonne dose de musique du monde. Le but étant toujours de proposer une programmation éclectique et de qualité, mêlant artistes internationaux et français tout en proposant également des découvertes, et pour un tarif abordable à toutes les bourses.

Le festival No Logo BZH est un concept à part entière. En effet il s’inspire des théories évoquées dans le livre de Naomi Klein « No Logo » et souhaite transmettre des valeurs que l’on retrouve notamment dans le message véhiculé par le reggae, à savoir l’esprit d’indépendance et la prise de conscience des responsabilités de chacun pour avancer dans la recherche de la liberté.

Premier noms de la programmation du No Logo BZH

BARRINGTON LEVY JAMAIQUE GRANDE SCÈNE NAÂMAN FRANCE GRANDE SCÈNE NATTALI RIZE AUSTRALIE GRANDE SCÈNE THE CONGOS JAMAÏQUE GRANDE SCÈNE TIKEN JAH FAKOLY COTE D’IVOIRE GRANDE SCÈNE VANUPIÉ FRANCE GRANDE SCÈNE

Billetterie ici